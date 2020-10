Saarivaltio Vanuatussa ei ole todettu vielä yhtään korona­tartuntaa – maan terveysjohtaja kertoo IS:lle, miten se on mahdollista

Korona ei ole rantautunut Vanuatun saarelle, mutta turismista elävän maan taloudelle koronan tuomat matkustusrajoitukset ovat olleet kova isku.

Maailmassa on vielä 14 valtiota tai territoriota, joissa ei ole havaittu koronatartuntoja. Kaikki koronavapaat maat ovat eristäytyneitä pikkusaaria, jotka sijaitsevat Tyynellämerellä.

Yksi näistä maista on Vanuatu, pieni saarivaltio, jossa asuu vajaa 300 000 asukasta. Ilta-Sanomat kysyi Vanuatun julkisen terveydenhuollon johtajalta Len Tarivondalta, miksi Vanuatu on säästynyt koronalta.

Tarivondan mukaan maan syrjäinen sijainti on ollut suurin syy siihen, että korona ei ole päässyt maahan.

– Olemme saarivaltio ja meillä on suorat lentoyhteydet vain Fidziin, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Uuteen-Kaledoniaan ja Salomonsaarille. Yhteyksiä ei siis ole kovin paljon, joten pystymme pysymään suhteellisen eristyksissä.

Hän nostaa esiin myös maan hallituksen nopean reagoinnin koronapandemiaan. Vanuatuun julistettiin poikkeustila 26. päivä maaliskuuta, jolloin myös maan rajat suljettiin. Maahan ei tullut, eikä sieltä lähtenyt yhtään lentoja.

– Luulen, että suuri tekijä on se, että hallitus päätti sulkea rajamme matkustajilta hyvin aikaisin.

Maassa voimassa olleet koronarajoitukset ovat koskeneet lähinnä matkustusta. Kun maailmanlaajuinen koronapandemia alkoi, maahan asetettiin myös kokoontumisrajoituksia ja muun muassa koulut suljettiin. Nämä rajoitukset kestivät kuitenkin vain reilun kuukauden.

– Määräykset rajoittivat ihmisten vapautta ja kun huomasimme, että meillä ei rajat suljettuamme ollut ilmennyt yhtään tartuntaa, poistimme rajoituksia nopeasti.

Port Vilan edustalla olevat hotellit eivät nyt isännöi turisteja.­

Vanuatu sijaitsee yli 1700 kilometrin päässä Australian rannikosta. Kuvassa Tannan saari.­

Vähitellen maa on alkanut avata myös rajojaan. Tarivonda kertoo, että Vanuatu alkoi toukokuussa vastaanottaa ulkomailla asuvia kansalaisiaan. Tähän mennessä yli 3 000 ihmistä on saapunut maahan ja kotiuttaminen jatkuu edelleen. Suurin osa palaajista on tullut Australiasta ja Uudesta-Seelannista.

– On todennäköistä, että saatamme löytää koronatapauksen, koska niin moni ihminen tulee nyt takaisin. Kaikki tulijat määrätään karanteeniin ja testaamme heidät kahdesti karanteenin aikana. Olemme olleet tähän asti onnekkaita, mutta en tiedä, kuinka kauan onnemme kestää.

Vanuatu koostuu 83 saaresta, jotka on jaettu kuuteen alueeseen. Jokaisella alueella on yksi sairaala ja sairaaloiden kapasiteetit ovat rajalliset. Tarivonda onkin huolissaan siitä, miten maan terveydenhuolto kestäisi koronan rantautumisen maahan.

– Terveydenhuoltojärjestelmämme on kapasiteetiltaan rajallinen ja olemme nähneet mitä covid-19 voi saada aikaan jopa rikkaissa maissa kuten Yhdysvalloissa. Emme tiedä, miten voisimme vastata siihen, jos tartuntatapauksia alkaisi ilmetä laajalti. Päätavoitteenamme onkin pitää korona kokonaan poissa maastamme.

Vaikka koronavirus ei ole itsessään saavuttanut Vanuatua, on maa kärsinyt siitä silti välillisesti talouden kautta. Tarivondan mukaan turismi muodostaa jopa 45 prosenttia maan bruttokansantuotteesta ja kun rajat ovat olleet kiinni, ovat turismista elantonsa saavat vanuatulaiset olleet kovissa vaikeuksissa.

– Suuri kysymys on nyt, miten voimme avata maata turvallisesti. Yksi vaihtoehto olisi matkustuskupla jonkin alueen kanssa, jossa koronatilanne on hyvä.

Tarvivondan mukaan ihmiset ovat kuitenkin edelleen huolissaan koronasta ja monet ajattelevat, että vaikka maa kärsii, kannattaa silti pitää rajat suljettuina ja avata talous sitten, kun pandemia on ohi.