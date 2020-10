Oppitunnilla räjähti: Ainakin seitsemän kuoli ja kymmeniä haavoittui verisessä iskussa Pakistanissa

Lisäksi useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut.

Pakistanissa ainakin seitsemän opiskelijaa on kuollut pommi-iskussa uskonnolliseen kouluun. Lisäksi kymmenien kerrotaan haavoittuneen.

Pommi räjähti kesken oppitunnin, jossa oli yli 60 osallistujaa. Viranomaisten mukaan kuolonuhrit olivat 20–40-vuotiaita miehiä, mutta haavoittuneiden joukossa oli myös 7-vuotiaita lapsia.

Paikallisesta sairaalasta kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että osa haavoittuneista kärsi vakavia palovammoja.

Poliisin edustajan Waqar Azimin mukaan joku oli tuonut luentotilaan laukun ja poistunut ennen räjähdystä. Mikään ryhmä ei ole toistaiseksi ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Oppilaitos sijaitsee Peshawarissa noin 170 kilometriä länteen pääkaupungista Islamabadista. Peshawar on aiemmin ollut Pakistanissa väkivallan keskus, jossa jihadistit ovat kohdistaneet iskuja turvallisuusjoukkoihin ja julkisiin tiloihin. Kaupunki sijaitsee lähellä Afganistanin rajaa.

Viime vuosina väkivaltaisuudet ovat vähentyneet, kun rajalla on tehty useita sotilasoperaatioita. Vuonna 2014 Pakistanin armeija suoritti suuren operaation hankkiutuakseen eroon alueen militanttiryhmien tukikohdista. Operaatiota vauhditettiin sen jälkeen kun Pakistanin Taleban iski kouluun Peshawarissa joulukuussa 2014 ja tappoi yli 150 ihmistä, joista suurin osa oli lapsia.

Viime kuukausina Pakistanin Taleban on järjestäytynyt uudelleen, mikä on herättänyt pelkoa siitä, että äärijärjestöt ovat jälleen voimistumassa. Rajan liepeillä on tehty useita pienehköjä iskuja turvallisuusjoukkoja vastaan.