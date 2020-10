Joe Bidenin pojan kovalevyn väitetty sisältö vuoti julkisuuteen – kymmenet tiedusteluammattilaiset syyttävät Venäjää

Materiaali toimitettiin New York Postille, joka julkaisi sen viime viikolla. Asiasta nousi kohu myös siksi, että Twitter ja Facebook rajoittivat artikkelin näkymistä.

Yhdysvaltalainen tabloidilehti New York Post julkaisi viime viikolla materiaalia, joka on väitetysti peräisin presidenttiehdokas Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin tietokoneen kovalevyltä.

Joukossa on muun muassa sähköposteja, joiden aitoutta ei ole pystytty todistamaan. Lisäksi kovalevyllä on lehden mukaan perhekuvia Bideneistä sekä materiaalia, jossa Hunter Biden käyttää huumeita ja harrastaa seksiä.

Lehden mukaan Hunterin omistamaksi väitetty Macbook Pro -tietokone tuotiin huoltoon delawarelaiseen liikkeeseen, mutta sitä ei koskaan noudettu sieltä takaisin. Liikkeen omistaja toimitti kovalevyn FBI:lle, mutta kopioi sitä ennen sen sisällön ja luovutti kopion Rudy Giulianin asianajajalle Robert Costellolle.

Nyt tapauksesta on kasvanut monitahoinen kohu, johon liittyy epäilyjä vaalivaikuttamisesta ja hakkeroinnista. Sosiaalisen median jättien Twitterin ja Facebookin toimet joutuivat arvostelun kohteeksi, kun ne rajoittivat New York Postin artikkelin näkymistä.

Giuliani tunnetaan presidentti Donald Trumpin henkilökohtaisena juristina ja hyvänä ystävänä. Hän toimi New Yorkin pormestarina kolme kautta vuosina 1994–2001. Giuliani luovutti kovalevyn sisällön New York Postille muutamaa päivää ennen kuin lehti julkaisi artikkelin.

Trumpin henkilökohtainen juristi Rudy Giuliani luovutti kovalevyn aineiston New York Post -lehdelle.­

Lehti kertoo saaneensa tiedon materiaalin olemassaolosta syyskuun lopulla Trumpin entiseltä neuvonantajalta Steve Bannonilta, joka on toiminut myös konservatiivisen uutissivuston Breitbartin johdossa.

Paljastetut sähköpostit liittyvät Hunter Bidenin toimintaan ukrainalaisen kaasuyhtiön Burisman hallituksessa, jossa hän aloitti vuonna 2014 isänsä toimiessa Barack Obaman varapresidenttinä. Hän jätti työnsä Burismassa viime vuonna, kun Joe Biden aloitti presidentinvaalikampanjansa.

Eräässä huhtikuussa 2015 käydyssä sähköpostikeskustelussa Hunter Bidenin kollega Vadim Pozharskyi kiittää tätä kutsusta Washingtoniin ja tapaamisen järjestämisestä isänsä Joe Bidenin kanssa. Tällaista tapaamista ei tosin ole todistettu tapahtuneen, mutta Bidenin vastustajat ovat yrittäneet esittää sähköpostia todisteena Bidenien korruptiosta..

Hunter Bidenin työ Burismassa on ollut muutenkin suurennuslasin alla.

Ukrainan yleinen syyttäjä Viktor Shokin oli tutkinut Burisman johtoon kohdistuneita syytteitä, mutta oli myös itse korruptioepäilyjen kohteena. Itä-Ukrainan levottomuuksien vuoksi Joe Biden vieraili varapresidenttinä ollessaan Ukrainassa usein, koska Obaman hallinto pyrki edistämään demokratiaa Ukrainassa. Eräällä vierailullaan hän vaati Ukrainan hallintoa erottamaan Shokinin ja ryyditti viestiään uhkauksella, jonka mukaan Yhdysvallat vetäytyisi lupauksistaan myöntää maalle miljardin dollarin laina.

Ukrainan entinen yleinen syyttäjä Viktor Shokin painostettiin eroamaan korruptioepäilyjen vuoksi. Hän syyttää Bidenia henkilökohtaisuuksien sekoittamisesta politiikkaan.­

Shokin on sittemmin syyttänyt Bidenia henkilökohtaisten asioiden liittämisestä politiikkaan, millä hän viittaa Burisma-tutkintaan ja sen lopettamiseen. Tällä ei ole todistettu olleen tekemistä erovaateiden kanssa, mutta muun muassa Trump on käyttänyt tätä lyömäaseena Bidenia vastaan. Trump joutui alkuvuodesta valtakunnanoikeuteen, kun hän oli yrittänyt saada Ukrainan tutkimaan väitteitä ilmeisen perusteettomasti.

Maanantaina yli 50 entistä Yhdysvaltain tiedustelujohtajaa allekirjoitti avoimen kirjeen, joka julkaistiin Politico-lehdessä. Useat lausunnon allekirjoittaneista ovat työskennelleet korkeissa viroissa eri turvallisuuspalveluiden tehtävissä sekä poliittisina neuvonantajina kaksipuoluejärjestelmän molemmilla puolilla.

Heidän viestinsä oli selvä: Hunter Bidenin sähköpostikohu haiskahtaa Venäjän disinformaatiokampanjalta, jolla pyritään vaikuttamaan presidentinvaalin lopputulokseen.

– Siinä on kaikki klassiset Venäjän informaatio-operaation tunnusmerkit, kirjeessä todetaan.

” Moskova on valmis tekemään kaikkensa auttaakseen Trumpia voittamaan.

He painottavat, etteivät tiedä ovatko New York Postin julkaisemat sähköpostiviestit aitoja vai eivät eikä heillä ole todisteita Venäjän sekaantumisesta asiaan. He perustavat epäilyksensä henkilökohtaisiin kokemuksiinsa, joiden perusteella heillä on vahvat syyt epäillä Venäjän hallinnon osuutta tapahtumien kulussa.

– Mikäli olemme oikeassa, se tarkoittaa, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan siihen, miten amerikkalaiset äänestävät vaaleissa. Uskomme vahvasti, että amerikkalaisten tulisi olla tästä tietoisia, kirjeessä sanotaan.

Allekirjoittaneiden mukaan tapauksessa on useita seikkoja, jotka puhuvat Venäjän osallisuuden puolesta. Tällainen operaatio olisi heidän mukaansa linjassa Venäjän päämäärien kanssa ja loisi poliittista kaaosta sekä syventäisi poliittista kahtiajakoa. Se myös heikentäisi Joe Bidenin asemaa vaalitaistossa ja samalla vahvistaisi Trumpin asemaa.

– Nyt, kun Trumpin kannatus on mittausten perusteella laskussa, Moskova on valmis tekemään kaikkensa auttaakseen Trumpia voittamaan tai heikentämään Bideniä, vaikka tämä voittaisi. ”Tietokoneoperaatio” sopii kuvaan, koska sähköpostien julkaisu on selkeästi suunniteltu Bidenin mustamaalaamiseksi.

Yhdysvaltain kansallisen vastavakoilu- ja turvallisuuskeskuksen johtaja Bill Evanina sanoi elokuussa, että Venäjä on yrittänyt mustamaalata Bidenin kampanjaa erityisesti ukrainalaisen lainsäätäjän Andrii Derkachin avulla.

Ukrainalaista lainsäätäjää Andrii Derkachia epäillään sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Derkachin uskotaan toimivan Venäjän laskuun.­

Politicon mukaan Trumpin juristi Rudy Giuliani on tavannut Derkachin kahdesti keskustellakseen Bideniin kohdistuvista korruptiosyytöksistä. Derkachin on väitetty toimineen Venäjän hyväksi ja häirinneen tämän vuoden vaaleja. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on luokitellut Derkachin Venäjän tiedustelun agentiksi ja asettanut hänelle pakotteita.

Giuliani on itse todennut väitteiden ulkopuolisesta vaalivaikuttamisesta olevan pötyä, mutta on myöntänyt toimittaneensa kovalevyn New York Postille. Hän ei ole suostunut kommentoimaan asiaa tarkemmin ja sanoo, ettei tiedä onko kovalevyn tiedot saatu hakkeroimalla.

– Voisiko se olla hakkeroitu? En tiedä. En usko. Jos se hakkeroitiin, niin minä en tehnyt sitä. Minulla on täysi oikeus käyttää sitä, Giuliani sanoi Wall Street Journalille viime viikolla.

Edelleen on epäselvää, onko New York Postin julkaisema materiaali aitoa. Twitter ja Facebook puuttuivat artikkelin ja sen sisällön jakamiseen pian julkaisun jälkeen vedoten yksityistietojen kuten sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden luvattomaan jakamiseen sekä siihen, että kyseessä on mahdollisesti hakkeroimalla saatu materiaali.

Facebook puolestaan kertoi, että alkoi rajoittamaan artikkelin jakamista sen jälkeen, kun yhtiön omat faktantarkastajat olivat käyneet artikkelin läpi ja todenneet, ettei väitetyille tiedoille löytynyt varmaa faktapohjaa.

Asian uskotaan nousevan esiin tällä viikolla, kun Biden ja Trump asettuvat vastakkain toisessa ja viimeisessä vaaliväittelyssä. Ehdokkaat kohtasivat väittelyssä edellisen kerran 29. syyskuuta.­

Jutun näkemisen rajoittaminen aiheutti oman skandaalinsa. Yhtiöiden toiminta herätti kummastusta, sillä molempien sivustoilla julkaistaan jatkuvasti niiden sääntöjä rikkovaa sisältöä kuten yhteystietoja ja valheellista tietoa, mutta yhteisöpalvelut eivät puutu niihin mitenkään.

Yhtiöiden päätöksen taustalla uskotaan olevan pelko joutumisesta vaaleihin liittyvän disinformaation levittämisen alustoiksi, mistä on huonoja kokemuksia edellisissä vaaleissa.

Republikaanit odottivat todennäköisesti New York Postin artikkelilla saavansa aikaan niin kutsutun lokakuun yllätyksen eli juuri ennen vaaleja julkaistun paljastuksen tai kohun, jolla pyritään kääntämään äänestyskäyttäytymistä oman puolueen eduksi.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei Hunter Bidenin kovalevy riitä kääntämään Bidenin kannatusmittausten perusteella nauttimaa etumatkaa riittävään laskuun Trumpin eduksi.

Ei, vaikka tiedot olisivat aitoja, sillä Bidenien ei ole näytetty syyllistyneen mihinkään laittomaan, eivätkä paljastukset Hunter-pojan yksityiselämästä ole paljastuksia hänen isästään.

Joka tapauksessa on todennäköistä, että asia nousee esille Trumpin ja Bidenin viimeisessä vaaliväittelyssä perjantaina neljältä aamulla Suomen aikaa. Voit seurata väittelyä IS:n sivuilta suorana lähetyksenä kello 04 perjantaina Suomen aikaa.