AstraZeneca: Koronarokotteesta lupaavia tuloksia – havaittu vahvistavan immuniteettia

Myös vanhuksilla rokotteen haittavaikutukset olivat alhaiset.

Oxfordin yliopiston koronarokotetutkimuksista on saatu lupaavia tuloksia, uutistoimisto Reuters kertoo.

Lääkeyhtiö Astrazeneca kertoi maanantaina, että rokotteen on havaittu antavan yhtä vahvan immuniteetin niin nuorille kuin aikuisillekin. Vanhuksilla rokotteen haittavaikutukset olivat alhaiset.

– On rohkaisevaa nähdä, että immunogeenisyyden reaktiot olivat yhtä vahvat nuorilla ja aikuisilla ja reaktiogeenisyys on alhaisempi vanhemmilla aikuisilla, joille korona on vakavampi, AstraZenecan edustaja sanoo.

Hänen mukaansa tulokset lisäävät todisteita koronarokotteen AZD1222 immuniteetista ja turvallisuudesta.

Rokotteen vanhuksille antama immuniteetti olisi merkitsevää siksi, että immuniteettikyky laskee iän myötä, ja vanhemmilla ihmisillä on suurempi riski kuolla koronavirukseen.

AstraZenecan odotetaan olevan yksi ensimmäisistä isoista lääkeyhtiöistä, joka saa rokotteelleen luvan markkinoille.

Iso-Britannian terveysministerin Matt Hancockin mukaan rokote ei ole vielä valmis, vaikka sen logistiikkajärjestelyt on jo aloitettu.

– Oletan, että suurin rokotteen ulostulo ajoittuu ensivuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Hancock kommentoi BBC:lle, ettei odota rokotteen tulevan markkinoille vielä tänä vuonna, mutta ei sulje sen mahdollisuutta kokonaan poiskaan.

– Haluamme olla valmiita, jos kaikki menee täydellisesti. Suunnitelmat edistyvät hyvin, mutta emme ole vielä ihan siellä.

Oxfordin yliopisto kehitti AZD1222 -rokotteen ja lisensoi sopimuksen AstraZenecan kanssa huhtikuussa. Lääkeyhtiön toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi kesäkuussa, että rokotteen uskotaan antavan immuniteetin noin vuodeksi. Brittiyhtiö on jo tehnyt useita valmistus- ja toimitussopimuksia yritysten ja hallitusten kanssa ympäri maailmaa.

AstraZeneca on yksi koronarokotetta tutkivista yhtiöistä.­

Yhtiön rokotekehittely on tällä hetkellä kolmannessa vaiheessa. AstraZenecan kliinisiin testeihin osallistuu tuhansia vapaaehtoisia muun muassa Brasiliassa, Intiassa, Etelä-Afrikassa ja Britanniassa Yhdysvaltojen lisäksi.

Reilu pari viikkoa sitten AstraZeneca joutui keskeyttämään rokotekokeet, kun kokeisiin osallistunut vapaaehtoinen sairastui vakavasti. Tällöin kävi ilmi, että vapaaehtoinen oli sairastunut myös heinäkuussa, jolloin testaaminen oli myös lopetettu väliaikaisesti.

AstraZeneca sai Britanniassa ja muissa maissa, Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, luvan jatkaa testaamista muutama päivä sen jälkeen, kun testaaminen oli keskeytetty.

Viime perjantaina lääkeyhtiö sai luvan jatkaa kokeita myös Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole avanneet, miksi testaamista ei voitu jatkaa aiemmin myös Yhdysvalloissa. Sairastumisten ei ole kuitenkaan osoitettu johtuvan rokotteesta.

