Raportti: Frontex mukana häätämässä siirtolaisia takaisin Välimerellä

Siirtolaisia ei saisi häätää takaisin, sillä kansainvälisen oikeuden mukaan heillä on oikeus hakea turvapaikkaa.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on ollut mukana operaatioissa, joissa Kreikkaan pyrkiviä siirtolaisia on häädetty takaisin merelle, kertoo muun muassa saksalaislehti Der Spiegel, joka on ollut mukana asiaa selvittäneessä tutkivan journalismin projektissa.

Selvityksen mukaan Frontexin laiva tai lentokone on ollut huhtikuun jälkeen paikalla ainakin kuusi kertaa, kun siirtolaisten veneitä on häädetty kohti Turkkia. Selvityksen tekijät muistuttavat kuitenkin, että todellisuudessa tapauksia voi olla paljon enemmän.

Frontex ei kiistänyt yksittäisiä tapauksia, mutta sanoi, ettei se ole ollut mukana sellaisessa toiminnassa, jossa siirtolaisten oikeuksia loukataan.

