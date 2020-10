Venezuelan oppositio pelkää maan lähettyvillä olevan öljytankkerin aiheuttavan katastrofin

Venezuelan valtiollisen öljy-yhtiön omistamasta aluksesta voisi vuotaa veteen 1,3 miljoonaa tynnyriä raakaöljyä.

Venezuelan oppositio varoittaa, että maan lähettyvillä oleva öljytankkeri voi aiheuttaa katastrofin luonnolle. Venezuelan ja Trinidad ja Tobagon välisellä vesialueella oleva öljytankkeri on viime viikolla julkaistun videomateriaalin perusteella vahingoittunut. Fisherman and Friends -kansalaisjärjestön julkaisemassa videomateriaalissa näkyy, että alus on kallellaan.

Trinidad ja Tobagon energiaministerin mukaan alus on vakaa ja suorassa eikä näkyvää uppoamisriskiä ole havaittu.