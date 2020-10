Melbournen kuukausien koronapiina päättymässä

Osavaltion pääministeri vihjaisi ottavansa koronasulun päättymisen kunniaksi miestä väkevämpää.

Australian toiseksi suurimman kaupungin Melbournen koronasulku päättyy keskiviikon vastaisena yönä paikallista aikaa. Kaupungissa on ollut voimassa eriasteisia sulkuja liki neljä kuukautta.

Melbournessa ja sitä ympäröivässä Victorian osavaltiossa ei rekisteröity maanantaina yhtään uutta koronatartuntaa ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun alun.

– Tämä on ollut hyvin vaikea vuosi, ja Victorian osavaltion asukkaat ovat luopuneet paljosta. Olen ylpeä teistä kaikista, sanoi osavaltion pääministeri Daniel Andrews.

Myös ravintolat saavat keskiviikkona avata ovensa. Kun Andrewsilta kysyttiin, aikooko hän juhlia koronasulun päättymistä kumoamalla oluen, pääministeri vastasi olevansa ehkä valmis "ottamaan jotain väkevämpääkin".

Melbournesta tuli kesällä koronan toisen aallon keskus Australiassa, kun päivittäisten tartuntojen määrät nousivat yli 700:n.

Australia on onnistunut koronan torjunnassa varsin hyvin. Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on todettu runsaat tuhat tartuntaa miljoonaa asukasta kohti ja virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 35 tapausta miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaavat luvut ovat 2 700 ja 64.

Worldometerin luvuissa on toisinaan havaittu epäjohdonmukaisuuksia.