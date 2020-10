Neljä vuotta silkkaa sekasortoa? – Asiantuntijat kertovat, missä asioissa Trump on presidenttinä onnistunut

Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijoiden mukaan Trump on ollut ennen kaikkea uskollinen äänestäjilleen ja toteuttanut vaalilupauksiaan parhaansa mukaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan ja vierailevan tutkijan Maria Annalan mukaan Trump on onnistunut lähinnä omien kannattajiensa näkökulmasta.­

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtakauteen on mahtunut paljon kohuja, skandaaleja, kovaa puhetta ja kulmakarvoja nostattavia päätöksiä. Trump on muun muassa näyttänyt ovea monille kansainvälisille sopimuksille kuten Iranin ydinsopimukselle.

Joidenkin mielestä Trump on epäonnistunut kaikessa, mihin hän on presidenttinä ryhtynyt. Yhdysvaltoihin perehtyneet asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että Trump on edistänyt useita vaalilupauksiaan ja näin vastannut onnistuneesti kannattajiensa toiveisiin.

Vieraileva tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista lähestyykin asiaa Trumpin äänestäjien näkökulmasta.

– Yhden onnistuminen on aina toisen katastrofi. Eri ihmisillä on eri käsitys siitä, millaisia asioita pitäisi ajaa ja mihin suuntaan Yhdysvaltoja pitäisi viedä, Annala sanoo.

Annalan mukaan Trump on toiminut hyvin johdonmukaisesti ja tehnyt politiikkaa omat ydinkannattajansa ja äänestäjänsä edellä tavoitellen heille tärkeitä intressejä. Hän toteaa Trumpin toimineen tarkoituksella kansaa jakavasti eikä hän ole edes yrittänyt käännyttää toisinajattelijoita puolelleen.

– Se on asia, joka usein unohtuu, kun puhutaan Trumpista enemmän näiden epäonnistumisten, kohujen ja skandaalien kautta. Hän on pitänyt niiden puolia, joiden puolia lupasikin pitää, Annala toteaa.

Asiantuntijoiden mukaan Trump on edistänyt useita vaalilupauksiaan ja näin vastannut onnistuneesti kannattajiensa toiveisiin.­

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toteaa, että Trumpin yksi strategisista päämääristä on ollut ”strateginen hämäryys”. Aaltolan mukaan Trump on korostanut, että muiden on syytä olla varpaillaan Yhdysvaltojen suhteen.

– Hän on omalla tyylillään ja arvaamattomuudellaan kyllä pitänyt sekä ystävät että viholliset varpaisillaan. Tässä suhteessa voisi ajatella, että hän on omiin kriteereihinsä nähden onnistunut, Aaltola sanoo.

Annalan mukaan Trumpin kannattajien näkökulmasta suurimmat onnistumiset liittyvät korkeimman oikeuden nimityksiin ja oikeuslaitoksen uudistamiseen.

Trump on kautensa aikana nimittänyt jo kaksi uutta tuomaria korkeimpaan oikeuteen – ensi viikolla mahdollisesti kolme, kun senaatti päättää Amy Coney Barrettin nimittämisestä Ruth Bader Ginsburgin seuraajaksi. Lisäksi hän on nimittänyt lukuisia tuomareita alempiin liittovaltion oikeusistuimiin.

– Hän on sillä jättänyt pysyvän jäljen ja vienyt amerikkalaista yhteiskuntaa äänestäjiensä toiveiden mukaisesti arvokonservatiiviseen suuntaan. Tämän vaikutus tuntuu kymmeniä, kymmeniä vuosia, Annala toteaa.

Tutkija Maria Annalan mukaan Trumpin kannattajat näkevät yhtenä Trumpin suurena onnistumisena tuomarinimitykset, joista tuoreimpana on puhuttanut Amy Coney Barrettin nimittäminen liittovaltion korkeimpaan oikeuteen.­

Aaltolan mukaan Trump on viime aikoina niittänyt selvintä ulkopoliittista menestystä Lähi-idän diplomaattisissa avauksissa. Trump on ollut mukana neuvottelemassa diplomaattisia sopimuksia arabimaiden välillä. Hän kuitenkin toteaa, ettei ulkopoliittiset ansiot juurikaan kiinnosta yhdysvaltalaisia äänestäjiä.

– Tässä suhteessa voi sanoa, että Israelin ja arabimaiden välejä Trump on onnistunut liennyttämään. Sitä voisi tietysti arvostella siitä, että Trumpin lähestyminen rauhaan ei ole kovin laaja-alainen ja kokonaisvaltainen.

– Jos ajatellaan, että rauhansopimuksen solmiminen on itsessään aina hyvä, niin kyllähän Trump on niitä saanut aikaan, Aaltola sanoo.

Trump on ollut mukana Lähi-idän rauhan neuvotteluissa ja edistänyt diplomaattisia suhteita alueella. Tämä voidaan asiantuntijoiden mukaan katsoa Trumpin onnistumiseksi.­

Omiin saavutuksiinsa Trump lukee muun muassa eurooppalaisten Nato-maiden puolustusbudjetin kasvattamisen.

Trump on pyrkinyt vaikuttamaan asiaan muun muassa uhkailemalla, ettei Yhdysvallat noudattaisi Nato-sopimuksen viidettä artiklaa, jonka mukaan kaikkien jäsenmaiden on puolustettava hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenvaltiota.

– Jos katsoo tilastoja, niin kyllähän puolustusmenot Euroopassa ovat nousseet. Se, onko se ollut kiinni Trumpin patistelusta, on toinen asia, Aaltola toteaa.

– Hän on saanut pelottelemalla painostettua eurooppalaisia Nato-liittolaisia ottamaan Yhdysvaltojen vaatimukset puolustusbudjetin kasvattamisesta aiempaa vakavammin. Ei nyt ihan siinä määrin kuin hän olisi toivonut, mutta hän on ollut valmis uhkaamaan, ettei Yhdysvallat kunnioita viidettä artiklaa, Annala sanoo.

Presidentti Trump nostaa omien saavutustensa joukkoon Nato-maiden puolustusbudjetin kasvattamisen. On kiistanalaista, kuinka paljon Trump uhkailuillaan lopulta asiaan vaikutti.­

Trump on nostanut paljon esille sitä tosiasiaa, että Yhdysvaltain talous oli kovassa kasvussa hänen valtakautensa aikana. Tätä kumpikaan asiantuntijoista ei kuitenkaan lue Trumpin ansioiksi. He toteavat talouskasvun alkaneen jo ennen Trumpin virkaan astumista ja pysähtyneen koronapandemiaan.

– Koronaa edeltänyt talousnousu ei ole todellakaan sellaisella tavalla Trumpin ansiota kuin hän on antanut ymmärtää. Paljon siinä on sellaista, mikä ei ole ollenkaan Yhdysvaltain presidentin vallassa, Annala sanoo.

– Trump onnistui pitämään hyvän trendin yllä. Hän liputtaa osakekurssien ennätystasoa kyllä mielellään isona onnistumisena ja kai sitä jonkinmoisena onnistumisena on pidettävä, Aaltola toteaa.

” Trumpin kausi on osittain Obaman kauden jatkumo. Hän ei pilannut kaikkia hyviä puolia ja se vaatii presidentiltä jonkinlaista taitoa, ettei tee liikaa tuhoa.

Trumpin kaudella on viety läpi myös useita lakiuudistuksia, joista erityisesti first step act -nimellä tunnettu rikosoikeusuudistus nauttii sekä republikaanien että demokraattien kannatusta.

Sen nojalla voidaan armahtaa suhteellisen lievistä rikoksista pitkiä tuomioita saaneita, mikä esimerkiksi oikaisee monien mustien saamia kohtuuttomia tuomioita. Aaltolan mukaan näissä asioissa ei ole päästy Yhdysvalloissa pitkään aikaan eteenpäin ja vankiloissa olevien ihmisten määrä on noussut.

– Jonkinlainen reformi oli varmasti paikallaan. Siinä on onnistuttu, Aaltola sanoo.

Presidentti Trump halasi rikosoikeusuudistuksesta hyötynyttä entistä vankia Alice Johnsonia. Kuva on otettu huhtikuussa 2019 Valkoisessa talossa.­

Annalan käsityksen mukaan kyseistä uudistusta ei Trump-kriitikoiden keskuudessa pidetä juurikaan Trumpin ansiona, vaikka se tapahtuikin hänen valtakaudellaan.

– Mutta kyllä se voidaan katsoa hänelle onnistumiseksi, koska kyllä se on ikään kuin hänen valvovan silmänsä alla tapahtunut, Annala sanoo.

Annalan mukaan on saavutus itsessään, jos onnistuu Yhdysvalloissa saamaan aikaan jotain, mitä pidetään hyvänä asiana yli puoluerajojen.

– Se on nykyään niin harvinaista, että silloin täytyy mennä jotain oikein, jos sellaista saa aikaan.

Trump ei ole Aaltolan mukaan pahimmista kauhukuvista huolimatta romuttanut Yhdysvaltoja täysin, vaikka monet pitivätkin Trumpia hänen mukaansa täysin hulluna.

– Mutta onko hän ollut hyvä presidentti? Varmaan suurin osa historioitsijoista sanoisi, että hän on ollut yksi huonoimmista, Aaltola pohtii.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan George W. Bushia pidettiin yleisesti huonona presidenttinä, mutta historia on nostanut hänet hyvisten joukkoon. Sama voi mahdollisesti tapahtua myös Trumpin kohdalla.­

Trumpin onnistumisen kokonaisvaltainen arvioiminen vaatii Aaltolan mukaan historiallista etäisyyttä. Hän toteaa, että joskus historia saattaa kohdella presidenttiä paremmin kuin hänen aikalaisensa.

– Esimerkiksi George W. Bushia pidettiin yleisesti huonona presidenttinä, mutta historia on nostanut hänet hyvisten joukkoon. Trumpin onnistumisiin suhtautumista värittävät meidän omat käsitykset siitä, onko Trump ollut hyvää vai pahaa tekevä henkilö.

– Lainsäädännössä on saatettu tehdä paljon hyödyllistä ja Trumpin kausi on osittain Obaman kauden jatkumo. Hän ei pilannut kaikkia hyviä puolia ja se vaatii presidentiltä jonkinlaista taitoa, ettei tee liikaa tuhoa, Aaltola toteaa.