Britanniassa suunnitellaan koronan tahallista tartuttamista nuoriin vapaaehtoisiin

Jos tutkimusta koskevat suunnitelmat läpäisevät valvontaviranomaisten ja eettisen komitean seulan, koe on tarkoitus käynnistää tammikuussa.

Britannian hallitus kertoi tiistaina investoivansa 33,6 miljoonaa puntaa (noin 37 miljoonaa euroa) kokeisiin, joilla keinotekoisesti valmistettua koronavirusta tartutetaan tarkoituksella nuoriin ja terveisiin vapaaehtoisiin. Ihmiskokeiden tarkoituksena on nopeuttaa koronavirusta ehkäisevien rokotteiden sekä erilaisten hoitomuotojen kehitystä.

Jos valvontaviranomaiset sekä lääketieteellisen tutkimuksen käytäntöjä valvova eettinen komitea hyväksyvät tutkimuksen, kokeen on määrä käynnistyä tammikuussa. Tuloksia odotetaan hallituksen mukaan saataville toukokuussa.

Tarkoitus on käyttää kontrolloituja virusannoksia, jotta tutkijat saisivat lopulta selville pienimmän virusmäärän, joka tarvitaan covid-19-infektion syntymiseen nuorien ja terveiden ihmisten muodostamissa pienryhmissä.

Kokeeseen valitaan mukaan enintään 90 vapaaehtoista. He ovat iältään 18–30-vuotiaita, sillä kyseisellä ikäluokalla on aikuisista pienin riski sairastua viruksesta vakavasti.

Tutkimuksessa käytettävä koronavirus valmistetaan Lontoossa sijaitsevan Great Ormond Street -sairaalan laboratoriossa.

Tutkijoiden mukaan kokeessa etusijalla on koehenkilöiden turvallisuus, vaikkakin he myöntävät tutkimukseen sisältyvät riskit. Ihmiskokeita kritisoivien mukaan mahdollisesti kuoleman aiheuttavan viruksen tartuttaminen ihmisiin on kuitenkin epäeettistä, etenkin, kun siihen ei ole vielä varmasti toimivaa hoitoa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedottajan mukaan kokeeseen liittyy ”erittäin tärkeitä eettisiä näkökulmia”. Hän painotti eettisen komitean ja valvontaviranomaisten hyväksynnän sekä koehenkilöiden täyden suostumuksen saamista ennen kokeen käynnistämistä.

Kokeen toteutuksessa ovat mukana Lontoon Imperial College -yliopisto, laboratorio- ja testauspalveluita tuottava yhtiö hVIVO sekä julkisen terveydenhuollon piirissä toimiva Royal Free London NHS -rahasto.