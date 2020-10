Valkoisen talon kansliapäällikkö kohautti: ”Me emme aio kontrolloida pandemiaa”

Erityisesti demokraatit ovat tarttuneet kansliapäällikön sanoihin.

Yhdysvalloissa kuohuntaa ovat herättäneet Valkoisen talon kansliapäällikön Mark Meadowsin kommentit koronakriisin hoidosta. Yhdysvalloissa on todettu yli kahdeksan miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 220 000 ihmistä on kuollut.

– Me emme aio kontrolloida pandemiaa. Me aiomme hallita sitä tosiasiaa, että meillä on rokotteita, hoitoja ja muita lieventäviä asioita, Meadows sanoi CNN:n haastattelussa.

Meadowsia painostettiin siitä, miksei Yhdysvallat saa pandemiaa hallintaan.

– Koska se on tarttuvaa kuten flunssa.

Meadows sanoi kuitenkin, että Trumpin hallinto pyrki pitämään epidemian kurissa.

– Meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävästi lieventäviä asioita, oli se sitten lääkkeitä, rokotteita tai hoitoja, jotta varmistamme, etteivät ihmiset kuole tähän.

Meadows totesi, että ihmisten on myös pidettävä sosiaalista etäisyyttä ja käytettävä maskeja.

Meadowsin kommentit ovat kuitenkin herättäneet ihmetystä etenkin demokraattien keskuudessa.

– Tämä ei ollut lipsahdus Meadowsilta vaan se oli vilpitön tunnustus siitä, mikä presidentti Trumpin strategia on selvästi ollut tämän kriisin alusta alkaen: heiluttaa häviön valkoista lippua ja toivoa, että me jätämme sen huomioimatta, että virus yksinkertaisesti menee pois, demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden lausui.

Myös varapresidenttiehdokas Kamala Harris väitti Trumpin hallinnon heittäneen pyyhkeen kehään.

– He myöntävät tappion, Harris sanoi NBC Newsin mukaan.

– Kansliapäällikkö Mark Meadows sanoi tänään: ”Me emme aio kontrolloida pandemiaa.” Ongelma on, että tämä hallinto ei ole edes yrittänyt. He ovat kritisoineet maskipakkoja, olleet piittaamatta fyysistä etäisyyttä koskevista ohjeista ja jatkaneet suurten kokoontumisten pitämistä, demokraattisenaattori Dianne Feinstein twiittasi.