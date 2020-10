Euroopasta tuli taas pandemian keskipiste – kuvat kertovat karua kieltä

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä jää vielä jälkeen kevään lukemista suhteessa tartuntamääriin. IS:n keräämistä tiedoista käy ilmi, että tilanne on pahenemaan päin.

Kesän rauhallisemman jakson jälkeen Euroopasta on tullut jälleen maailmanlaajuisen koronapandemian keskipiste. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tartuntojen määrä nousee nyt kiivaammin kuin maaliskuussa, ja tahti on nopeampi kuin Yhdysvalloissa, jossa tapauksia on todettu toistaiseksi eniten.

Espanjasta ja Ranskasta tuli kuluneella viikolla ensimmäiset Euroopan maat, joissa tartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan rajapyykin. Samaan aikaan useiden maiden sairaalajärjestelmät ovat ajautumassa romahduksen partaalle vakavampien tapausten lisääntyessä.

Koronaviruspotilas sai hoitoa Belgian Liegessä sijaitsevassa sairaalassa alkuviikosta.­

Koronatartuntojen määrä lähti uuteen nousuun Euroopassa loppukesästä, ja syyskuun lopulta lähtien nousu on ollut monin paikoin jyrkkää. Vielä alkusyksystä hyvä uutinen oli, että sairaalaan joutuneiden sekä kuolleiden määrät jäivät dramaattisesti jälkeen kevään lukemista.

Selitystä ilmiölle haettiin potilaiden keskimääräistä nuoremmasta iästä, tehostetusta testaamisesta, kasvomaskien käytöstä sekä hoitohenkilökunnan lisääntyneestä osaamisesta koronan hoidossa.

Alla olevasta kartasta näet, kuinka koronavirustilanne on kehittynyt Euroopassa elokuun alusta lähtien.

Jo tuolloin asiantuntijat kuitenkin varoittivat, ettei verrattain hyvään tilanteeseen kannattaisi tuudittautua, sillä mikään ei viitannut siihen, että virus olisi muuntautunut vähemmän tappavaksi.

Uhkakuva oli, että talven lähetessä tartunnat alkaisivat jälleen levitä myös riskialttiimmissa ryhmissä.

Kello 21 alkava ulkonaliikkumiskielto on muuttanut Pariisin kadut aavemaisen hiljaisiksi. Viime viikon sunnuntaina vain poliiseja liikkui tavallisesti aina vilkkaalla Trocadéron aukiolla.­

Sairaaloiden potilasmäärät ovat edelleen kaukana kevään pahimmista lukemista, mutta kehityksen suunta on nähtävissä tilastoista, joita IS on kerännyt tätä artikkelia varten.

Euroopan tautienehkäisykeskus ECDC:n mukaan sairaalaan päätyneiden määrät ylsivät 20 maassa 11. lokakuuta päättyneellä viikolla vähintään 25 prosenttiin kevään huippulukemista. ECDC:n arvioi keskimäärin 19 prosentin tartunnan saaneista päätyvän sairaalaan ja 8 prosentin heistä tarvitsevan tehohoitoa tai lisähappea.

Alla olevasta grafiikasta näet, kuinka sairaalaan ja tehohoitoon päätyneiden koronapotilaiden määrät ovat kehittyneet suuria päivittäisiä tartuntamääriä raportoivissa Tshekissä, Belgiassa ja Hollannissa. Alempana artikkelissa ovat vastaavat kuvat suurimmista Euroopan maista sekä Pohjoismaista.

Vaikka hoito ja sairaaloiden kyky selvitä suurista potilasmääristä ovat kehittyneet, järjestelmät ovat edelleen vaarassa kuormittua. Etenkin, kun hoidettavana on muitakin vakavista sairauksista kärsiviä.

Belgian tilanne on Euroopan vakavimpia. Päivittäiset tartuntamäärät nousivat elokuun puolivälistä lähtien kahdessa kuukaudessa noin 900:stä yli 10 000:een tapaukseen, kun kevään korkein päivälukema oli noin 2 500.

Samassa ajassa sairaalahoitoa tarvitsevien määrä yli viisinkertaistui ja tehohoitoa tarvitsevien määrä yli kolminkertaistui. Nyt Belgiassa on lykätty kaikkia kiireettömiä sairaalatoimenpiteitä toistaiseksi.

Sama on todennäköisesti lähiaikoina edessä myös monessa muussa maassa.

– Jos edellisen viikon rytmi jatkuu, emme voi välttää ajanvarausten uudelleenjärjestelyä ja lykkäyksiä joissakin kiireettömissä toimenpiteissä, Espanjan Barcelonassa sijaitsevan Hospital del Mar -sairaalan lääketieteellinen johtaja Julio Pascual myönsi Reutersille.

– Olemme törmänneet seinään sairaalapaikkojen määrässä, sanoi puolestaan Alankomaiden sairaalayhdistyksen NVZ:n tiedottaja Wouter van der Horst.

Myös koronakuolemien määrä on kasvussa. WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge varoitti viime viikolla, että ennusteiden mukaan kuolemien päivittäiset määrät voivat olla tammikuussa jopa viisinkertaiset kevääseen verrattuna, mikäli valtiot höllentävät koronarajoituksiaan.

Tartunnat saatiin keväällä vähenemään ankarilla sulkutoimilla, joilla pyrittiin ennen kaikkea suojaamaan sairaaloita ylikuormittumiselta. Talouskurimuksen pelossa hallitukset ovat olleet haluttomia palaamaan yhtä tiukkoihin toimiin ja pyrkivät nyt löytämään tasapainoa talouden ja terveyden välille lievemmillä toimilla.

Koronapotilasta tuotiin torstaina hoitoon Belgian Liegessä sijaitsevaan CHC Montlegia -sairaalaan.­

Saksan Düsseldorfissa järjestettiin syyskuun lopulla koronavirusrajoitteita vastustava mielenosoitus.­

Oman lisänsä viruksen vastaiseen kamppailuun tuo laajalle levinnyt kansalaisten väsymys tilanteeseen. Se on monin paikoin johtanut koronatoimien vastustukseen.

Merkkejä tehohoidon kuormittumisesta on näkyvissä. Keväällä pandemian keskipisteeksi päätyneessä Italian Lombardiassa viranomaiset antoivat keskiviikkona määräyksen jo kertaalleen suljettujen väliaikaisten tehohoitoyksiköiden avaamisesta uudelleen Milanoon ja Bergamoon.

Naapurimailleen on puolestaan tarjonnut auttavan kätensä Saksa, jonne lennätettiin perjantaina ensimmäinen tehohoitoa tarvitseva hollantilainen koronapotilas. Uusia potilaita tuotaneen Hollannista Saksaan vielä ainakin ensi viikon kuluessa.