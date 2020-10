Kreikassa etsitään vuosiksi vankilaan tuomittua uusnatsipuolue Kultaisen aamunkoiton varapuheenjohtajaa

Asianajajan mukaan Pappas ei aio antautua viranomaisille.

Kreikassa etsitään uusnatsipuolue Kultaisen aamunkoiton varapuheenjohtajaa Christos Pappasia, joka on tuomittu 13 vuodeksi vankilaan. Asianajajan mukaan Pappas ei aio antautua viranomaisille. Kreikan yleisradioyhtiö ERT:n mukaan Pappasia on etsitty jo ainakin viidestä häneen yhdistetystä talosta ilman tulosta.

Myös muun muassa Kultaisen aamunkoiton perustaja ja puheenjohtaja Nikos Michaloliakos on tuomittu vankilaan.

Oikeus määräsi eilen, että Michaloliakosin, Pappasin ja useiden muiden samassa yhteydessä tuomittujen on aloitettava vankeusrangaistuksensa välittömästi. Michaloliakos on jo antautunut viranomaisille, ERT on kertonut.