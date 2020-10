DN: Ruotsissa valtava tietomurtotapaus – hakkerit varastivat tietoa yritysten, pankkien ja parlamentin turvajärjestelmistä

Kansainväliseen Gunnebo-konserniin kuuluva yritys joutui tietomurron kohteeksi elokuussa Ruotsissa.

Nettiin on vuodettu 38 000 tiedostoa arkaluoteisia tietoja turvallisuusjärjestelmistä muun muassa pankeissa ja Ruotsin parlamentissa, kertoo Dagens Nyheter.

Gunnebo kertoi kyberhyökkäyksestä elokuussa, mutta väitti tuolloin, että yritys saatiin estettyä nopeasti.

DN:n mukaan hakkerit onnistuivat kuitenkin viemään valtavan määrän salaisia tietoja ja 19 gigatavun aineisto olisi julkaistu jo avoimessa verkossa.

Gunnebo on erikoistunut turvallisuuteen liittyviin tuotteisiin kuten kulunvalvontaan, käteisen käsittelyyn ja kassakaappeihin.

Asiakkaiden joukossa on pankkeja, yrityksiä ja jopa parlamentin hallinto on käyttänyt Gunnebota parlamenttitalon suojajärjestelmien hankkimisessa.

Vuodetuista tiedoista selviää muun muassa asiakkaiden valvontakameroiden, hälytyslaitteiden, kassaholvien ja suojahuoneiden tarkat sijainnit ja piirustukset.

DN:n haastattelema asiantuntija pitääkin ongelmallisena juuri rakennusten turvajärjestelmien vuotoa. Jos kyse olisi vain turvakoodeista, voisi ne vaihtaa nopeasti, mutta fyysisten järjestelmien muuttaminen vaatii aikaa.

Gunnebon toimitusjohtaja Stefan Syrén sanoo DN:lle, ettei yritys aio maksaa kiristäjien vaatimia rahoja eikä olla näihin yhteydessä.

Gunnebo tutkii kuinka suuresta tietomurrosta on kyse,

– On valitettavaa, että meiltä on varastettu tietoa. Käymme läpi materiaalia ja jos kyseessä on ollut arkaluonteisia tietovuotoja olemme yhteydessä asiakkaisiimme.