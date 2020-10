Kommentti: Boris Johnson pelkää Trumpin puolesta – häviö sotkisi brittijohtajan yhä syvemmäs suohon

Brexitin lasku tulee nyt maksuun. Britannia on entistä enemmän Yhdysvaltain talutusnuorassa kävi presidentinvaalissa kuinka vain, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Lontoossa on talo, jossa asuva mies pelkää ensi tiistaita. Talon osoite on Downing Street 10 ja mies on pääministeri Boris Johnson.

Tiistaina äänestetään Yhdysvaltain presidentistä. Ennusteiden mukaan todennäköinen voittaja on demokraattien Joe Biden. Johnson on sitonut poliittisen tulevaisuutensa republikaanien Donald Trumpin voiton varaan.

Johnson matkii Trumpin tyyliä ja käyttää samoja poliittisia teemoja. Joe Biden on kutsunut Britannian pääministeriä Trumpin ”fyysiseksi ja henkiseksi klooniksi”. Se ei lupaa hyvää heidän suhteelleen, jos Biden valitaan.

Sekä Yhdysvaltain presidentti että Britannian pääministeri ovat tuhteja miehiä, jotka suosivat tummia pukuja. Sellaisten väitetään hoikentavan. Kummallakin on erikoinen tukkapehko.

Kumpikaan ei ole erityinen periaatteen mies, vaan valmis muuttamaan mielipiteitään tilanteen mukaan. Trump saattaa tulla tiistaina tiensä päähän. Johnsonilla on syytä pelätä samaa.

Trumpia ja Johnsonia yhdistää myös se, että epäonnistuminen pandemian hillitsemisessä syö kummankin suosiota. Johnson joutuu jo vilkuilemaan olkansa yli omassa konservatiivipuolueessaan.

”Puoliksi kenialainen Obama”

Vähintään presidentti Bill Clintonin ja pääministeri Tony Blairin ajoista lähtien Yhdysvaltain demokraattien ja Britannian työväenpuolueen välillä on ollut lämmin side. Huolimatta siitä, että niiden historiat ja alkuperäiset ideologiat ovat aivan erilaisia.

Demokraattien suuri sankari on entinen presidentti Barack Obama. Neljä vuotta sitten vielä Lontoon pormestarina palvellut Boris Johnson syytti Obamaa siitä, että tämän puoliksi kenialainen perimä aiheuttaa presidentissä anti-brittiläisiä tuntemuksia.

Obama oli tuolloin puhunut Britannian EU:ssa pysymisen puolesta. Pormestari Johnson taas kuului jo Brexitin näkyvimpiin kannattajiin.

Johnson kirjoitti Sun -lehteen artikkelin, jossa hän yhdisti Obaman mielipiteet siihen, että tämä olisi poistanut Valkoisen talon Oval Office -työhuoneesta Winston Churchillin patsaan. Churchillin patsaan tarina on epäselvä, mutta Donald Trump palautti sellaisen näyttävästi työhuoneeseen heti presidentiksi noustuaan.

Obaman isä todella oli kenialainen. 1950-luvun alussa Winston Churchill oli pääministerinä, kun brittien siirtomaa Keniassa alkoi maan itsenäisyyteen pyrkinyt kapina. Sodan uhrien määrästä kiistellään yhä, mutta ilmeisesti kymmeniä tuhansia kenialaisia sai surmansa.

Obamalla ei ollut syytä tuntea erityisen lämpimiä tunteita brittien puolijumalaa Churchillia kohtaan. Churchillia arvostetaan sodasta Hitleriä vastaan, mutta pitkän elämänsä aikana hän itse esitti useita varsin rasistisia mielipiteitä.

Nyt Obama on näkyvästi mukana entisen varapresidenttinsä Bidenin kampanjassa. Johnson saattaa löytää vanhat tekstinsä edestään.

Brexitin hinta

Muutama päivä sitten Britannian entinen EU-lähettiläs Ivan Rogers arvioi Observer -lehden haastattelussa, että Johnson odottaa Yhdysvaltain vaalin tulosta ennen kuin ilmoittaa kovasta EU-erosta ilman sopimusta Unionin kanssa.

Viime kuukausina neuvottelut ovat polkeneet paikallaan vaikka kaikki aikarajat tuntuvat paukkuvan. Johnson laskisi, että Trumpin tuella hän uskaltaisi tehdä karun pesärikon EU:n kanssa. Trump on koko ajan ollut innoissaan Brexitistä.

Sen sijaan Biden todennäköisesti palaisi Obaman EU-myönteiselle linjalle ja saattaisi jopa painostaa Britanniaa palaamaan Unioniin.

Katolisella Bidenilla on sukujuuria Irlannissa. Häntä ei miellytä Johnsonin valmius EU-eron sivutuotteena romuttaa Pohjois-Irlannin rauhansopimus.

Jos Biden voittaa vaalit ensi viikolla Johnson voi tietysti kääntää takkia, mikä sujuu häneltä erinomaisesti. Bidenin lepytteleminen merkitsisi Britannian alistumista yhä enemmän Yhdysvaltain pikku apulaiseksi kansainvälisessä politiikassa. Sama tosin olisi edessä Trumpinkin kanssa.

Se on hinta, jonka Britannia maksaa EU-erostaan.