Korona ei ole vieläkään päässyt 14:lle alueelle tai territoriolle maailmassa

Kaukana eteläisellä Tyynellämerellä sijaitsevilla pikkusaarilla ei koronavirusta ole pandemian aikana havaittu ollenkaan.

Maailmassa on tiettävästi vielä 14 valtiota tai territoriota, joissa ei ole löydetty koronavirustartuntoja. Kaikki nämä ovat eristäytyneitä pikkusaaria kaukana Tyynellämerellä.

Mukaan ei ole laskettu Pohjois-Koreaa ja Turkmenistania, jotka väittävät olevansa yhä koronavapaita. Kansainväliset asiantuntijat ovat vahvasti epäilleet väitteiden paikkansa pitävyyttä.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n tiistaina päivitetyn tilaston mukaan covid-19-taudilta ovat säästyneet Amerikan Samoa, Cooksaaret, Kiribati, Marshallsaaret, Mikronesia, Nauru, Niue, Palau, Pitcairnsaaret, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu.

Lista lyheni 3. lokakuuta kun siihen saakka koronalta säästyneellä Salomonsaarilla havaittiin ensimmäinen covid-19-tapaus. Sairastunut oli opiskelija, joka oli palannut kotiinsa Filippiineiltä. Tartuntoja ilmeni kolme lisää, mutta kaikki neljä sairastunutta ovat nyt toipuneet.

Salomonsaaret on järjestänyt kotiutuslentoja Indonesiassa ja Filippiineillä opiskeleville. Myös Samoa kotiuttaa kansalaisiaan, mutta vaatii näiltä ennalta tehnyt koronatestitulokset. Esimerkiksi syyskuun lopulla 50:tä samoalaista ei päästetty kotiutuslennolle Uudessa-Seelannissa, koska heidän terveyspaperinsa eivät olleet kunnossa.

– He eivät näytä olevan huolissaan pandemiasta, mutta tällä asialla ei saisi leikitellä, tuomitsi Samoan pääministeri Tuilaepa Sailele Malielegaoi radiopuheessaan.

Liki nollakerhoon pääsi eteläisellä Tyynellämerellä sijaitseva Ranskan merentakainen alue Wallis ja Futuna, jossa on ollut vain yksi koronatartunta pandemian aikana.

Tyynenmerensaarilla on WHO:n mukaan todettu yhteensä 11 792 koronatartuntaa. Kuolleita on ollut 120.

Ajantasaisesti koronapandemiaa seuraavan Worldometers-sivuston mukaan covid-19 on levinnyt jo 215 valtioon tai territorioon ympäri maailmaa. Sairastuneita on yli 43 miljoonaa ja kuolleita 1,1 miljoonaa.

Viruksesta kärsineistä maista ainoastaan Karibialla sijaitsevilla Montserratin saarella ja Brittiläisillä Neitsytsaarilla on nyt tilanne, ettei siellä ole yhtään aktiivista tapausta.

Edellä mainittujen lisäksi maailmassa on Worldometersin mukaan viisi paikkaa, joissa kaikki tähän mennessä tartunnan saaneet ovat parantuneet covid-19-taudista eikä uusia tapauksia ole havaittu. Alueet ovat: Macao, Uusi-Kaledonia, Saint Kitts ja Nevis, Falklandinsaaret sekä Anguilla.

Suurin osa koronavapaista paikosta on sellaisia, jotka kuuluvat maailman kymmeneksi vähiten vierailluimpien joukkoon. Esimerkiksi 10 000 asukkaan Naurun saarivaltiossa Tyynellämerellä kävi ennen pandemiaa erään matkanjärjestäjän mukaan vain 160 turistia vuodessa.

Naurullakaan ei uhkaa kuitata olan kohautuksella. Saarella on vain yksi sairaala eikä sielläkään yhtään hengityskonetta, joten viruksen leviäminen voisi koitua kohtalokkaaksi. Pääosa lennoista saarelle on keskeytetty ja saapuvien on pysyteltävä 14 päivää karanteenissa.

– Pienten väestöryhmien eristäytyminen ison meren saarille on ollut aina heille ongelma, mutta nyt myös turva, huomautti tohtori Colin Tukuitonga BBC:lle pandemian alkuvaiheessa huhtikuussa.

– Jos jonnekin, niin itse asettaisin panokseni juuri näille kaukaisille Etelä-Tyynenmeren saarille, lisää Southamptonin yliopiston edipemiologian professori Andy Tatem.

Hän tosin huomauttaa, ettei edes Naurun eristäytyminen suojele heitä loputtomiin.

– Suurin osa näistä valtioista on riippuvaisia maahantuonnista, oli sitten kyseessä ruoka, tavarat, turismi tai omien tuotteiden vienti. On mahdollista pysyä täysin eristäytyneinä, mutta se voi olla myös vahingollista. Joskus heidän on avattava ovensa.