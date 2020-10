Tämän kaiken Joe Biden on luvannut muuttaa, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti

Joe Biden on luvannut valtavan määrän uudistuksia, jos hänet valitaan Yhdysvaltain presidentiksi. On kuitenkin epävarmaa, pystyisikö hän suunnitelmat toteuttamaan.

Jos Joe Biden valitaan Yhdysvaltain presidentiksi, hänellä on tilaisuus yksitellen kumota Donald Trumpin presidenttikauden päätöksiä.

Sen hän on myös sanonut tekevänsä.

Biden on luvannut toteuttaa heti virkakautensa aluksi niin paljon asioita, että vääräleuat ovat irvailleet hänen yrittävän tehdä yhdellä rysäyksellä enemmän kuin koko 47 vuotta kestäneellä poliittisella urallaan yhteensä.

Yksin Biden ei pysty Yhdysvaltoja ”korjaamaan”, kuten hän lupaa, vaan presidentti Biden tarvitsisi avukseen myötämielisen kongressin.

Siksi tulevissa vaaleissa seurataan Bidenin ja Trumpin kisan lisäksi etenkin senaatin voimasuhteita. Jos Biden voittaa ja demokraatit ottavat enemmistön senaatissa, se estäisi senaattia nykyisin hallitsevia republikaaneja kampittamasta monia uuden presidentin suunnitelmia.

IS esittelee seuraavassa Bidenin keskeisiä vaalilupauksia:

1. Ilmastomullistus

Bidenin ”ensimmäisen päivän” lupauksiin kuuluu uudistaa Yhdysvaltain sitoumus Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Sen hän pystyy tekemään omin päin, samoin kuin esimerkiksi uudistamaan kiellon porata öljyä arktisilla luonnonsuojelualueilla sekä palauttamaan rajoituksia teollisuuden päästöille.

Suunnitteilla on ainakin kymmenkunta erilaista presidentin asetusta, joilla kumottaisiin Trumpin kauden päätöksiä. Realistinen toteuttamisaikataulu on ensimmäisen sadan päivän aikana.

Bidenin mukaan Yhdysvaltain pitää ottaa jälleen johtava rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa myös maailmalla.

Bidenin ilmastosuunnitelma on myös rahoituspaketti, joka muuttaisi Yhdysvaltoja historiallisella tavalla.

Hän esittää kaikkiaan 2 000 miljardin dollarin investointiohjelmaa, jolla tuettaisiin tutkimusta ja satsausta puhtaaseen energiaan ja energiatehokkuuteen sekä siirtymiseen pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä julkisessa liikenteessä seuraavan neljän vuoden aikana.

Bidenin visiossa edistettäisiin voimakkaasti sähköautoilua. Nämä Teslat odottivat uusia omistajia Britannian Southamptonissa syyskuussa.­

Bidenin visiossa Yhdysvallat olisi hiilineutraali vuonna 2050. Sähköntuotanto olisi hiiletön jo 2035. Ympäri maata rakennettaisiin sähköautojen latauspisteita ja autoteollisuutta motivoitaisiin tuottamaan niitä käyttäviä ajoneuvoja.

Ongelma olisi raha ja republikaanit. Yhdysvalloissa kongressi vastaa maan budjetista, ei presidentti, ja lisäksi suuriin rahoituspaketteihin tarvitaan määräenemmistö, eli pelkkä yksinkertainen enemmistö ei riitä.

Bidenin olisi siis vakuutettava riittävä määrä republikaaneja siitä, että hänen suunnitelmansa olisi samalla valtava elvytyspaketti koronan runtelemalle taloudelle ja hillotolppa myös republikaanien tukijoille.

– Jos Bidenilla olisi äänet, elvytyspaketti olisi tämän maan historian merkittävin yksittäinen ilmastopoliittinen teko, kuvaili Kalifornian yliopiston valtiotieteilijä David Victor Nature-lehdelle vastikään.

Johtavat demokraatit ovat jopa väläyttäneet ajatusta määräenemmistön niin sanotun filibuster-säännön kumoamisesta, jos republikaanit yrittäisivät estää paketin. Ongelma on siinä, että jos republikaanit pääsevät jossain vaiheessa takaisin valtaan, he saavat silloin vuorostaan vapaat kädet toimia.

New York Timesin mukaan todennäköisintä on, että Biden ja demokraatit eivät saa kaikkia suunnitelmiaan läpi vaan joutuvat turvautumaan budjetin porsaanreikiin ilmastoystävällisyytä edistääkseen.

2. Korona ojennukseen

Presidentti Biden ei kykene koronatartuntoja estämään sen paremmin kuin kukaan muukaan ennen rokotteen laajaa jakelua.

Asiantuntijat pitävät kuitenkin tärkeimpänä odotettavissa olevana muutoksena sitä, että tiede nostettaisiin jälleen jalustalle ja presidentti Bidenin koronatiimi esittelisi selkeän suunnitelman.

– Ongelma vastauksessa (koronaan) on ollut se, että vastausta on muutettu ensimmäisestä päivästä lähtien, kiteytti Naturen haastattelema Yhdysvaltain terveysalan ammattilaisten keskusjärjestön johtaja Georges Benjamin.

Korona on Trumpin aikana politisoitu, testaus on tökkinyt, suositukset ja määräykset maskeista ja yleisötilaisuuksista ovat poukkoilleet. Biden lupaa maanlaajuista testaa ja jäljitä -ohjelmaa, jossa testaus olisi ilmaista kaikissa osavaltioissa, ja satatuhatta ihmistä lisää palkattaisiin etsimään altistuneita.

Presidentti Donald Trumpin syytetään antautuneen koronan vastaisessa taistelussa. Trump heitti maskeja kannattajilleen vaalitilaisuudessa Orlandon Sanfordin lentokentällä toissa viikolla.­

Asialla on kiire. Koronatartunnat ja -kuolemat ovat jälleen kääntyneet Yhdysvalloissa nousuun. Vaikka kukaan ei tiedä, millainen tilanne on 20. tammikuuta, jolloin Biden mahdollisesti astuisi presidentin virkaan, on hyvin todennäköistä, että korona veisi alkuun suurimman osan hänen huomiostaan. Myös äänestäjät odottaisivat ensimmäisenä toimia koronan suhteen.

Asiantuntijat suhtautuvat toisaalta epäillen siihen, että asenteita onnistuttaisiin muuttamaan nopeasti Trumpin jäljiltä. Bidenin hallinnon olisi keksittävä keinot vakuuttaa epäilijät maskien ja turvavälien tehokkuudesta. Tämä on keskeistä Bidenin lupaukselle pitää talouden rattaat pyörimässä epidemiasta huolimatta.

3. Rikkaat maksavat

Jos Donald Trumpin politiikka on joskus vaikuttanut siltä, että hän haluaa vain kumota kaikki presidentti Barack Obaman kauden saavutukset, Biden ei jäisi kakkoseksi edeltäjänsä työn mitätöinnissä.

Trumpin kauden suurimpia yksittäisiä saavutuksia oli rikkaiden veroale vuoden 2018 alusta, mikä takasi hänelle siedettävät kannatusluvut tähän vuoteen asti, kun keskituloisetkin saivat samalla pienen veroedun.

Biden lupaa korottaa kaikkien yli 400 000 dollaria vuodesta ansaitsevien veroja tuntuvasti. Keskiluokkakin joutuisi lievemmin maksumieheksi yritysverojen korotuksen myötä.

Bidenin verosuunnitelma tarkoittaisi Yhdysvalloissa CNN:n mukaan sitä, että verotulot kasvaisivat seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 2 000 miljardia dollaria. Se ei siis ehtisi rahoittamaan kokonaan edes hänen ilmastoinvestointejaan.

Presidenttinä Bidenilla olisi yhä vastassaan kongressin republikaanit, joiden hyväksyntää hän tarvitsisi monille hankkeilleen. Senaatin nykyinen enemmistöjohtaja Mitch McConnell käveli toimistoonsa senaatin äänestyksen jälkeen viime viikolla.­

Biden voikin joutua keksimään vielä lisää veroja. Periaate olisi kuitenkin selvä muutos Trumpin aikaan: ne maksavat joilla on.

Jälleen ongelmana voi olla kongressi. Kaikki demokraatitkaan eivät veroja varsinaisesti rakasta, koska niiden korotus voi johtaa tappioon seuraavissa vaaleissa.

Biden on saanut suunnitelmilleen tukea talousennusteista, joissa veronkorotusten ei uskota hyydyttävän kasvua, koska julkinen kulutus kasvaisi. Niin Goldman Sachsin kuin Moody’sin analyytikot ovat viimeaikaisissa raporteissaan povanneet, että Bidenin kongressin tuella talouteen pumppaama raha loisi miljoonia työpaikkoja ja talous elpyisi entiselleen vuonna 2022.

4. Ripaus julkista terveydenhoitoa

Biden ei demokraattien vasemman laidan pettymykseksi ole kaikille ilmaisen julkisen terveydenhuollon kannalla. Sen sijaan hän haluaa lisätä tukiaisia, jotta Obamacare-nimellä tunnettu yksityinen sairausvakuutus ulottuisi mahdollisimman laajalle, ja jopa 97 prosentilla väestöstä olisi varaa vakuutukseen.

Bidenin kannattaja ylisti Obamacare-sairausvakuutusta ex-varapresidentin vaalitilaisuudessa Floridan Browardin piirikunnassa toissa viikolla.­

Biden on kuitenkin puhunut myös Medicare-nimellä tunnetun, yli 65-vuotiaille amerikkalaisille tarkoitetun julkisen terveydenhuollon laajentamisen puolesta.

Jälleen tullaan rahaan. Riippumaton liittovaltion budjettiviranomainen on BBC:n mukaan arvioinut, että suunnitelmat maksaisivat yli 2 000 miljardia seuraavan kymmenen vuoden aikana.

5. Rotukysymys

Bidenin valinta presidentiksi olisi itsessään omiaan liennyttämään kesällä poliisiväkivallasta leimahtaneita roturistiriitoja. Biden ei ole lämmennyt vaatimuksille vähentää poliisin rahoitusta, vaikka Trump niin väittää. Osan poliisin rahoituksesta Biden kuitenkin suuntaisi työhön, jolla pyrittäisiin lieventämään rotuvähemmistöjen ja poliisin ristiriitoja kriisiyhteisöissä.

Yhdysvaltain Portlandissa osoitettiin mieltä poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastaan lokakuun alussa.­

Rotukysymykseen liittyy myös Bidenin ehdottama rikoslakiuudistus. Se on alue, jolla hän on tehnyt poliittisen uransa suurimman takinkäännöksen.

Biden tuki aiemmin kovia rangaistuksia rikollisuuden vähentämiseksi. Ajan myötä Yhdysvalloissa kuitenkin havaittiin, että tämä kohteli kovimmin mustaa väestönosaa, ja nyt Biden esittää yleistä vankeusrangaistusten lievennystä. Tähän liittyy myös se, että hän kannattaa lievistä huumeista annettavien rangaistusten poistoa. Hän myös vastustaa kuolemanrangaistusta.

6. Koulu-uudistus

Tällä alueella Biden on omaksunut puolueensa niin sanotuilta edistyksellisiltä eniten: hän kannattaa ylivelkaantuneiden opintolainojen anteeksiantoa, maksuttoman yliopisto-opetuksen laajentamista ja julkista esikoulua kaikille. Kyseessä olisi jyrkkä vastakohta nykyhallinnon opetuspolitiikalle, jossa on suosittu yksityisiä ja myös kristillisiä kouluja.

7. Kiina ja ulkopolitiikka

Biden on luvannut liennyttää Trumpin tulehduttamia liittolaissuhteita, palata monenkeskiseen yhteistyöhön kansainvälisillä areenoilla ja istuttaa Yhdysvallat pöydän päätypaikalle.

Yhteen asiaan ei ole paluuta. Biden on nimittäin Trumpin kanssa samaa mieltä siitä, että Kiinan epäreilut menettelyt kansainvälisessä kaupankäynnissä on nähty. Kauppasodan sijaan hän on luvannut alkaa kasata demokraattisten maiden liittoumaa painostamaan Kiinaa noudattamaan sääntöjä.

Trump ja Biden ottivat yhteen kahdessa väittelyssä ennen vaaleja eikä niissä juurikaan käsitelty ulkopolitiikkaa. Biden on luvannut palauttaa Yhdysvallat pöydän päähän kansainvälisillä areenoilla, jos hänestä tulee presidentti.­

Biden on myös luvannut kutsua ensimmäisenä virkavuonnaan koolle maailman demokraattisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen huippukokouksen pohtimaan yhteisiä intressejä, kuten demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamista kautta maailman. Kokous etsisi myös keinoja puuttua demokratioiden kohtaamaan vaalihäirintään.

Biden ei toistaiseksi ole tarkentanut, ketkä tarkalleen saisivat kutsun ja ketkä jäisivät ulos.