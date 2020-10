Fauci: Koronarokotteen turvallisuus ja tehokkuus voi selvitä joulukuun alkuun mennessä

Yhteensä 12 rokotetta on edennyt kliinisten tutkimusten kolmanteen vaiheeseen.

Yhdysvaltojen johtava korona-asiantuntija Anthony Fauci arvioi, että asiantuntijat tietävät joulukuun alkuun mennessä, onko mahdollinen koronavirusrokote turvallinen ja tehokas, joskin laajaan jakeluun se saataisiin todennäköisesti vasta ensi vuonna.

– Me tiedämme marraskuun loppuun, joulukuun alkuun mennessä, onko rokote turvallinen ja tehokas, Fauci sanoi BBC:n haastattelussa.

– Saatavilla olevien annosten määrä joulukuussa ei riitä kaikkien rokottamiseen. Täytyy odottaa useita kuukausia vuoden 2021 aikana.

Myös Yhdysvalloissa on käynnissä useita kliinisiä testejä tehokkaan ja turvallisen koronarokotteen löytämiseksi.­

Fauci totesi, että rokotteiden antaminen priorisoidaan niin, että ensimmäisten joukossa sen saavat esimerkiksi terveydenhuollon työntekijät ja riskiryhmiin kuuluvat. Faucin mukaan rokottaminen voitaisiin aloittaa loppuvuonna ja ensi vuoden alussa.

Faucin mukaan suuri osa väestöstä saadaan kuitenkin rokotettua vasta ensi vuoden toisen tai kolmannen neljänneksen aikana.

New York Timesin rokoteseurannan mukaan 48 mahdollista rokotetta on edennyt kliinisiin kokeisiin ihmisillä. Yhteensä 12 rokotetta on testaamisen kolmannessa vaiheessa.

Rokotteiden toimintaperiaate vaihtelee. Esimerkiksi lupaavimpina pidettyjen joukossa on rokotteita, jotka käyttävät adenovirusta vektorina viruksen rna-perimästä leikatun piikkiproteiinin geenin siirtämiseksi soluun. Tällä ohjataan solut tuottamaan piikkiproteiinia ja laukaisemaan immuunivasteen.

Tällainen rokote on esimerkiksi AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä rokote.

Vapaaehtoinen osallistuu rokotetutkimukseen Etelä-Afrikassa.­

Esimerkiksi Modernan rokote perustuu puolestaan lähetti-RNA:han. Kyseisessä rokotteesta viruksen perimästä kopioidun geneettisen koodin toivotaan ohjaavan solut valmistamaan elimistön immuunipuolustuksen laukaisevia proteiineja.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että todennäköisesti käyttöön otetaan useita eri rokotteita ja ne kohdistetaan eri väestöryhmille.