Kiina nousee väistämättä Yhdysvaltojen rinnalle maailmanvaltana. Sen kanssa on tultava toimeen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Turvallisuuspoliisi Säpon johtaja Klas Friberg yllätti monet viime tiistaina. Hän nimesi tylysti Kiinan uhkaksi Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle.

”Kiina on yksi suurimmista uhkista Ruotsille”, Friberg kirjoittaa Säpon verkkosivuilla.

”Kiinan valtio harjoittaa kybervakoilua edistääkseen omaa talouskehitystään ja kehittääkseen sotilaallisia kykyjään. Se kerää laajalti tiedustelutietoa ja varastaa teknologiaa ja tutkimus- ja kehitystyötä. Meidän pitää ottaa tämä huomioon rakentaessamme 5g-verkkoa. Me emme voi tehdä kompromisseja Ruotsin kansallisen turvallisuuden suhteen.”

Näin Ruotsi. Suoraa puhetta.

Säpon ja Ruotsin puolustusvoimien kielteinen Kiina-kanta sai Ruotsin posti- ja telehallituksen PTS:n sulkemaan kiinalaiset elektroniikka-alan jättiläisyritykset Huawein ja ZTE:n ulos Ruotsin 5g-markkinoilta.

Operaattorien on siivottava näiden valmistajien teknologia pois 5g-verkon keskeisistä toiminnoista vuoden 2024 loppuun mennessä, eivätkä operaattorit saa hankkia niiltä laitteistoja verkon tuleviin rakentamisurakoihin. Huutokauppa Ruotsin 5g-taajuuksista alkaa marraskuussa.

Huawei on johdonmukaisesti kiistänyt tiedot siitä, että yhtiö luovuttaisi mobiiliverkoista kerättyä tietoa Kiinan valtiolle. Huawein mukaan sen verkkoteknologiassa ei ole taka- tai etuportteja, josta arkaluontoista dataa voitaisiin imuroida.

Tiedot Huawein tietoturvariskeistä perustuvat mahdollisesti tiedustelutietoihin, joita ei jaeta julkisuudessa. Kiinalaisille ei haluta kertoa, mitä Huaweista tiedetään.

Savuavan aseen löytäminen on sitä paitsi hyvin vaikeaa. Tietoturva-aukot voivat asiantuntijoiden mukaan perustua ohjelmistoihin ja niiden päivityksiin, ei niinkään rautatavaraan eli teknisiin laitteisiin sinänsä.

Huawei on joutunut hankalaan asemaan, sillä monet länsimaat ovat estämässä sen pääsyn 5g-markkinoille.­

Kiinan ulkoministeriö reagoi PTS:n päätökseen heti. Ministeriön mukaan Kiinassa toimiville ruotsalaisyrityksille on luvassa vaikeuksia. Pelissä ovat huomattavat kaupalliset edut. Yksi Kiinassa toimivista ruotsalaisfirmoista on Ericsson, jolla on 5g-verkkoihin liittyviä sopimuksia kaikkien kolmen suuren kiinalaisoperaattorin kanssa. Myös Nokialla on liiketoimintaa Kiinassa. Se toimittaa 5g-teknologiaa verkko-operaattori Unicomille.

Nyt Ruotsi odottaa, mihin peliliikkeisiin kiinalaiset ryhtyvät. Maiden väliset poliittiset suhteet ovat olleet huonot jo aikaisemmin, mutta kaupankäyntiin sillä ei ole ollut vaikutusta.

Huawein teknologiaa on jo Suomen 5g-verkoissa. Elisa käyttää Nokian ja Ericssonin laitteiden lisäksi myös Huaweita. Elisa ei kerro, mitä ohjelmisto- ja laitteistokomponentteja verkon missäkin osassa käytetään.

Telian 5g-verkko puolestaan perustuu Nokian toimittamiin laitteisiin. DNA:n kriittisissä verkon osissa laitetoimittajia ovat Nokia, Ericsson sekä amerikkalainen Affirmed Networks, mutta tukiasemat ovat Huawein valmistamia.

Suomi ei valtiona ole laittamassa Huaweita ja ZTE:tä mustalle listalle. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ei edes lausunut sanoja Kiina tai Huawei, kun Ylen tv-uutiset kysyi häneltä asiaa torstaina. Ministeriössä odotetaan, että uusi laki verkkoturvallisuudesta saadaan valmiiksi eduskunnassa. Se velvoittaa operaattorit poistamaan verkosta laitteet, joissa on tietoturvariski.

– Emme ota kantaa siihen, että mistä valtioista näitä laitteita tulee. Ehdokkaita on muitakin kuin yksi, Harakka sanoi Ylelle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo aiemmin kertonut, ettei Suomen lainsäädäntöön ja oikeustraditioon kuulu porttikiellon antaminen yksittäisille yrityksille tai valtioille.

Näin Suomi. Me tasapainoilemme ja vältämme ärsyttämästä Kiinaa. Tämä on tyypillistä Suomea. Kiinan nousu ja siihen liittyvät uhkat ovat hyvin valtionjohdon tiedossa, mutta niitä ei ole tapana kuuluttaa julki. Kiinan kanssa on tultava toimeen, ei nöyristelemällä eikä ärsyttämällä, vaan varovaisen pragmaattisesti.

Koronapandemia vei Kiinan talouden syvään kriisiin viime talvena. Nyt talous on taas nousussa.­

Kiinan jyrkkä reaktio Ruotsin toimiin on toki selvä viesti myös meille – jos ryhdytte toimiin kiinalaisia yhtiöitä vastaan, joudutte vastakkain Kiinan valtion kanssa. Kiina suojelee maansa yrityksiä ja niiden etuja. Vastassa on silloin maailman toiseksi suurin talousmahti.

Pelko vastakkainasettelusta ei estänyt Ruotsia, Viroa, Latviaa, Britanniaa, Puolaa, Tshekkiä, Yhdysvaltoja ja Australiaa. Nämä maat ovat jo blokanneet Huawein 5g-markkinoiltaan, ja useat muut länsimaat harkitsevat samaa.

Painostajana tässä esiintyy Yhdysvallat, jonka hallinto on päättänyt asettua Pekingin kanssa poikkiteloin lähes kaikessa. Yhdysvaltain huolen taustalla on vahvaa kaksinaismoralismia. Tietoverkkotiedustelu ja kybervaikuttaminen osataan myös lännessä – ne ovat tärkeä osa kaikkien tiedusteluelinten työkalupakkia.

Varovaisuuteen on silti täydet syyt, myös Suomessa. 5g on murrosteknologiaa. Se ei ole pelkkä viestintäverkko vaan siitä tulee osa valtioiden kriittistä infrastruktuuria. Sitä käytetään yhteiskunnan keskeisten toimintojen ohjaamiseen: energian tuotannon ja jakelun, pankki- ja rahoitusalan, liikenteen ja terveydenhuollon. 5g-verkot tuovat nopean internetin kaikkialle, ja siihen kytkettävissä olevien päätelaitteiden määrä on huikea verrattuna nykyisiin mobiiliverkkoihin. Lamauttamalla 5g-verkko voidaan käytännössä lamauttaa koko yhteiskunta. Siksi 5g-verkon turvallisuus on taattava kaikin mahdollisin tavoin.

Kiina kasvattaa merivoimiaan. Huoltoalus lähti Qingdaon satamasta merelle syyskuun alussa.­

Pitäisikö Kiinan itsevarmuutta ja koko ajan nousevaa mahtia sitten pelätä?

Suurvaltojen välinen kilpailu on kiristynyt, ja Kiinan maailmanvallan aika on koittamassa. Yhdysvallat on Donald Trumpin virkakaudella jättänyt maailmaan johtamistyhjiön, jota Kiina on aktiivisesti täyttänyt. Silti se ei ohita Yhdysvaltoja sotilaallisessa voimassa vielä pitkään aikaan. Maailman kolmas suurvalta on laaja ja luonnonvaroiltaan rikas ydinasevaltio Venäjä, jonka kansantalous on kooltaan kuitenkin vain Italian luokkaa.

Jos Euroopan unioni olisi yhtenäinen, se voisi olla merkittävä peluri globaalissa kilpailuasetelmassa. Yhtenäisenä EU voisi säilyttää asemaansa Kiinan ja Yhdysvaltojen rinnalla, mutta yhtenäisyydestä unioni on kaukana.

Kiinan vaikutusvallan nousu näkyy siinä, että se on aktivoitunut kansainvälisissä järjestöissä ja miehittänyt niissä avainpaikkoja, lisännyt resursseja kriisinhallintaan ja antanut viestiä siitä, että se turvaa kansainvälisen sopimuspohjaisen järjestelmän Yhdysvaltain väistyessä siitä.

Kiina kasvattaa johdonmukaisesti asevoimiaan ja esittelee voimaansa yhä näkyvämmin läntisellä Tyynellämerellä. Se panostaa 5g:n lisäksi muuhunkin murrosteknologiaan: tekoälyyn ja laskentakapasiteettiin. Tutkimukseen ja tuotekehittelyyn se sijoittaa enemmän rahaa kuin EU:n 27 jäsenmaata yhteensä.

Yhdysvallat ja Kiina ovat taloudellisesti kytköksissä toisiinsa. Kiinasta tulleita merikontteja purettiin Los Angelesin satamassa vuosi sitten.­

Ongelmiakin Kiinalla on, ja ne ovat isoja. Koronapandemia löi Kiinan alkuvuodesta maan syvimpään kriisiin 40 vuoteen, josta sen talous on tosin jo lähtenyt nousuun.

Uuden nousun hintana on velkaantumisen nopea kasvu. Koko taloudessa velkaa on jo yli 200 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mahtipontisen, aggressiivisen ja itseriittoisen julkisivun takana on siis rajoitteita, jotka estävät autokraattisen ja käytännössä elinikäiseen presidentin virkaan nousseen Xi Jinpingin voittokulkua.

Onneksi globaalia kilpailua rauhoittaa keskinäisriippuvuus. EU on Kiinan suurin kauppakumppani – Kiina tarvitsee pääsyä Euroopan suurille sisämarkkinoille. Yhdysvaltain ja Kiinan taloudet ovat tiiviissä kytköksessä toisiinsa. Se on hyvä, sillä muuten maat olisivat todennäköisesti ajautuneet jo paljon syvempään – ja potentiaalisesti paljon vaarallisempaan – kriisiin kuin nyt.