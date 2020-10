Venäjällä 91 kansan­edustajaa on sairastunut koronaan – 38 on sairaalassa parhaillaan

Venäjän parlamentin puhemies kertoi presidentti Vladimir Putinille, että duuma ei voi siirtyä etätöihin vaativan lainsäädäntöurakan vuoksi.

Koronavirus koettelee Venäjän parlamenttia yhtä lailla kuin muitakin kansalaisia. Tämä kävi ilmi, kun Venäjän duuman puhemies Vjatsheslav Volodin kertoi presidentti Vladimir Putinille maan kansanedustajien koronatilanteesta.

– Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 38 kansanedustajaa, yksi on tehohoidossa. Tehän tiedätte myös, että yksi edustaja on kuollut pandemian vuoksi, Volodin kertoi Putinille maanantaina lähetetyssä videouutisessa, kertoo uutistoimisto Tass.

Volodinin mukaan Venäjän parlamentti tekee kaikkensa, jotta se säilyttää työskentelymahdollisuutensa covid-19-taudista huolimatta. Etätyö ei ole kuitenkaan hänen mukaansa vaihtoehto, vaikka Venäjällä tiedostetaan, että esimerkiksi monissa Euroopan maissa parlamenttien työskentely on siirretty pääsääntöisesti videokonferenssien varaan.

– Me ymmärrämme, että presidentin tekemien päätösten täytyy olla lainsäädännöllisesti turvattuja, Volodin selitti duuman tarvetta jatkaa normaaleja istuntoja.

– Kollegiaalisen elimen täytyy kokoontua yhteen. Samalla me myös näemme, että koko ajan yhä enemmän kollegoitamme sairastuu.

Venäjän duumassa on yhteensä 450 kansanedustajaa. Tämänhetkisen tiedon mukaan heistä yksi viidesosa on sairastunut jossain vaiheessa tätä vuotta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– 91 kansanedustajaa on joko jo sairastanut tai sairastaa parhaillaan, Volodin summasi.

Venäjän duuman on määrä päättää keskiviikkona maan budjetista ensimmäisessä käsittelyssä.

Putin kiitteli Volodinia siitä, että Venäjän parlamentin työskentely on pystytty takaamaan koko kevään, kesän ja syksyn ajan virusepidemiasta huolimatta.

– Tiedän, että se ei pysähtynyt edes muodollisesti, vaan ihmiset jatkoivat työskentelyään vaikeiden lakialoitteiden parissa…He ymmärsivät, että päätöksiä tarvitaan nimenomaan nyt, jotta pääsemme yli niiden kriisi-ilmiöiden, joita olemme joutuneet kohtaamaan, Putin sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Venäjällä tulee keskiviikkona voimaan uusia tiukennettuja määräyksiä koronaviruksen suhteen.

Kasvomaskin käyttäminen tulee pakolliseksi kaikissa julkisissa tiloissa sekä myös takseissa, parkkipaikoilla ja hisseissä. Julkisissa tiloissa maskisääntö koskee kaikkia paikkoja, jonne voi kokoontua yli 50 henkilöä kerrallaan. Maskimääräystä ryhdytään myös valvomaan, käy ilmi Rossiiskaja gazetan julkaisemasta määräyksestä.

Venäjän terveysviranomaiset suosittelevat lisäksi, että suurelle joukolle suunnattuja huvitapahtumia ja julkista ravintolaruokailua ei järjestettäisi yöaikaan välillä 23–6.

Venäjällä koronavirusennätykset ovat rikkoontuneet syksyn aikana toistuvasti. Maanantaina havaittiin ennätysmäärä päivittäisiä tartuntoja eli 17 347 sairastunutta. Tiistaina saavutettiin korkein vuorokauden aikana menehtyneiden määrä eli 320 koronaviruksen vuoksi kuollutta.