Yllätys Venäjältä: E-viisumi ei tule vielä voimaan Suomen maarajalla eikä Allegrossa

Venäjälle pääsyä odottaville suomalaisturisteille tuli koronan lisäksi toinenkin takaisku, kun Venäjän hallitus hyväksyi rajanylityspaikat vuoden 2021 alusta käyttöön tulevalle e-viisumille.

Koronavirus on estänyt toistaiseksi suomalaisten turistimatkat Pietariin, joten moni on odottanut kovasti e-viisumia rajojen aukeamisen lisäksi.­

Venäjä ottaa vuoden 2021 alussa käyttöön sähköisesti hankittavan maksullisen e-viisumin, jolla saa matkustaa koko maan alueella.

Internetistä haettava viisumi koskee myös suomen kansalaisia, mutta ainakaan toistaiseksi se ei kelpaa Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin vahvisti vastikään listan rajanylityspaikoista, joilla e-viisumi astuu voimaan 1.1.2021.

Listalla ei ole yhtään Suomen ja Venäjän välistä maarajan ylityspaikkaa eikä listalla ole myöskään maahantuloa Viipurin ja Pietarin rautatieasemien kautta eli Allegro-junayhteyttä. Myöskään Moskovaan menevän Tolstoi-junan osalta ei ole mainittu sen paremmin Vainikkalaa kuin Moskovan Leningradin-rautatieasemaakaan.

Normaali turistiliikenne on tällä hetkellä muutenkin käytännössä nollassa Suomen ja Venäjän välillä, kun kumpikin maa on ottanut käyttöön rajan sulkutoimia koronaviruksen vuoksi. Ei ole myöskään tietoa siitä, milloin raja voisi jälleen avautua turisteille ja matkustajajunat Venäjälle aloittaa kulkunsa, sillä koronavirustilanne on syksyn aikana pahentunut sekä Suomessa että Venäjällä.

Venäjän hallituksen tiedotteesta käy ilmi, että maa aikoo lisätä uusia rajanylityspaikkoja e-viisumin listalle myöhemmin, mutta mitään aikataulua sen suhteen ei kerrota.

– Lista tulee täydentymään uusilla rajanylityspaikoilla sen mukaan, kun ne varustetaan välttämättömillä laitteilla, hallituksen tiedotteessa lukee.

Venäjän viranomaiset ovat kertoneet, että e-viisumin käyttöönotto vaatii erilaisia teknisiä ratkaisuja muun muassa suojatun internet-yhteyden takaamiseksi, minkä vuoksi sitä ei voitu ottaa käyttöön esimerkiksi Allegro-junassa e-viisumin aiempana kokeiluaikana kesästä 2019 alkaen.

Toisaalta e-viisumi ehti olla jo kokeiluaikana käytössä Suomen vastaisen rajan bussi- ja henkilöautoliikenteessä Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran vastaisilla rajanylityspaikoilla, mutta nyt nämä paikat puuttuvat Venäjän tuoreelta e-viisumilistalta.

Suomen Moskovan-suurlähetystö kertoi tiistaina IS:lle, että heillä ei ole vielä tietoa, milloin e-viisumi voisi ulottua Suomesta Venäjälle maarajan kautta menevään liikenteeseen.

– Venäjän hallituksen e-viisumia koskevassa päätöksessä mainitaan, että uusia rajanylityspisteitä tullaan sisällyttämään yhtenäisen e-viisumin piiriin kunhan niiden tekninen laitteisto on päivitetty. Meillä ei vielä tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa siitä, missä aikataulussa tämä tulee tapahtumaan, suurlähetystö viestitti.

Vuoden 2021 alusta e-viisumi tulee käyttöön esimerkiksi Pietarin ja Moskovan lentokentillä, Pietarin satamassa ja Viron vastaisella Ivangorodin rajanylityspaikalla. Narvasta pääsee Ivangorodiin paitsi autolla niin myös jalkaisin, ja tämä mahdollisuus on voimassa välittömästi e-viisuminkin osalta.

Latvian ja Venäjän rajalla e-viisumi tulee voimaan puolestaan Pihkovan alueella Ubylinkan raja-asemalla. Kaliningradin alueella e-viisumi koskee kuutta eri rajanylityspaikkaa. Norjan ja Venäjän välinen maaraja puuttuu vielä toistaiseksi e-viisumin listalta Suomen tavoin.

Kaiken kaikkiaan nyt hyväksytyllä listalla on 29 eri rajanylityspaikkaa. Lentokenttiä on Moskovan ja Pietarin lisäksi useita: Belgorod, Volgograd, Jekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Krasnojarsk, Nizhni Novgorod, Novosibirsk, Donin Rostov ja Samara. Koko listan voi lukea venäjäksi tästä linkistä.

Hääpari poseerasi kuvaajalle Iisakin kirkon edustalla Pietarissa lokakuussa.­

E-viisumilla saa matkustaa koko Venäjän alueella – ulkomaalaisilta suljettuja alueita ja kaupunkeja lukuun ottamatta – ja sillä voi oleskella maassa maksimissaan 16 päivää kerrallaan.

Viisumin voi hakea internetistä eikä sitä varten tarvitse olla esimerkiksi hotellivarausta tai kutsua. Viisumin myöntämiseen luvataan kuluvan aikaa maksimissaan 4 päivää ja sen hinnaksi on määritelty 40 dollaria eli noin 34 euroa. Kokeiluaikana e-viisumi oli ilmainen, mutta nyt siitä tulee maksullinen alle 6-vuotiaita lapsia lukuun ottamatta.

Sähköinen e-viisumi kelpaa paitsi turistimatkoille niin myös kulttuuri- ja liikematkoille.

Aiemmin Venäjän hallitus vahvisti jo listan niiden maiden kansalaisista, joita e-viisumi tulee koskemaan. Listalla ovat myös suomalaiset. Lista löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä venäjäksi.

Mikäli koronavirustilanne pitää rajan kiinni vielä keväälläkin, on mahdollista, että Venäjä ehtii saada e-viisumilaitteistonsa kuntoon myös Suomen vastaisella maarajalla ennen kuin normaali turistiliikenne alkaa.

Venäjän pitäisi isännöidä jo kertaalleen koronaviruksen vuoksi siirrettyjä jalkapallon miesten EM-kisoja ensi kesänä, joten myös paikallisten viranomaisten tavoitteena lienee saada e-viisumi sitä ennen laajaan käyttöön.

Koronavirustilanteen vuoksi on kuitenkin myös epävarmaa, joutuuko UEFA rajoittamaan EM-kisojen pelimaita ja katsojamääriä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kisat järjestettäisiin 12 eri maassa, joista Venäjä olisi yksi.

Artikkelia päivitetty 27.10. klo 10.01. Lisätty Suomen Moskovan-suulähetystön kommentti.