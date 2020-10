Paraguayissa kontista kuolleena löytyneillä oli ruokaa vain kolmeksi päiväksi: ”He eivät olisi ikinä selvinneet matkasta”

Lannoitekontti, josta löytyi seitsemän ruumista, oli lähtenyt Euroopasta heinäkuussa.

Serbiasta Paraguayihin lähetetystä lannoitekontista löytyi seitsemän ihmisen ruumiit. Viranomaiset ovat nyt kertoneet lisätietoja tapauksesta, BBC uutisoi.

Viranomaisten mukaan kontti lähti Serbiasta 21. heinäkuuta. Sen uskotaan matkanneen Kroatian kautta Egyptiin, Espanjaan ja Argentiinaan ennen kuin saapui Paraguayihin.

Seitsemästä kuolleesta yhden kerrotaan olleen kotoisin Egyptistä ja kolmen Marokosta, oikeuslääkäri Pablo Lemir kertoi. Kaikkien uskotaan olleen aikuisia miehiä.

The Guardianin mukaan kontista löytyi 20-vuotiaan marokkolaismiehen ja 19-vuotiaan egyptiläismiehen henkilöllisyystodistukset.

Viranomaisten mukaan lannoitekontti lähti Serbiasta 21. heinäkuuta.­

Kontista löytyi serbialainen taksikuitti ja puhelinkortti. Lisäksi kontista löytyi jälkiä kekseistä, pullovedestä ja purkkiruoasta, joiden arvioidaan riittäneen kolmeksi päiväksi.

– Ajattelemme, ettei heidän määränpäänsä ollut Etelä-Amerikka, koska he eivät olisi ikinä selvinneet matkasta, yleinen syyttäjä Marcelo Saldivar sanoi paikalliselle radiokanavalle.

– Heidän kontaktinsa jossain satamassa on täytynyt epäonnistua pahoin eivätkä he päässeet ulos. He päätyivät vangeiksi ja kuolivat.

Todennäköinen kuolinsyy on tukehtuminen. Ruumiit olivat ehtineet maatua pahoin ennen kuin ne löydettiin. Lannoitteen uskotaan nopeuttaneen ruumiiden maatumisprosessia.

Viranomaiset tekevät töitä miesten henkilöllisyyksien selvittämiseksi.