Trumpin maksamattomat velat liittyvät Chicagon pilvenpiirtäjäprojektiin, jonka kanssa Trump joutui hankaluuksiin vuonna 2008 finanssikriisin vuoksi.

Trump on itse kutsunut New York Timesin veropaljastuksia valeuutisiksi.­

Sanomalehti New York Timesin haltuunsa saamista Trumpin veroilmoitustiedoista käy ilmi, että Trump sai lainanantajiltaan anteeksi noin 287 miljoonan dollarin (244 miljoonan euron) velat.

Velat liittyvät Trumpin Chicagoon rakennuttamaan pilvenpiirtäjään, jota varten hän otti kahden yrityksensä nimissä lainaa yli 700 miljoonaa dollaria (595 miljoonaa euroa). Pilvenpiirtäjä, joka tunnetaan nimellä Trump International Hotel and Tower, valmistui vuonna 2009 finanssikriisin keskellä.

Lainojen alkuperäinen eräpäivä oli toukokuussa 2008. Pilvenpiirtäjän rakennuttamisessa oli kuitenkin tullut vastaan takaiskuja ja projekti oli hidastunut. Samaan aikaan alkanut finanssikriisi johti siihen, ettei Trump ollut saanut myytyä pilvenpiirtäjästään riittävästi miljoona-asuntoja, joista saamillaan rahoilla hänen oli määrä maksaa lainansa.

Trump pyysi päälainanantajaltaan Deutsche Bankilta lisää maksuaikaa ja sai puoli vuotta. Sittemmin hän anoi lisää aikaa, jolloin pankki kieltäytyi. Tuolloin Trumpilla oli velkaa vielä lähes puoli miljardia Deutche Bankille ja sijoitusyhtiö Fortressille.

Trump suivaantui ja haastoi pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Deutsche Bankin oikeuteen. Hän syytti pankkia finanssikriisin kiihdyttämisestä, jonka katsoi vaikuttaneen hänen liiketoimintaansa negatiivisesti, ja minkä vuoksi hän olisi oikeutettu saamaan lisää maksuaikaa. Samaan aikaan hän laiminlöi takaisinmaksunsa.

Lainanantajat olisivat voineet ulosmitata Trumpin pilvenpiirtäjän, mutta he eivät tehneet sitä. Oikeusprosessi keskeneräisestä rakennuksesta olisi ollut liian pitkä ja raskas loppuun vietäväksi. Sen sijaan Deutsche Bank, Fortress ja Trump pääsivät vuonna 2010 sopimukseen, jonka yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen.

New York Timesin haltuunsa saamista Trumpin veroilmoitustiedoista on kuitenkin pääteltävissä mitä tapahtui. Trump sai anteeksi noin 287 miljoonan dollarin edestä lainojaan.

Lehden mukaan tällaisesta järjestelystä pääsivät nauttimaan vain harvat, etenkään ilman yrityssaneerausmenettelyä. Deutsche Bank vannoi, ettei tekisi enää koskaan yhteistyötä Trumpin kanssa, mutta Trumpin vävy Jared Kushner järjesti suhteillaan Trumpin jälleen pankin asiakkaaksi.

Trump International Hotel and Tower kuvattuna Chicagossa valmistumisvuonnaan 2009.­

Yhdysvaltain lain mukaan anteeksi annetut velat katsotaan veronalaiseksi tuloksi liittovaltion verotuksessa. Trump ei kuitenkaan maksanut koko summasta veroja käytännössä ollenkaan

Liiketappiot ovat verovähennyskelpoisia, ja Trump ilmoitti kärsineensä niin suuret tappiot, että ne kuittasivat hänen tuloksi merkityt velkavapautuksensa useiksi vuosiksi eteenpäin. Esimerkiksi vuonna 2014 hän ei maksanut liittovaltion tuloveroa lainkaan ja vuosina 2016 ja 2017 vain 750 dollaria (637 euroa).

New Yorkin oikeuskansleri Letitia James tutkii tällä hetkellä, onko Trumpin verosuunnittelu ollut lain mukaista. Trump itse on kutsunut New York Timesin paljastuksia valeuutisiksi.