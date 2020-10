Maastopalot levisivät vauhdilla Kaliforniassa: Jo yli 90 000 ihmistä paennut kodeistaan ja olosuhteiden odotetaan vain pahenevan

Viranomaisten mukaan olosuhteet ovat erittäin otolliset palojen hallitsemattomalle leviämiselle.

Yli 90 000 ihmistä on lähtenyt kodeistaan pakoon Los Angelesin liepeillä riehuvia ja nopeasti leviäviä maastopaloja. Palot ovat katkaisseet tieyhteyksiä ja aiheuttaneet kahdelle pelastajalle vakavia palovammoja.

Silveradona tunnettu suurempi palo lähti leviämään maanantaina vauhdilla, sillä kuiva maa ja arvaamattomat tuulet synnyttivät liekeille otolliset olosuhteet sekä haittasivat sammutustöitä. Blue Ridge -nimellä tunnettu palo puolestaan syttyi maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Palot ovat katkaisseet tieyhteyksiä.­

Yhdysvaltojen ilmatieteen laitos on varoittanut, että matalan ilmankosteuden, kuivan maaston ja kovien tuulten vuoksi olosuhteet ovat palojen kannalta vaarallisimmat, joita on tänä vuonna koettu. Alueella on edelleen voimassa maastopalovaroitus, ja mahdollisten uusien palojen uskotaan niin ikään leviävän nopeasti ja uhkaavan sekä ihmishenkiä että omaisuutta.

Sammutustöissä palovammoja saaneet pelastajat ovat viranomaisten mukaan sairaalahoidossa.

Arvaamattomat tuulet ovat haitanneet sammutustöitä.­

Yli 30 ihmistä kuollut

Kuluvan maastopalokauden aikana Kaliforniassa on nähty osavaltion historian suurimpia paloja. Tähän mennessä yli 30 ihmistä on kuollut. Evakuointeja on hankaloittanut koronaviruspandemia, joka on koetellut Kaliforniaa kovin ottein.

Osavaltion palojen torjunnasta ja sammutuksesta vastaava Cal Fire on kertonut, että tällä hetkellä tuhannet palomiehet pyrkivät sammuttamaan yli 20:tä maastopaloa. Noin 34 miljoonaa ihmistä asuu punaisen varoituksen eli korkean paloriskin alueilla.

Osavaltion viranomaiset pitävät ilmastonmuutosta merkittävänä tekijänä palojen lisääntymisessä. Ilmastonmuutos pahentaa kuivuutta, mikä kiihdyttää palojen leviämistä ja aiheuttaa ennennäkemättömiä tuhoja niin omaisuudelle kuin ympäristöllekin.