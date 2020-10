Norjassa runsaat 400 koronatartuntaa viikossa – maa päätti tiukoista rajoituksista

Norjan lisäksi myös useat muut Euroopan maat ovat kiristäneet rajoituksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Norjassa on tiukennettu koronarajoituksia entisestään siitäkin huolimatta, että maan tartuntaluvut ovat yhä Euroopan alhaisimpia. Uusien rajoitusten mukaan yksityistilaisuuksissa saa olla enintään 50 vierasta ja kotiin ei pitäisi kutsua viittä vierasta enempää, jos vieraat ovat eri kotitalouksista, AFP uutisoi.

– Voimme tehdä pieniä rajoituksia nyt...tai vahvempia toimia myöhemmin, pääministeri Erna Solberg sanoi.

– Olemme valinneet varovaisuuden strategian pienempine rajoituksineen nyt.

Julkisissa sisätiloissa kokoontumisrajoitus on 20 ihmistä. Lisäksi baarit eivät saa ottaa uusia asiakkaita vastaan iltakymmenestä alkaen.

Vaikka Norja on selvinnyt koronapandemian toisessa aallossa suhteellisen hyvin, myös siellä tartunnat ovat olleet kasvussa. Erityisesti uusia tartuntoja on todettu Oslossa.

Syyskuussa uusia tartuntoja todettiin noin 300 viikossa. Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin kuitenkin 425.

– Luvut kertovat, että tartunnat lisääntyvät Oslossa siitä huolimatta, että meillä on tiukimmat (rajoitus)toimet Norjassa, pormestari Raymond Johansen sanoi.

– Tämä huolestuttaa minua.

Norjan lisäksi myös useat muut Euroopan maat ovat kiristäneet hiljattain koronarajoituksia.

Esimerkiksi Espanjassa julistettiin maahan poikkeustila, jota voidaan jatkaa toukokuuhun asti.

Poikkeustilan myötä voimaan astuu muun muassa öinen ulkonaliikkumiskielto. Lisäksi ihmisten liikkumista eri alueiden välillä voidaan rajoittaa.

Italiassa suljettiin tänään elokuvateatterit, kuntosalit ja uimahallit. Lisäksi ravintoloiden ja baarien on lopetettava tarjoilu iltakuudelta.

Sakssa on kerrottu joulumarkkinoiden peruuntumisesta epidemian takia. Lisäksi liittokansleri Angela Merkelin on kerrottu suunnittelevan rajoitustoimia, joissa baarit ja ravintolat suljettaisiin, mutta kaupat voisivat tietyn rajoituksin pysyä auki. Suunnitelmasta on Bild-lehden mukaan tarkoitus keskustella liittovaltioiden pääministerien kanssa keskiviikkona, Reuters uutisoi.

Reutersin mukaan myös Ranskassa pohditaan koronarajoitusten tiukentamista, vaikka maassa on jo Euroopan tiukimpiin kuuluvat rajoitukset voimassa. Kaksi viikkoa sitten Ranskassa määrättiin öisestä ulkonaliikkumiskiellosta, joka alkaa iltayhdeksältä ja päättyy aamukuudelta.

Kaksi lähdettä kertoi uutistoimistolle, että virkamiehet kuitenkin tarkastelevat vaihtoehtoa, jossa ulkonaliikkumiskielto alkaisi aiemmin ja pakottaisi ihmiset olemaan viikonloppuisin kodeissaan. Lisäksi pohdinnan alla on muiden kuin elintärkeiden kauppojen sulkeminen.