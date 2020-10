Ruotsin sosiaaliministeri ilmoitti, että riskiryhmiin kuuluvat saavat nyt ottaa itse vastuun koronavirukselta suojautumisessa.

Ruotsi on suositellut jo seitsemän kuukauden ajan, että yli 70-vuotiaiden olisi turvallisinta pysytellä eristyksissä tai kotonaan etteivät saa covid-19-tautia. Torstaina Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten ja sosiaaliministeri ilmoittivat, että vanhuksia ja riskiryhmiin kuuluvia koskevat nyt samat suositukset kuin muitakin ruotsalaisia.

– Periaatteessa tämä siis tarkoittaa, että kaikilla ruotsalaisilla on yhtäläinen vastuu suojella itseään ja muita, totesi sosiaaliministeri Lena Hallengren.

Viranomaiset suosittelevat ruotsalaisia pitämään etäisyyttä, pesemään käsiään, pysyttelemään oireisena kotona ja tekemään etätöitä jos mahdollista. Näihin suosituksiin ei tullut muutoksia.

Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson kertoi, että iäkkäät ihmiset ovat kärsineet eristäytymisestä merkittävästi sekä psyykkisesti sekä fyysisesti, joten siksi suosituksia päätettiin lieventää.

– Monilla ei ole ollut sosiaalisia kontakteja ja he ovat turhautuneet kun heitä on kohdeltu eri lailla kuin muita. Jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat ovat voineet huonommin ja psyykkisistä sairauksista kärsivien huoli ja ahdistus on lisääntynyt, perusteli Carlson.

Carlson kertoo Expressenille, että ennen päätöstä punnittiin eri vaihtoehtojen riskejä. Hän myös myönsi, että rajoitusten höllentäminen voi aiheuttaa lisäkuolemia.

– Sitä ei voi sulkea pois. Jokaisen täytyy tehdä henkilökohtainen riskiarvio, totesi Carlson.

– Yksittäisille henkilöille tämä voi merkitä isompaa riskiä sairastua, sitä ei voi välttää. Mutta meidän täytyy laatia pitkän aikavälin toimenpiteitä, sillä muutoin ihmiset eivät jaksa noudattaa ohjeita, Carlson sanoi.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan yli 70-vuotiaat voivat jatkossa vaikka hakea lapsenlapsiaan päiväkodista.

– Totta kai voi noutaa lapsenlapsia, mutta on tärkeää ettei kohtaa muita lapsia samanaikaisesti.

Ruotsin eläkeläisten liiton puheenjohtaja, liberaalipuolueen kansanedustaja Barbro Westerholm, 87, otti riemuiten vastaan koronasuositusten lieventämisen.

– Vihdoinkin! Nyt voimme elää jälleen kuten muukin yhteiskunta. Meidän kaikkien täytyy ottaa pandemia vakavasti, mutta emme koskaan valinneet tulla kohdelluiksi eri tavalla, totesi Westerholm Sveriges Radiolle.

Ruotsissa ilmoitettiin torstaina 1 614 uudesta koronatartunnasta ja yhdestä koronakuolemasta. Covid-19-tauti on vaatinut Ruotsissa jo 5 930 kuolonuhria. Kuolleista ainakin 5 275 on yli 70-vuotiaita henkilöitä.