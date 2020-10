Katielle paljastui häiden jälkeen, että mies on Trump-fani – mitä siitä seurasi?

Katie Myrick antoi jo äänensä Joe Bidenille. Hänen aviomiehensä Chris Watkins kannattaa Donald Trumpia. Miten aviosopu säilyy äärimmäisen jakautuneessa ilmapiirissä?

Katie Myrickin täti oli liberaali, kuten Yhdysvalloissa kutsutaan poliittisen kentän vasemmalle laidalle sijoittuvia ihmisiä. Täti kutsui itseään feministiksi, harrasti kulttuuria ja asui Brooklynissa.

Huhtikuussa täti kuoli. Brooklyn oli tuolloin koronaviruksen kourissa, mutta tädin kuolinsyy oli diabetes. Myrick tosin epäilee, että täti olisi saattanut selvitä, mikäli olisi mennyt sairaalaan aikaisemmin. Se ei oikein ollut vaihtoehto, sillä Brooklynin sairaalat olivat ääriään myöten täynnä koronavirukseen kuolevia potilaita.

Toukokuussa suku kokoontui virtuaaliseen muistotilaisuuteen Zoom-palvelun välityksellä. Yksi puhujista oli Myrickin setä, vainajan nuorin veli.

Myrickin suvussa on ihmisiä poliittisen kentän eri laidoilta, mutta kaikki suvussa tiesivät, että setä vihaa Donald Trumpia sydämensä pohjilta. Setä syytti presidenttiä siskonsa kuolemasta, sillä hänen mielestään Trump epäonnistui koronaviruksen taltuttamisessa.

Setää pyydettiin erikseen välttämään politiikkaa puheessaan, mutta siihen hän ei kyennyt.

Chris Watkinsin paidassa Donald Trump on Teräsmiehen asussa. Christopher ei vielä politiikasta välitä.­

– Hän kärsi älykkyytensä takia, olen siitä täysin varma. Ei tarvitse kuin katsoa, kuka on Valkoisessa talossa: vulgääri, vähä-älyinen mies. Se osoittaa, kuinka paljon tämä maa arvostaa älykkyyttä, setä paasasi.

Itäisessä Pennsylvaniassa asuva Myrick, 32, ja hänen puolisonsa Chris Watkins, 36, eivät voineet muuta kuin nauraa. Huumori on heidän keinonsa selvitä Yhdysvaltain äärimmäisen jakaantuneessa poliittisessa ilmapiirissä.

Pari on tässä luovimisessa monia muita harjaantuneempi, sillä jakolinja kulkee heidän välillään. Myrick on tätinsä tapaan erittäin liberaali, Watkins Trumpin suuri fani.

Yhdysvalloissa on miljoonia perheitä, joita politiikkaa jakaa. Sen voi päätellä helposti jo tilastoista: demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden on nuorimpien äänestäjien keskuudessa miltei tuplasti Trumpia suositumpi, kun keski-ikäisten kohdalla tilanne on lähes tasan.

On melko yleistä, että lapset kannattavat demokraatteja ja vanhemmat republikaaneja.

Sukulaisiaan ei voi kuitenkaan valita, puolison voi. Myrick ja Watkins muodostavat harvinaisen kahden puolueen pariskunnan.

Kuusilapsinen uusioperhe asuu Milfordissa, itäisen Pennsylvanian maaseudulla. Tie heidän omakotitaloalueelleen kiemurtelee ylös Pocono-vuorten alarinteitä. Lehtipuut loistavat kirkkaissa ruskan väreissä.

Katie Myrick halasi poikaansa Christopheria kotipihallaan. Myrickin pihapuuhun ripustama lippu julistaa liberaaleja arvoja.­

Moni seudun asukkaista ilmoittaa tukensa presidenttiehdokkaille pihakylteillä. Trumpin kylttejä on täällä hieman enemmän kuin Bidenin, mutta Myrickin ja Watkinsin piha on uniikki: sillä on sekä Trumpia että Bidenia kannattava kyltti.

Kun Myrickista ja Watkinsista tuli ensi kertaa pari 15 vuotta sitten, ei Amerikka ollut yhtä politisoitunut kuin nykyään.

Myrick kannatti tätinsä tavoin liberaaleja arvoja muttei koskaan rekisteröitynyt äänestäjäksi. Hänen keskiluokkaiset vanhempansa eivät politiikasta puhuneet. Myrick kuvailee heitä konservatiivisiksi katolilaiseksi.

Watkinsin tärkeimmät kasvattajat olivat hänen opettajina työskennelleet isovanhempansa. He ottivat Watkinsin hoteisiinsa, kun tämä kävi läpi rankkoja teinivuosia. Isovanhemmat äänestivät aina demokraatteja, joten myös Watkins antoi äänensä kahdesti Barack Obamalle.

Myrickin ja Watkinsin suhde ei vuosituhannen alussa kantanut sen pidemmälle. Kumpikin meni tahoillaan naimisiin. Myrick sai kolme lasta, Watkins kaksi.

” Hänen siskonsa sanoi rakastavansa Donald Trumpia. Minä kysyin häneltä, onko hän tosissaan.

Myrick jäi hoitamaan lapsiaan kotiäitinä. Watkins halusi asevoimiin ja suunnitteli uraa poliisina, mutta haaveet kaatuivat terveysongelmiin. Hänestä tuli energiajuomabrändin myyntiedustaja.

Watkins erosi puolisostaan alkuvuodesta 2014, Myrick seuraavana vuonna. Watkins tuki Myrickia eroon liittyvässä paperityössä, ja hiljalleen tunteet tulivat mukaan. Häitä juhlittiin ystävänpäivänä 2016. Parille syntyi yhteinen lapsi.

Politiikka ei ollut parille tärkeä puheenaihe. Ennen vuoden 2016 vaaleja Myrickille selvisi yllättäen, että hänen tuore aviomiehensä pitää Trumpista.

– Hänen siskonsa sanoi rakastavansa Donald Trumpia. Minä kysyin häneltä, onko hän tosissaan. Silloin Chris sanoi, että hänkin pitää Trumpista, Watkins muistelee.

Vaaleissa kumpikaan ei äänestänyt. Myrick ei pitänyt sen paremmin Hillary Clintonista kuin Trumpistakaan. Watkins oli pettynyt Obamaan, joka ei ollut hänestä saanut riittävästi aikaan kahdella presidenttikaudellaan.

–Äänestäminen on oikeus. Joten jos sanoisin hänelle, ketä hänen pitäisi äänestää, olisin tekopyhä, Katie Myrick sanoo.­

– En missään tapauksessa halunnut Hillary Clintonia presidentiksi. En äänestänyt sinä vuonna, sillä en nähnyt missään mitään hyvää – paitsi Trumpin lupauksissa, Watkins sanoo.

Lupaukset eivät kuitenkaan saaneet Watkinsia vaihtamaan republikaanien leiriin.

– Poliitikot lupaavat kampanjoissaan vaikka mitä, mutta mitään ei koskaan tapahdu.

Trumpin virkaanastujaisten jälkeen Watkinsin mieli muuttui nopeasti.

– Heti ensimmäisenä hän alkoi rakentaa rajamuuria. Hän perusti avaruusvoimat asevoimien kuudenneksi puolustushaaraksi.

Se oli Watkinsille iso asia. Hänellä on tapana huutaa ”avaruusvoimat” ilman sen kummempaa syytä. Lapsesta saakka sarjakuvia ahminut mies uskoo vakaasti maapallon ulkopuoliseen elämään.

– Jos joku luulee, että olemme universumin ainoita eläviä organismeja, hän on erittäin itsekäs.

Watkinsin mukaan Trump on saanut presidenttikaudellaan paljon aikaan.

–Minusta Trump on yksi harvoista presidenteistä, joka on saavuttanut tai yrittää saavuttaa asiat, joiden puolesta on kampanjoinut, Chris Watkins pohtii.­

– Minusta hän on yksi harvoista presidenteistä, joka on saavuttanut tai yrittää saavuttaa asiat, joiden puolesta on kampanjoinut.

Näissä vaaleissa Myrick ei jättänyt äänestämättä. Hän rekisteröityi jo toukokuussa ja postitti ennakkoäänensä lokakuun alussa. Myrick näkee Trumpin sotivan kaikkia kannattamiaan arvoja vastaan.

Myrickin vanhin poika tuli hiljattain kaapista, ja hän pitää Trumpia homofobisena. Myrick kannattaa naisten oikeutta aborttiin, Trumpille aborttioikeuden rajoittaminen on tärkeä vaaliteema. Myrick kannattaa Black lives matter -liikettä, Trump on kutsunut sitä terrorismiksi.

Yllättäen Watkins on näistä kaikista asioista samoilla linjoilla vaimonsa kanssa. Hän kantaa sateenkaariranneketta ja puolustaa aborttioikeutta. Myös hänestä rasismi on todellinen ongelma Yhdysvalloissa.

Vain maahanmuutosta pari saa aikaan väittelyn. Watkinsin mielestä Yhdysvaltoihin pääsee liian helposti, Myrickin mielestä maalla on velvollisuus ottaa vastaan hädässä olevia.

Vaikuttaa siltä, että asiakysymysten sijaan paria jakaa ennen kaikkea heidän suhtautumisensa Trumpin tyyliin.

” En väitä vastaan, hän on kusipää. Ehkä siksi identifioidun häneen, koska minäkin olen kusipää.

– En väitä vastaan, hän on kusipää. Ehkä siksi identifioidun häneen, koska minäkin olen kusipää, Watkins sanoo.

– Ihmiset vastustavat hänen twiittejään, mutta minä pidän niistä. Monet sanovat, että ne ovat typeriä ja häneltä pitäisi ottaa pois pääsy Twitteriin. Arvaa mitä? Minä pidän siitä, että hän twiittailee itse eikä palkkaa jotakuta tekemään sitä puolestaan.

Myrickin mielestä presidentin pitäisi olla roolimalli.

– Kysyin Chrisiltä joku päivä sitten, haluaisiko hän tyttäriensä menevän Trumpille töihin. Olisiko hän turvallisin mielin, jos he menisivät hänen kanssaan syömään? En luottaisi häneen. Hän on ällöttävä, Myrick sanoo.

Myrickin ja Watkinsin asenteet heijastelevat sukupuolieroja amerikkalaisessa äänestäjäkunnassa. New York Timesin tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan Trump johtaa miesäänestäjien keskuudessa prosentein 48–42, kun naiset ovat Bidenin puolella murskaavasti prosentein 58–35.

Tällä saattaa olla vaikutusta jopa parinmuodostukseen. Deittisivusto Dating.comin varapresidentti Maria Sullivan kertoi New York Timesille, että 84 prosenttia sivustoa käyttävistä sinkuista ei edes harkitse tapaavansa vastakkaista poliittista kantaa edustavaa henkilöä.

Amerikassa kun ollaan, markkinarakoon on löytynyt täytettä. Presidentin kannattajille suunnatun Trumpsingles.comin tunnuslause on ”Making dating great again”. Samoilla apajilla oleva Donald Daters on vääntänyt Trumpin sloganin muotoon “Make America date again”.

Muutama korkean profiilin jakautunut pariskunta Yhdysvalloista löytyy. Kellyanne Conway oli yli kolmen vuoden ajan asti yksi Trumpin tärkeimmistä neuvonantajista. Elokuussa hän ilmoitti vetäytyvänsä tehtävästään viettääkseen enemmän aikaa perheensä kanssa.

Kellyanne Conway on ollut yksi Trumpin läheisimmistä neuvonantajista. Hänen aviomiehensä George Conway on yksi Trumpin äänekkäimmistä republikaanikriitikoista.­

Taustalla oli näkyvä perheriita. Conwayn aviomies George Conway on yksi Trumpin äänekkäimmistä republikaanikriitikoista. Hän oli perustamassa Lincoln Projectia, jonka pyrkimyksenä on koota konservatiivit vastustamaan Trumpin uudelleenvalintaa. Perheen liberaali teinitytär tuuletti likapyykkiä näkyvästi sosiaalisessa mediassa.

– Olemme monista asioista eri mieltä, mutta olemme samoilla linjoilla siitä, mikä on tärkeintä: lapsemme, Kellyanne Conway lausui.

Poliittisista kannoistaan pari ei luopunut. George Conway vetäytyi Lincoln Projectista, mutta ilmoitti tukevansa edelleen sen tavoitteita. Kellyanne Conway osallistui tilaisuuteen, jossa Trump nimitti Amy Coney Barrettin ehdokkaakseen korkeimman oikeuden tuomariksi.

Tilaisuuden jälkeen Conwaylla todettiin monen muun osallistujan tapaan koronavirus. Myös hänen tyttärensä sai tartunnan ja syytti siitä äitiään.

James Carville ja Mary Matalin ovat onnistuneet pitämään Conwayn perhettä paremmin kiinni avio-onnestaan – tai ainakin pitämään erimielisyytensä poissa julkisuudesta. Carville oli johtava strategi niin Bill Clintonin kuin Hillary Clintonin presidenttikampanjoissa. Matalin on avustanut Ronald Reagania ja sekä nuorempaa että vanhempaa George Bushia.

Carville esiintyy televisiossa puhumassa demokraattien näkökulmasta, Matalin republikaanien. Kotonaan he eivät politiikasta kuitenkaan omien sanojensa mukaan puhu.

Myös ystäväpiirit ovat eriytyneet poliittisten jakolinjojen mukaan. Pew Research Centerin kyselytutkimuksessa sekä Trumpin että Bidenin kannattajista noin 40 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan ystäviä, jotka tukevat vastapuolen ehdokasta.

Myrick ja Watkins ovat havainneet, että heidänkin lähipiirissään keskustelu on kuumentunut tämän vuoden aikana ja erityisesti koronaviruspandemian takia. Myrickillä on ystäviä, joiden on vaikea ymmärtää, miten hän voi olla yhdessä Trumpia kannattavan miehen kanssa.

Sekä Myrick että Watkins uskovat, että vaalit johtavat levottomuuksiin riippumatta siitä, kumpi voittaa. Pienessä, uneliaassa Milfordissakin on kesän aikana osoitettu mieltä niin rasismia kuin koronavirusrajoituksia vastaan.

– Jo nyt on mellakoita, mielenosoituksia, vihaa, aggressiota ja silkkaa ilkeyttä. Minua pelottaa, mitä tästä tulee, Myrick sanoo.

Myrickin isän neljä sisarusta ovat ajautuneet riitoihin politiikasta. Kaksi nuorinta kannattaa Bidenia, kaksi vanhinta Trumpia. Myrickin isä on sisarussarjan keskimmäinen ja maltillisin. Suvun sisäisissä viestiryhmissä käydään ankaria kiistoja.

” Jotkut heistä eivät puhu toisilleen.

– Jotkut heistä eivät puhu toisilleen, Myrick toteaa.

Myrickin vanhin poika Jacob, 14, on ripustanut Black lives matter -julisteen seinälleen. Hän näpisti Watkinsin pystyttämän Trump-kyltin perheen pihalta ja piilotti sen autotalliin. Watkins pani hänet laittamaan sen takaisin.

Myrickin mukaan Jacobin ja hänen isäpuolensa suhde ei kuitenkaan kärsi politiikasta.

– En usko. Luulen, että monet hänen ystäviensä vanhemmista ovat myös republikaaneja. He (teini-ikäiset lapset) nyt vihaavat meitä suurimman osan ajasta muutenkin. Hän suuttuu minulle, kun otan hänen puhelimensa tai panen hänet arestiin.

Watkinsin vanhin poika Nicholas, 12, vaihtelee kantaansa päivästä toiseen. Emma, 11, vihaa Trumpia. Kolme nuorinta eivät politiikasta välitä.

Näin rajussa ilmapiirissä on jopa hämmästyttävää, miten Myrickin ja Watkinsin suhde kestää. Myrick käpertyy Trump-paitaan pukeutuneen aviomiehensä kainaloon. Olohuoneen seinillä on ammattikuvaajan ottamia valokuvia kuusihenkisestä uusioperheestä.

Aubrey, Christopher ja Jonathan leikkivät isänsä Chris Watkinsin kanssa.­

Myrick sanoo, ettei hän pyri muuttamaan aviomiehensä poliittista kantaa.

– Ihmisoikeudet ovat minulle kaikki kaikessa. Black lives matter, naisten oikeudet, LGBTQ-oikeudet, tasa-arvo avioliitossa, kaikki tämä. Minusta kaikilla ihmisillä pitää olla samat oikeudet ja heitä pitää kohdella täsmälleen samoin, Myrick sanoo.

– Äänestäminen on oikeus. Joten jos sanoisin hänelle, ketä hänen pitäisi äänestää, olisin tekopyhä.

Pariskunta ei aktiivisesti keskustele politiikasta, mutta eivät he aihetta myöskään välttele. Heillä ei ole kaapelitelevisiota, joten heidän ei tarvitse riidellä siitä, mitä puolensa valinneista uutiskanavista katsoa. Riidan aiheita suurperheessä on muutenkin riittävästi.

– Olen hänen kanssaan naimisissa. Hän tekee arkielämässä asioita, jotka saavat minut täysin hulluksi. Sellaista se on. Rakastan häntä, koska hän on hyvä tyyppi, hyvä isä ja hyvä aviomies. Ja joskus haluaisin lyödä häntä, Myrick sanoo.

Edes Yhdysvaltain myrkyttyneen ilmapiirin symboliksi noussut ensimmäinen vaaliväittely Trumpin ja Bidenin välillä ei saanut pariskuntaa tukkanuottasille. Myrick ja Watkins katsoivat yhdessä Youtuben kautta, kuinka ehdokkaat huusivat toistensa päälle puolentoista tunnin ajan.

– Se oli viihdyttävää. Minusta se oli hauskaa. On todella noloa sanoa, että nuo ovat johtajamme, Watkins toteaa.

– Todellakin, Myrick komppaa.

Jälleen asia, josta pariskunta on yhtä mieltä.