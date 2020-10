Stalingradissa saksalaisia sotilaita alkoi kuolla ihmeellisellä tavalla – lopulta paljastui kuolinsyy, joka kertoo paljon helvetillisestä taistelusta

Stalingrad merkitsi sanoin kuvaamattomia kauheuksia miljoonille sotilaille ja siviileille. Taistelu oli käännekohta Saksan sodalle idässä. Lokakuussa 1942 taistelu raunioituvassa kaupungissa riehui kiivaana.

Tunnelma Mikkelin kansakoululla oli synkkä keskiviikkona 3. helmikuuta. Elettiin vuotta 1943, jolloin toista maailmansotaa oli käyty liki 3,5 vuotta. Euroopassa oli vielä edessä yli kaksi vuotta sotaa ja kuolemaa.

Mutta jo nyt näytti sodan tulos olevan selvä. Tätä mieltä oli marsalkka Mannerheimin päämajan tiedustelupäällikkö, eversti Aladar Paasonen.

– Jos näin jatkuu, sota tulee olemaan umpikujassa, lausui Paasonen Suomen hallituksen sisäpiirille ja presidentti Risto Rytille.

Vain päivää aiemmin olivat taistelut Stalingradissa tauonneet. Volgan varrella oli käyty yksi ihmiskunnan suurimmista yhteenotoista, joka kesti puoli vuotta.

Kesällä 1941 alkanut Saksan hyökkäyssota itään oli talven tullen hyytynyt pakkaseen ja neuvostojoukkojen vastustukseen. Kesällä 1942 Hitler aikoi yrittää uudestaan. Nyt tavoitteena oli vallata Kaukasuksen öljykentät sekä katkaista Volgan liikennereitit.

Stalingradista tuli pian hyökkäyksen tärkein kohde. Stalingrad oli tärkeä teollisuuskaupunki, jossa valmistettiin merkittävä osa Neuvostoliiton sotatarvikkeista. Hitler halusi propagandavoiton valtaamalla vastustajansa nimeä kantavan kaupungin. Mitä Stalin ei missään nimessä aikonut tälle suoda.

Saksalaisten tukena sivustoilla hyökkäsivät liittolaismaiden Italian, Romanian ja Unkarin satojen tuhansien sotilaiden armeijat. Miesvoimasta huolimatta ne olivat heikosti varusteltuja ja kykenivät lähinnä tuki- ja puolustustehtäviin. Sivustojen jättäminen heikoksi koituisi saksalaisille vielä kohtalokkaaksi.

Elokuun lopulla ensimmäiset saksalaisjoukot tunkeutuivat Stalingradin esikaupunkeihin. Boris Serafimovitsh Krishanovski oli 12-vuotias kun saksalaiset saapuivat.

– Kaupungin massiivinen pommitus alkoi 23. elokuuta 1942, juuri päivällis ajan jälkeen. Kahdessa päivässä koko kaupunki oli tuhottu. Ne olivat kauheita päiviä: maa käytännössä järisi. Olimme pommisuojassa. Seuraavana päivänä talomme oli tuhottu. Minulle jäi alusvaatteet päälleni, Krishanovski muisteli.

Noin 200 000 ilman evakuointia kaupunkiin jätettyä siviiliä kuoli.

Syyskuun puoliväliin mennessä saksalaiset olivat pusertaneet neuvostojoukot pari kilometriä kapeaan, noin 15 kilometriä pitkään kaistaleeseen Volgan länsirannalla.

Neuvostoliittolaiset pitivät asemansa joen ylitse, tulituksen alla tuotavien täydennysten avulla. Stalinin oli jo heinäkuussa antanut ”ei askeltakaan” -käskyn. Stalingradin taistelun aikaan teloitettiin arviolta 13 000 neuvosto­sotilasta pelkuruuden tai karkuruuden vuoksi.

Kaupungissa taisteltiin mies miestä vastaan historian verisimmissä katutaisteluissa raunioissa, tehtaissa, kellareissa ja jopa viemäreissä.

– Etulinja kiinnitti pistimet. Kun saksalaiset näkivät ne, he unohtivat oman aseistuksensa. Normaalisti he laukoivat vaikka lonkalta, luoteja säästämättä, mutta kun he näkivät pistimet, he peräytyivät todella nopeasti ja unohtivat ampua. Ja meidän pistimemme olivat aika vaikuttavan kokoisia... kuvaili Anatoli Mereshko, joka nuorena luutnanttina heitettiin lokakuussa taisteluihin.

Saksalaiset antoivat kaupunkisodalle oman sanan: ”Rattenkrieg” eli rottasota.

Johann Scheins, 16. panssaridivisioonan kuorma-autokuski oli perääntynyt osastonsa mukana Stalingradin keskustan raunioihin.

– Mikä oli pelottavinta? Olimme usein niin peloissamme, että paskoimme housuihin. Se oli kauheaa aikaa. Eikä meidän tarvinnut pestä housuja, jos olimme sotkeneet ne. Otimme uudet kuolleilta.

Päivällä kauhua kylvivät tarkka-ampujat, joille raunioitunut kaupunki tarjosi täydellisiä piilopaikkoja.

– Kun ammun, pää nytkähtää heti taaksepäin tai sivulle, ja mies pudottaa kantamuksensa ja kaatuu... Eivätpä koskaan juoneet Volgasta, kertoi 19-vuotias tarkka-ampuja Anatoli Tsehov rintakirjeenvaihtaja Vasili Grossmanille.

Stalingradin taistelun kriittisin hetki oli 14. lokakuuta, jolloin neuvosto­puolustajat olivat kirjaimellisesti selkä jokea vasten vain muutamissa asemissa Volgan länsipuolella. Sillanpääasema oli hetken vain sadan metrin levyinen.

Saksalaiset yrittivät tykkien ja tankkien tukemina metri metriltä puskea eteenpäin, mutta puolustajat eivät luovuttaneet. Kaatuneen neuvostosotilaan taskusta löytyi kirje hänen pieneltä pojaltaan: ”Minulla on kova ikävä sinua. Ole kiltti ja tule käymään, haluaisin niin kovasti nähdä sinut vaikka vain tunnin verran. Minua itkettää kun kirjoitan tätä. Isä, ole kiltti ja tule käymään”.

Mutta myös saksalaisten voimat olivat loppu. Saksalainen panssarikrenatööri kirjoitti kirjeessään: ”Katua ei mitata metreissä vaan ruumiissa. Stalingrad ei ole enää kaupunki. Päivällä se on valtava, polttava ja sokaiseva savupilvi ... Kun yö saapuu – tulikuuma yö täynnä ulvontaa ja verenvuodatusta – koirat heittäytyvät epätoivoisina Volgaan ja uivat kohti toista rantaa. Eläimet pakenevat tästä helvetistä: kovimmatkaan kivet eivät kestä sitä kauaa; vain ihmiset jaksavat”.

Marraskuussa oli vastaiskun vuoro. Neuvostojoukot aloittivat lähes miljoonan miehen voimin hyökkäykset Stalingradin pohjois- ja eteläpuolella 80 kilometrin päässä toisistaan.

– Kaikki oli sekasortoista, ja kuulin huutoja ja valitusta romanialaisten etulinjasta. Sitten kuului telaketjujen raskasta kalinaa. Joku huusi edempänä tarpeettomasti: ”Ne tulevat!”, kuvaili romanialaisten tueksi komennettu saksalainen panssarintorjuntamies Henry Metelmann.

Marraskuun lopulla hyökkäyskärjet kohtasivat toisensa Kalatsissa, noin 100 kilometriä länteen Stalingradista. Kenraali Friedrich Paulusin 250 000 sotilasta olivat motissa, josta lähimmät saksalaisjoukot olivat yli 60 kilometrin päässä.

Hitler ei sallinut Paulusin iskeä samaan aikaan motista ulos, mitä käskyä Paulus ei entisenä esikuntaupseerina tohtinut rikkoa, toisin kuin kokeneemmat komentajat olisivat reagoineet.

Motissa toivo pelastautumisesta alkoi lopullisesti hiipua, vaikka osa jaksoi yhä luottaa, että Hitler pelastaisi heidät lupauksensa mukaisesti.

Joulukuussa saksalaiset sotilaslääkärit alkoivat panna merkille huolestuttavan ilmiön: yhä suurempi määrä sotilaita kuoli äkillisesti ”haavoittumatta tai sairastamatta mitään diagnosoitavissa oleva tautia”. Syyksi paljastui yhdistelmä ääretöntä uupumusta, stressiä, pakkasta ja aliravitsemusta, jotka musersivat sotilaiden fysiikan.

Neuvostojoukkojen propagandaosasto lähetti kaiuttimista yksitoikkoista kellon tikitystä, jonka jälkeen väitettiin, että joka seitsemäs sekunti yksi saksalainen kuolee itärintamalla. Sitä seurasi rahiseva propagandaääni: ”Stalingrad, Hitlerin armeijan joukkohauta!”.

Volga oli jäätynyt, ja joen yli virtasi tuoreita neuvostojoukkoja ja materiaalia. Tammikuussa Saksan sotilasjohto tajusi, että 6. armeija oli uhrattava, jotta se sitoisi sitä ympäröivät neuvostojoukot samaan aikaan, kun Saksa veti joukkojaan Kaukasukselta, etteivät nekin jäisi mottiin.

Ainoastaan joillain haavoittuneilla oli enää pieni toivo päästä ulos evakuointia hoitavia huoltokoneiden mukana. Venäläistykistö pommitti kiitoratoja, joissa konepistoolein aseistautuneet sotilaspoliisit yrittivät pidätellä ryysyisten haavoittuneiden ja tekosairaiden joukkoa ryntäämästä jo ylilastattuihin koneisiin.

Yksi onnekkaimmista oli kiivaimman taistelun kohteena ollutta ”Punaisen lokakuun” sulattoa puolustanut kapteeni Gerhard Munch, joka sai käskyn ilmoittautua esikunnassa, koska hänet lennätettäisiin ulos motista raportoimaan tilanne. Matkalla moottoripyörän kyydissä, kohtasi häntä hirvittävä näkymä:

– Tasangolla lojui tuhansittain sotilaita, joita ei oltu voitu haudata jäiseen maahan. Tuhansia! Ruumiskasojen halki kulki vain kapea käytävä. Tuulen vuoksi kaikki eivät olleet lumen peitossa, vaan sieltä täältä näkyi pää, tuolta käsivarsia...

Tammikuun 30. päivä Hitler ilmoitti Paulusin ylentämisestä sotamarsalkaksi. Tämä oli selkeä viesti Paulusille, joka tiesi, ettei kukaan saksalainen sotamarsalkka ollut antautunut viholliselle. Paulus totesi upseereilleen, ettei aio suoda Hitlerille iloa siitä, että ampuisi itsensä.

Paulus päätti antautua 31. tammikuuta. Hänen kanssaan vangittiin 22 kenraalia, ja 2. helmikuuta mennessä loputkin nälkiintyneet, vielä elossa olevaa 91 000 saksalaissotilasta.

Tuhannet heikkokuntoiset ja paleltuneet saksalaiset koottiin jonoihin, joita alettiin paimentaa lumisten arojen yli kohti vankeutta.

– Katselin, kun heitä kuskattiin yli Volgan. Yllään vain säälittäviä päällystakkeja. Tiesin, että lähimmät asumiskelpoiset paikat olivat 10-15 kilometrin päässä. Tai asuttavat - oikeastaan vain satakunta pikkuruista mökkiä kylissä tuhansille vangeille. Ja siinä he marssivat, loputtoman tasangon halki. Pystyi vain sanomaan itselleen: 'Ette tule selviämään tuosta...', muisteli sittemmin kenraaliksi ylennyt Anatoli Mereshko kotonaan Moskovassa 2009.

Kuukautta myöhemmin oli saksalaisista sotavangeista jo noin 45 000 kuollut. Lopulta vain 5 000–6 000 palasi elossa sodan jälkeen Saksaan.

– Sanoin venäläisille posmotri – katsokaa – te veitte lihat, jätitte vain luut, mutta minä vien ne mukanani takaisin Saksaan. Painoin silloin vain 29 kiloa, muisteli Johann Scheins.

Neuvostoliittolaiset laskivat keränneensä 250 000 saksalaisen ja romanialaisen ruumiit. Akselivaltiot menettivät 800 000 miestä kuolleina, haavoittuneina, kadonneina tai vankeina. Neuvostoliiton tappiot olivat 1,1 miljoonaa miestä, joista noin puolet kuolleita.

Stalingradista selvinneet eivät päässeet eroon painajaisistaan. Radisti Maria Faustova kertoi:

– Näin sotaunia, mutta nyt ne ovat muuttuneet. Aika oudoiksi. Unessa olemme joella. Kaikki muutkin ovat siellä, puhelin- ja radioliikenteen hoitajat, kaikki elossa ja nuorina. Myös minä olen nuori ja katselen itseäni peilistä. Ajatella sitä...

Lähteet: Beevor: Stalingrad; Hastings: Maailma tulessa; Beevor: Toinen maailmansota; Encyclopedia Britannica; War History Online; Facingstalingrad.com; Suomi Sodassa. Turtola: Mannerheimin ristiriitainen upseeri.

Juttu on julkaistu alun perin vuonna 2019 IS:n erikoislehdessä Toinen maailmansota.