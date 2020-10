Berliinin poliisi ja Saksan liittovaltion poliisi keskeyttivät perjantaina illalla 600 hengen bileet, joita se luonnehti tarkemmin fetissi-bileiksi. Syynä oli koronarajoitukset.

Berliner Morgenpostenin uutisen mukaan tila oli ollut liian pieni turvaetäisyyksien pitämiseen. Bileet oli järjestetty Berliinissä Mitten alueella.

Koronavirustilanne on heikentynyt Saksassa lokakuun puolivälin jälkeen. Loppuviikolla uutisoitiin yli 11 000 tartunnan määriä vuorokaudessa, mikä on ollut ennätyksellistä epidemian aikana. Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler myös varoitti torstaina, että Saksan koronavirustilanne on kehittynyt erittäin vakavaksi.

– Mitä enemmän ihmiset kokoontuvat yksityisissä piireissä, sitä enemmän koronaluvut kasvavat ja tauti leviää lisää, Wieler sanoi ja lisäsi, että nuoret altistuvat tällä hetkellä virukselle eniten.

Liittokansleri Angela Merkel kehotti lauantaina saksalaisia pidättäytymään sosiaalisista kontakteista ja matkustamaan mahdollisimman vähän, jotta koronatartuntojen määrä ei kasvaisi.