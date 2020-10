Navalnyin myrkky saatettiin kätkeä nanokapseliin – toimittajat pääsivät Venäjän uuden myrkkyohjelman jäljille

Miksi siperialaisessa hotellissa hermomyrkkyä saanut Aleksei Navalnyi ei oireillut heti, vaan vasta lentokoneessa? Kansainvälinen tutkiva ryhmä uskoo selvittäneensä nyt arvoituksen.

Aleksei Navalnyi oli myrkytyksensä jälkeen koomassa kolme viikkoa ja laihtui rajusti. Kuva on annettu julkisuuteen 22. syyskuuta, kun hän oli vielä berliiniläisessä sairaalassa.­

Ryhmä venäläisiä ja eurooppalaisia tutkivia toimittajia sekä kansalaisaktivisteja julkaisi vastikään laajan selvityksen Venäjän salaisesta kemiallisen aseen ohjelmasta, jonka yhdeksi koekaniiniksi joutui elokuussa venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

Vuoden kestäneen selvityksen takana ovat Radio Svoboda (Radio Free Europe), Bellingcat, The Insider ja Der Spiegel. Kukin taho teki ensin omia tutkimuksiaan ja yhdisti ne sitten yhteisiksi johtopäätöksiksi, joista ensimmäiset raportit annettiin julki perjantaina.

(Raportit avautuvat venäjäksi, englanniksi ja saksaksi oheisten julkaisujen nimiä klikkaamalla.)

Selvityksissä on tultu tulokseen, jonka mukaan Venäjä ei ole lupauksistaan huolimatta lopettanut kemiallisten aseiden ohjelmaansa, vaan uusia myrkkyjä ja niiden peittelytapoja kehitellään suljetuissa tutkimusinstituuteissa sekä Moskovassa että Pietarissa.

Navalnyin hotellihuoneeseen jääneet vesipullot tutkittiin lännessä, kun hänen avustajansa toimitti pullot Saksaan. Yhdestä löydettiin jäämiä Novitshokista.­

Tutkivan ryhmän selvityksen tavoitteena oli alkujaan tutkia Britanniassa vuonna 2018 tapahtunutta ex-agentti Sergei Skripalin ja tämän Julia-tyttären myrkytysyritystä.

Navalnyin elokuinen myrkytys toi kuitenkin ryhmälle lisää uusia arvoituksia, mutta myös johtolankoja.

Yksi suuri arvoitus on ollut se, miksi myrkky alkoi vaikuttaa Navalnyiin vasta lentokoneessa eli ainakin 3-4 tuntia sen jälkeen, kun hänen oli täytynyt saada jo myrkkyä Tomskin-hotellissaan. Hermomyrkyn vaikutus alkaa yleensä hyvin nopeasti sille altistumisen jälkeen.

Tutkiva ryhmä uskoo ratkaisseensa nyt tämän salaisuuden. Ryhmä on päätellyt, että venäläiset tiedemiehet ovat todennäköisesti onnistuneet pakkaamaan Novitshok-hermomyrkystä kehitettyä uudenlaista versiota nanokokoisiin kapseleihin.

Nanokapseleiden avulla myrkky voidaan viedä ihmisen elimistöön niin, että se ei ala vaikuttaa heti. Se antaa myös mahdollisuuden ”naamiointiin” niin, ettei myrkyn jäljille pääse helposti.

Nanokapseleita voidaan valmistaa esimerkiksi dna-molekyyleistä niin, että kuljetettava aine jää lukkoon kapselin sisälle. Kun kapseli päätyy ihmisen elimistöön, se avautuu ja päästää kuljettamansa aineen vaikuttamaan vasta, kun tietty ph-arvo eli happamuusaste on saavutettu.

Nanokapseleita tutkitaan laajasti maailmalla ja niitä käytetään jo hyväksi lääketieteessä, kun halutaan kehittää esimerkiksi syöpä-, hermo- tai aivosoluihin vaikuttavia täsmälääkkeitä.

Koomasta herännyt Aleksei Navalnyi kuvattuna Berliinin Charité-sairaalassa yhdessä vaimonsa ja lastensa kanssa syyskuun puolivälissä.­

Selvityksen mukaan nanokapseliteoriaa pitää mahdollisena esimerkiksi kemiallisten aseiden asiantuntija Marc-Michael Blum, joka on osallistunut Skripaleiden myrkytyksen tutkintaan. Samaa mieltä on yhdysvaltalainen asiantuntija Dan Kaszeta, jota Radio Free Europe haastatteli.

– Nanoteknologiaa voidaan käyttää kemiallisen aseen fyysisten ominaisuuksien muuttamiseen. On myös useita tapoja, jolla nanoteknologia voisi tehdä jostain kemikaalista vaarallisemman, kestävämmän tai vaikeammin havaittavan, Kaszeta sanoi.

Navalnyin myrkytyksen tutkintaan osallistuva saksalainen asiantuntija sanoi puolestaan selvityksen tekijöille nimettömänä, että Venäjä on saattanut annostella myrkyn ohessa myös jotain peiteainetta, jonka on ollut tarkoitus johtaa tutkijoita harhaan.

Tämä kaikki saattaisi selittää myös sitä, miksi Venäjä on niin pontevasti vaatinut Saksaa luovuttamaan Navalnyistä otettujen laboratoriokokeiden tuloksia ja miksi Saksa ei ole niitä halunnut Venäjälle antaa. Tietoja vaati itse presidentti Vladimir Putin viimeksi torstaina.

Kyse lienee kansainvälisestä kilpajuoksusta, jossa Venäjä on mahdollisesti olettanut kehittäneensä jotain sellaista, mitä lännessä ei pystytä havaitsemaan. Kun myrkyn jäljille kuitenkin päästiin, Venäjää saattaa kiinnostaa nyt esimerkiksi se, onko länsilaboratorioilta jäänyt silti joitakin yksityiskohtia havaitsematta.

Navalnyin lähipiiri on koko ajan olettanut, että omskilaisten lääkäreiden haluttomuus päästää Navalnyi hoidettavaksi Saksaan johtui siitä, että myrkytyksen takana ollut venäläistaho pelasi aikaa, jotta myrkyn jäljet jäisivät havaitsematta lännessä.

Entä mihin kaikkeen kansainvälinen toimittaja- ja aktivistiryhmä perustaa selvityksensä johtopäätökset?

Raporteista käy ilmi, että esimerkiksi Radio Svobodan toimittajat ovat tutkineet tarkkaan Venäjän julkisista lähteistä ja tietokannoista saatavia aineistoja.

Hyödyllisiksi osoittautuivat esimerkiksi tiedot sotilaslääketieteeseen kytkeytyvien venäläisten tiedemiesten patenttihakemuksista. Patentit liittyvät nanokapseleihin, koliiniesteraasin estäjiin sekä veri-aivoesteen ohittamiseen, jotta tietyt lääkeaineet saataisiin vaikuttamaan paremmin keskushermostoon.

Julkiset patenttihakemukset on tehty vuosina 2007–2008. Kyseiset tiedemiehet eivät mitä ilmeisimmin toimineet vielä tuolloin Novitshok-ohjelmassa, vaan he työskentelivät lääketutkimuksessa Venäjän puolustusministeriön alaisessa tutkimusinstituutissa numero 27 Moskovassa.

Koliiniesteraasin estäjiin kuuluu useita keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudin hoitoon kehiteltyjä lääkkeitä, mutta myös Novitshok-myrkky kuuluu niihin.

Veri-aivoeste (BBB) säätelee puolestaan erilaisten aineiden pääsyä verenkierrosta aivosoluihin. Elimistön suojelemiseksi takoitettu mekanismi haittaa kuitenkin myös lääkeaineiden pääsyä aivoihin, joten sen ohittaminen olisi tarpeen monien lääkkeiden tehon parantamiseksi.

Sittemmin kyseiset tiedemiehet ovat siirtyneet töihin Moskovassa toimivaan Signal -tiedekeskukseen, joka on perustettu vuonna 2010 Putinin käskyllä. Tämän jälkeen tiedemiesten keksinnöistä ei löydy enää julkisia jälkiä, mutta sen sijaan muita epäsuoria viittauksia löytyy useita.

Venäjän valtion julkisia hankintoja kilpailutetaan avoimesti ja niitä pääsee seuraamaan tietokannoista. Niistä käy esimerkiksi ilmi, että Signal-keskukseen on hankittu runsaasti moderneja laboratoriolaitteita sekä aineita, joita voidaan käyttää nanokapseleiden kehittelyssä.

Kaiken lisäksi Signal-keskus toimii Moskovassa samassa osoitteessa, jossa sijaitsee Venäjän kemiallisten aseiden tuhoamisesta virallisesti vastaava sotilaallinen instituutti. Signal-keskukselta on löytynyt myös yhteyksiä Saratovin alueella sijaitsevaan Shihanyn instituuttiin. Juuri siellä Neuvostoliitto kehitti Novitshokin.

Tuoreen selvityksen mukaan Venäjän nykyisessä myrkkyohjelmassa mukana olevat puhuttelevat kaiken lisäksi yhä toisiaan lempinimellä ”shihanoidit”.

Bellingcatin hankkimien puheluliikennetietojen avulla on löytynyt puolestaan useita todisteita siitä, että Signal-keskuksella on yhteys Skripaleiden myrkyttäjinä pidettyihin ”Aleksandr Petroviin” ja ”Ruslan Boshiroviin”. Miehet on paljastettu Bellingcatin aiemmissa tutkimuksissa Venäjän sotilastiedustelun eli GRU:n agenteiksi, joiden oikeat nimet ovat Aleksandr Mishkin ja Anatoli Tshepiga.

Lue lisää: Toinenkin Skripalien myrkyttämisestä epäilty mies on nimetty

Puhelutiedoista on käynyt lisäksi ilmi, että Signal-keskuksella on tiiviit yhteydet Pietarissa sijaitsevaan Venäjän puolustusministeriön alaiseen sotilaslääketieteen tutkimuskeskukseen. Tutkiva ryhmä arvioi, että Novitshok-ohjelman toinen pääpaikka sijaitsee Pietarissa.

Kaikki tämä on jyrkässä ristiriidassa Venäjän julkisuuteen ilmoittamien tietojen kanssa.

Ulkomaantiedustelun johtaja Sergei Naryshkin on vakuuttanut, että Venäjä tuhosi jo vuonna 2017 kaikki Neuvostoliitolta peräisin olevat kemiallisen aseen varastonsa eikä uusia ole valmistettu.

Itse presidentti Putin seurasi vuonna 2017 videoyhteyden avulla, kun hänen viimeiseksi väittämäänsä kemiallisen aseen varastoerää tuhottiin Kizner-keskuksessa Udmurtiassa. (Alla olevalla videolla Putin julistaa Venäjän kemialliset aseet tuhotuiksi.)

Ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova ilmoitti puolestaan vastikään, että sen paremmin Venäjä kuin Neuvostoliittokaan ei ole koskaan valmistanut Novitshokia. Hänen mukaansa myrkkyä on sen sijaan kehitelty lännessä.

Navalnyin lähipiiri oletti ensin, että tämä oli myrkytetty teehen laitetulla hermomyrkyllä Tomskin lentokentällä.

Myöhemmin kuitenkin paljastui, että Navalnyin hotellihuoneesta talteen otetusta yhdestä vesipullosta oli löytynyt Novitshok-jäämiä. Navalnyin avustajat ottivat vesipullot talteen ja ne analysoitiin Saksassa.

Yhä edelleenkään ei ole varmaa, myrkytettiinkö Navalnyi vesipullon avulla vai tarttuivatko jäämät hänestä itsestään vesipulloon myrkytyksen jo tapahduttua muulla tavoin esimerkiksi ihokosketuksen kautta.