Iranissa koronavirukseen liittyvien kuolemien virallinen määrä on ylittänyt 33 000, tiedottaa terveysministeriö.

Ihmiset kävelevät 22. lokakuuta Teheranin eteläosissa sijaitsevalla hautausmaalla, jolle koronaviruksen aiheuttaman taudin kuolonuhreja on haudattu.­

Ministeriön tietojen mukaan kuluneiden 24 tunnin aikana kuolemia on rekisteröity lähes 350.

Uhrien määrä on noussut viime päivinä, ja edellinen päiväkohtainen ennätys on maanantailta. Samoin tartuntojen päivittäinen määrä on kasvanut ennätyslukemiin.

Virallisesti tartuntoja on pandemian aikana kirjattu yli 580 000.

Worldometer-sivuston mukaan Iranissa on virallisesti noin 7 000 tartuntaa ja hieman vajaat 400 kuolemaa 100 000:ta asukasta kohti.