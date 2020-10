Kommentti: Trumpin Hunter Biden -mania on viime hetken yritys tehdä lillukanvarresta oljenkorsi

Vain Trump tuntuu uskovan, että vaalit voivat kääntyä Joe Bidenin pojan ansiosta, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Nyt on nähty ja kuultu Donald Trumpin viimeinen vaaliväittely. Hän ei enää koskaan tämän jälkeen nouse väittelylavalle.

Hiljennytään hetkeksi tämän tosiasian äärelle.

Jos oikein tarkasti kuuntelee, saattaa aistia kuinka kaikki maailman faktantarkistajat huokaisevat syvään helpotuksesta.

Mikrofoniongelma

Trumpin ja Joe Bidenin väittelyssä mikrofoneja vaiennettiin, jotta välihuutelut saataisiin estettyä.

Se ei ollut yksinomaan hyvä asia.

Väittely sujui kyllä rauhallisemmin, mutta samalla Trump sai myös valehdella rauhassa.

Trump on presidenttikautensa alusta lähtien ollut järkyttävä ongelma niille, joiden tehtävä on raportoida hänen sanomisistaan. Mitä tehdä, kun Yhdysvaltain presidentin puheista pitää tiedonvälityksen nimessä kertoa, mutta samalla tulee toistaneeksi niin typerät, kammottavat kuin jopa vaarallisetkin valheet pahimmillaan sellaisenaan?

Trumpin perään ei nimittäin kukaan faktantarkistaja ehdi kuin vasta jälkikäteen, jolloin hän on jo hyvän aikaa ehtinyt suoltaa uusia valheita.

Dilemma on ratkaisematon. Mikrofoni pitäisi sulkea puhujalta, ei kuuntelijalta, mutta kun sitä ei voi tehdä, ainoaksi vaihtoehdoksi jää yrittää oikoa presidentin puheita niin nopeasti ja tarkasti kuin ehtii. Yleensä ei ehdi.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että 21. tammikuuta 2021 lähtien Trump saa suoltaa valheitaan enää Twitterissä tai omalla tv-kanavallaan, jota hänen huhutaan puuhaavan.

Ne saa kummatkin pois päältä. Ne voi jättää huomiotta.

Amen.

Hunter-dilemma

Mutta siihen on toki vielä vähän matkaa. Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on 11 päivää aikaa. Se on suunnilleen sama aika, jonka Trump tarvitsi Hillary Clintonia vastaan käydyn kisan kääntämiseen.

Trumpin kampanja tuntuu valinneen saman taktiikankin: sähköpostit. Hillary Clintonin ulkoministeriajan sähköpostiskandaali velloi vielä vaalien alla 2016 ja saattoi olla osatekijä niiden ratkaisussa. Nyt Trump yrittää veivata Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin väitetyistä sähköposteista skandaalia. Sekavasta vyyhdestä voi lukea enemmän tästä ja tästä.

Kuten Clintonin sähköposteissa myöskään Hunterin puuhissa ei ole kuin korkeintaan periaatteellisia ongelmia. Ei rikosta, ei todisteita. Eikä varsinkaan todisteita Joe Bidenin osallisuudesta mihinkään.

Kyse onkin oikeastaan samasta asiasta kuin Trumpin valehtelutaktiikassa ylipäätään: kun jotain asiaa toistaa lähes maanisesti, se saattaa jäädä ihmisten mieliin ja se saattaa kylvää epäilyksen ja se saattaa vaikuttaa äänestyspäätökseen.

Jälleen tullaan myös mediassa käytännössä saman dilemman eteen kuin Trumpin valehtelussa.

Jos et kerro mitään, voidaan syyttää peittelystä ja sitä kautta Trumpin pussiin pelaamisesta, kun hän pääsee uhriutumaan. Jos kerrot, voidaan syyttää mitättömän asian paisuttelusta ja siten Trumpin pussiin pelaamisesta. Teit niin tai näin niin aina fake news, tavallaan.

Heikko toivo

Neljä vuotta sitten amerikkalaismedia valitsi, että Clintonin sähköposteja pitää vatvoa. Pyyhkeitä tuli jälkikäteen, koska oli ilmeistä, että pienestä asiasta tehtiin suhteettoman iso. Nytkin media kertoo Hunter Bidenin läppäristä ja sähköposteista, mutta hyvin kriittisesti väitteisiin suhtautuen, kuin läksynsä oppineena. Isoista medioista vain Fox News nostaa aiheen pääotsikoihin.

Kukaan ei oikein usko, että Bidenin pojan tekemiset näitä vaaleja enää kääntäisivät, vaikka lisääkin paljastuksia tulisi. Mutta jostain syystä Donald Trump ja hänen kampanjansa tuntuvat uskovan, että mikä tahansa uutinen aiheesta on hyvä uutinen heidän kannaltaan.

Trumpin taktiikkaa voi kuvailla yritykseksi tehdä lillukanvarresta oljenkorsi.

Ainoa järkevä syy Hunter Bidenin esillä pitämiselle on se, että Trump uskoo tosissaan tietyissä ratkaisevissa vaa’ankieliosavaltioissa osan äänestäjistä olevan vielä käännettävissä. Se on hyvin heikko toivo, kun lähes kolmannes todennäköisistä äänestäjistä on jo antanut äänensä.

Mutta jos mielipidemittaukset ovat hieman pielessä ja Trump onnistuu vaikuttamaan hieman, se voi tuoda hänet riittävän lähelle Bidenia vaalipäivänä. Ja sen jälkeen mitä tahansa voi vielä tapahtua.