Tällaiset tuhot ”pinkeän lihaksikas” suomalaismies aiheutti Finnairin Airbusin vessassa

Airbusin vessan hajotettuaan mies mies nukkui loppumatkan tainnoksissa. Kapteeni luonnehti miehen toimintaa vaaralliseksi ja typeräksi.

Finnairin kaukolennolla vessan hajottanutta suomalaismiestä uhkasi ensin jopa 150 000 euron lasku, sillä aluksi lähes tuliterän Airbus-koneen vessan varaosien arveltiin maksavan sen verran.

Lopulta 42-vuotias mies tuomittiin maksamaan Finnarille 43 323 euron korvaukset. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä vahingonteosta yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Esitutkinnasta paljastuu, että miestä kiehutti jo ennen matkaa. Hänen avopuolisonsa huomasi lähtöselvitystä tehdessään kaksi päivää ennen lentoa, ettei heillä ollutkaan vierekkäisiä paikkoja.

Pahasta lentopelosta kärsivän miehen mukaan he olivat maksaneet ekstraa päästäkseen vierekkäisille paikoille. Mies olisi istunut ikkunapaikalla ja vaimo hänen vieressään. He päätyivät istumaan vierekkäisille käytäväpaikoille.

Miehen mukaan kentällä vielä yritettiin muuttaa paikkoja siinä kuitenkaan onnistumatta.

”Otin kentällä aika paljon viinaa”

Mies otti loungessa 10 drinkkiä ennen lentoa.

– Otin kentällä aika paljon viinaa, mies kertoi poliiseille.

Ruokajuomiksi mies otti koneessa kertomansa mukaan kossun ja oluen.

Purserin mukaan ateriatarjoilun aikana mies oli ollut iloinen ja hyväntuulinen ja ostanut vieruskavereilleenkin drinkit. Keruukärryn tultua kohdalle mies kärtti lisää alkoholia. Purseri kertoi, että ensin siivotaan.

Purseri oli noin tunnin koneen etuosassa ja palasi sitten takakeittiöön, johon tuli myös mies ostamaan kossukolaa ja olutta. Mies oli purserin mukaan selvästi humalassa ja pudotti ajokorttinsakin lattialle.

– Mies kertoi, että hän on tehnyt paljon matkoja ja vetää ensin täysiä ja sitten ei mitään, purseri kertoi poliisille.

”Habitus pinkeän lihaksikas”

Purseri suositteli miehelle, että tämä joisi jotain muuta välillä kuin alkoholia ja antoi miehelle kolan. Mies huomasi heti, että siitä puuttui kossu.

– Hän ei hyväksynyt sitä, että suosittelin muuta juotavaa välille, hän alkoi vaikuttaa uhkaavalta ja oli habitukseltaan pinkeän lihaksikas. Päätin suostua oluen tarjoilemiseen, purseri kertasi poliisille Vietnamin lennon tapahtumia.

– Hän halusi myös ostaa voileivän. Esitteessä oli voileipä, mutta kyseessä oli ainoastaan Euroopan lennoilla myytävä tuote. Sanoin miehelle, että hommaan hänelle leivän. Tiesin, että business -luokassa oli leipiä. Mies oli treenattu ja ajattelin, että hänelle oli jäänyt nälkä, koska lentokoneannokset ovat aika pieniä. Myin miehelle oluen mutta en kossukolaa. Kävin hakemassa leivän ja vein sen sekä pari suklaakonvehtia miehelle hänen istuessaan omalla paikallaan, purseri kertoi.

Sitten purserin lepotauko alkoi.

– Seuraavien puolentoista tunnin aikana hänen vieressään istunut matkustaja oli tuonut keittiöön tämän matkustajan oluen lopun ja pyytänyt tarvikkeita oksennustahrojen siivoamiseen.

Turbulenssin aikana mies oli purserin mukaan mennyt vessaan, kolistellut ja hajottanut siellä kaapistot. Miehen lääkepussukka löytyi milloin mistäkin.

Loppumatkan mies oli nukkunut sikeästi, henkilökunnan mukaan ”tainnoksissa”.

Näin mies kertoi seuraavista tapahtumista

Miehen mukaan hänelle ei kerrottu mitään koneen tapahtumista lennon aikana eikä hänen poistuttuaan koneesta.

– Seuraava tapahtuma on Vietnamissa poliisilaitoksella. Kysyin muijalta, että mitä me täällä tehdään ja hän sanoi, ettei tiedä, tänne meidät ohjattiin. Olimme siellä varmaan joku 3,5 tuntia isossa kokoushuoneessa. Kävin vessassa ja pihalla tupakilla. Nainen toi mäkkäristä ruuat. Sitten poliisit toivat meille passit. Poliisit olisivat vieneet meidät bussille, mutta halusin mennä taksilla. Kysyin mitä oli tapahtunut ja poliisi kertoi, että lentokoneen vessassa oli tapahtunut jotain ja meihin otettaisiin yhteyttä Suomessa. Meille toivotettiin hyvää lomaa, mies kertoi kuulusteluissa.

Parin päivän päästä avopuoliso sai tekstiviestin, jossa kerrottiin, että miehen lento oli peruttu pykälän 7.1. nojalla. Miehen mukaan koko loma meni ”ihan vituilleen” pykälän selvittämisen takia.

Lopulta pariskunta matkasi Suomeen toista lentoyhtiötä käyttäen.

Esitutkinnassa kuultu kapteeni ei ollut pitkän uransa aikana nähnyt koskaan yhtä tuhoisaa jälkeä.

– Lento saatiin lennettyä kohdepaikkaan ja siellä näin lentokoneen wc-tilojen vauriot. Wc-tiloja oli särjetty ja rikottu kunnolla. Esimerkiksi wc-tilan seinäpaneelia oli revitty irti ja muutenkin wc-tiloja oli vahingoitettu. Kyseessä ei ollut mikään sotkeminen vaan nimenomaan paikkoja oli rikottu. On erittäin vaarallista rikkoa lentokoneen kiinteitä osia, koska lentokone on paineistettu ja repimällä lentävän lentokoneen osia irti voi aiheuttaa vaikka minkälaista tuhoa sekä pahimmillaan rungon repeytymisen. Tämä on todella vaarallista sekä typerää toimintaa, kapteeni latasi.

Miehen tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lähde: Poliisin esitutkintapöytäkirja