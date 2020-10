Tunnelma Yhdysvaltain presidentti­ehdokkaiden perjantaiaamun tv-väittelyn alla on äärimmäisen latautunut. Donald Trumpilla ja Joe Bidenilla on viimeinen tilaisuutensa puhua jättiyleisölle, mutta ei huutaa toistensa päälle. Siitä pitää huolen uusi mykistysnappula.

Trumpin ja Bidenin väittely alkaa klo 04 Suomen aikaa ja päättyy 05.30. ISTV esittää sen suorana lähetyksenä, ja sitä seurataan hetki hetkeltä.

Hehkutettu viimeinen kohtaaminen toteutuu perjantaiaamuna klo 04 Suomen aikaa. Silloin ehdokkaiden on loistettava – ja vältettävä kaoottisen ensimmäisen väittelyn virheet.

Debatin sujuvuuden uskotaan parantuvan oleellisesti, sillä vaaliväittelyt organisoiva komissio päätti ottaa käyttöön uuden mykistysnappulan, joka sulkee ehdokkaan mikrofonin. Se painetaan päälle, kun toinen vastaa aihealueen avaus­kysymykseen. Mykistys takaa kummallekin ehdokkaalle kaksi minuuttia rauhallista puheaikaa, kunnes he siirtyvät avoimeen väittelyyn.

Se saattaa mennä taas täydeksi sirkukseksi.

Ehdokkaat hyväksyivät sääntömuutoksen, vaikka presidentti Donald Trumpin kampanjapäällikkö Bill Stepien väitti mykistystä komission tempuksi auttaa Joe Bidenia.

”Saattaa olla Trumpille eduksi”

Suomalaistutkijat Maria Annala ja Ville Sinkkonen odottavat perjantaiaamua suurella mielenkiinnolla. He kiittelevät komission mykistysratkaisua viisaaksi ja välttämättömäksi.

– Muutos vaikuttaa enemmän Trumpiin, jonka viimekertainen väittelystrategia perustui hyvin pitkälle päälle puhumiseen. Mutta hänelle saattaa olla eduksi se, että hän joutuu muuttamaan strategiaansa käytännön pakosta, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala sanoo.

– Tässä on hyvä myös muistaa, että noiden kahden minuutin jälkeen siirrytään avoimeen keskusteluun, josta voi tulla aivan yhtä kaoottinen kuin ensimmäisessä väittelyssä, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen toteaa.

Väittelyn studio on Nashvillen kaupungissa sijaitsevan Belmont Universityn salissa.­

15 minuuttia per aihealue

Väittely kestää 90 minuuttia. Kutakin aihetta käsitellään 15 minuuttia. Moderaattorin avauskysymyksen jälkeen ehdokkaat vastaavat vuorollaan kahden minuutin ajan. Loput 11 minuuttia väitellään ”perinteiseen” tyyliin.

Väittelykomissio julkisti viimeisen debatin kuusi aihealuetta jo viime viikon perjantaina. Ne ovat: taistelu koronaa vastaan, amerikkalaiset perheet, rotukysymykset, ilmastonmuutos, kansallinen turvallisuus ja johtajuus.

Aihevalinnat nostattivat vastalausemyrskyn presidentti Trumpin republikaanileiristä. Se näki listan suosivan Bidenia.

Kampanjapäällikkö Bill Stepienin mukaan ulkopolitiikka oli jo sovittu viimeisen debatin keskeiseksi puheenaiheeksi, mutta Biden pyrkii välttelemään keskustelua omista ulkopoliittisista saavutuksistaan.

– Tämän myötä koko väittelykausi on muuttunut fiaskoksi. Ei ole mikään ihme, että yleisö on menettänyt uskonsa sen objektiivisuuteen, Stepien julisti.

Bidenin kampanjan vasta-argumentti on se, että nimenomaan Trump on pyrkinyt valitsemaan kysymyksiä.

– Sovimme jo kuukausia sitten, että moderaattori valitsee aiheet, Bidenin lehdistösihteeri TJ Ducklo kirjoitti ja lisäsi Trumpin kampanjan valehtelevan, koska pelkää kohdata lisäkysymyksiä tuhoisasta koronasta.

Trump haukkui moderaattori Kristen Welkerin

Väittelyn moderaattori on NBC-uutiskanavan Kristen Welker. Hän toimii Valkoisen talon kirjeenvaihtajana ja on kunnostautunut esittämällä tiukkoja kysymyksiä presidentin lehdistötilaisuuksissa.

Kristen Welker on NBC:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja ja Weekend Today -aamuohjelman ankkuri.­

Welker on myös suositun Weekend Today -aamuohjelman ankkuri.

Viime maanantaisessa kampanjapuheessaan Trump luonnehti Kristen Welkeriä sanoilla ”ei hyvä” ja ”radikaalidemokraatti”.

Presidentti Donald Trump jätti huomioimatta NBC-uutiskanavan kirjeenvaihtajan Kristen Welkerin kysymyksen Valkoisen talon Oval Officessa toukokuussa 2019.­

Tv-väittely lähetään totutusti yliopiston kampukselta. Tällä kertaa kunnian on saanut Belmont University Nashvillessä.

Korona leimaa vaalikamppailua

Presidenttiehdokkaiden toinen tv-väittely peruuntui Trumpin koronaviruksen vuoksi. Hän ei suostunut osallistumaan korvaavaan virtuaaliväittelyyn.

Ehdokkaat toteuttivat tuolloin (15.10.) omat televisioidut vaalitilaisuutensa.

Viimeistä tv-väittelyä paikan päällä seuraavan yleisön, kampanjaryhmien ja järjestäjien on noudatettava tiukkaa koronakuria. Tällä kertaa vaaditaan mm. kaikkien pitävän maskia kasvoillaan koko tapahtuman ajan.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.­

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen.­

Suomalaistutkijoiden kommentit ehdokkaiden viimeisestä kohtaamisesta

Ilta-Sanomat esitti kahdelle Yhdysvaltain politiikkaan erikoistuneelle tutkijalle viisi kysymystä tv-väittelystä. Tässä kysymykset ja heidän vastauksensa:

Trumpin ja Bidenin ensimmäinen tv-väittely oli poikkeuksellisen riitaisa. Minkälainen esiintyminen olisi nyt ehdokkaiden oman edun mukaista?

Maria Annala, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija.

– Trumpin ensimmäisen väittelyn hyökkäävä strategia ei ollut hänelle kannattava. Väittelyn jälkeen tehdyissä kyselyissä Bidenin etumatka Trumpiin oli aiempaa suurempi. Trumpin kannattaisi siis vaihtaa strategiaa ja käyttäytyä hillitymmin.

– Bidenille keskeistä on vaikuttaa terävältä ja rauhallisen itsevarmalta. Hän ei saisi sekoilla sanoissaan tai möläyttää mitään tyhmää.

– Viimeksi Biden ilmaisi Trumpin puhuessa ilmeillä ja eleillä, kun oli tämän kanssa eri mieltä tai piti tämän puheita epäuskottavina; tätä keinoa hänen kannattaa mielestäni käyttää tälläkin kerralla.

Ville Sinkkonen, Ulkopoliittisen instituutin tutkija.

– Trumpin etujen mukaista olisi hillitympi esiintyminen kuin viime väittelyssä, mutta en välttämättä laskisi tämän varaan.

– Joe Biden pyrkii ensimmäisen väittelyn tapaan puhumaan suoraan äänestäjille. Samalla hänen pitäisi välttää lipsautuksia ja takeltelua, etteivät Trumpin pyrkimykset kyseenalaistaa hänen henkistä kapasiteettiaan ota tuulta purjeisiinsa.

Väittelijän mikrofoni suljetaan kahdeksi minuutiksi toisen vastatessa aihealueen avauskysymykseen. Suosiiko se jompaakumpaa osapuolta?

Maria Annala:

– Muutos vaikuttaa enemmän Trumpiin, jonka viimekertainen väittelystrategia perustui hyvin pitkälle päälle puhumiseen. Mutta hänelle saattaa olla eduksi se, että hän joutuu muuttamaan strategiaansa käytännön pakosta.

– Bidenille muutos antaa mahdollisuuden kertoa äänestäjille näkemyksiään ilman keskeytysten vaaraa – mikä saattaa olla hänelle joko hyödyksi tai haitaksi riippuen siitä, miten hyvin hän onnistuu puheenvuoronsa käyttämään.

Ville Sinkkonen:

– Uskoisin tämän suosivan Bidenia, koska ainakin ensimmäisen väittelyn alussa hän vaikutti haparoivan Trumpin toistuvien keskeytysten lomassa, vaikkakin petrasi väittelyn edetessä.

– Tässä on hyvä myös muistaa, että noiden kahden minuutin jälkeen siirrytään avoimeen keskusteluun, josta voi tulla aivan yhtä kaoottinen kuin ensimmäisessä väittelyssä.

Mitkä ovat odotukset väittelyn sisällöllisestä annista sekavan ensimmäisen debatin jälkeen?

Maria Annala:

– Mikäli sääntömuutos toteutuu, pääsemme kuulemaan ehdokkaiden näkemyksiä keskeisistä asiakysymyksistä huomattavasti enemmän kuin viime kerralla.

Ville Sinkkonen:

– Odotukset eivät ole järin korkealla, jos peilataan ensimmäiseen väittelyyn. Molemmat ehdokkaat pyrkivät saamaan omia äänestäjiään liikkeelle, ja esiintynevät sen mukaisesti.

– Trump on Trump, eli kuulemme paljon liioittelua, suoranaisia valheita ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Biden pitäytynee asialinjalla ja pyrkii iskemään Trumpin heikkoihin kohtiin, erityisesti koronaviruspandemian hoitoon.

Ovatko debatin aihealueet valittu tasapuolisesti ja kiinnostavasti?

Maria Annala:

– Ymmärrän Trumpin kokemuksen siitä, että aihealueiden valinnassa suosittiin Bidenia. Pandemia ja johtajuus antavat Bidenille mahdollisuuden iskeä Trumpia arkoihin paikkoihin.

– Lisäksi yksi aihealueista on ilmastonmuutos, mikä viestii katsojille, että ilmastonmuutos on tärkeä asia. Tämä ei missään nimessä ole eduksi Trumpille, joka on kutsunut ilmastonmuutosta huijaukseksi ja jarruttanut aktiivisesti ilmastonmuutoksen vastaista taistelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Ville Sinkkonen:

– Nähdäkseni aihealueet heijastelevat vaalien kannalta tärkeitä teemoja. Siellä on mukana myös kansallinen turvallisuus, joka siis kattanee myös ulkopolitiikan. Kysymykset Yhdysvaltojen kansainvälisestä roolista jäivät ensimmäisessä väittelyssä täysin käsittelemättä.

– Olisi myös tärkeää, että Trumpilta kysyttäisiin uudelleen sitoutumisesta vaalituloksen kunnioittamiseen. Presidentin venkoilu tämän kysymyksen ympärillä on paitsi ennenkuulumatonta myös aidosti kohtalonkysymys.

Kuinka tärkeäksi viimeisen tv-väittelyn merkitys voi nousta vaalin lopputuloksen kannalta?

Maria Annala:

– Tuskin kovin tärkeäksi. Trump on jakanut kansaa niin voimakkaasti ja puoluepoliittinen kahtiajako on jyrkkä. Harva empii enää tässä vaiheessa Trumpin ja Bidenin välillä.

– Lisäksi ennakkoon äänestäminen heti ennakkoäänestyksen alkaessa on ollut tänä vuonna erittäin suosittua, ja moni on jo antanut äänensä ennen väittelyä.

– Siihen väittelyllä voi olla vaikutusta, ketkä lopulta käyvät äänestämässä. Jos osa katsojista lannistuu väittelyä katsoessaan ja päättää jättää kokonaan äänestämättä, se voi vaikuttaa lopputulokseen.

Ville Sinkkonen:

– Tätä voi katsoa kahdelta kantilta. Yhtäältä tämä on viimeinen mahdollisuus tuoda viestiä esille todella laajalle yleisölle.

– Sikäli kun väittely tavoittaa niitä äänestäjiä, jotka eivät vielä ole äänestyspäätöstään kiveen hakanneet, niin erittäin hyvä esiintyminen voi olla ehdokkaalle eduksi.

– Eivät nämä väittelyt kuitenkaan vaaleja ratkaise, etenkään tilanteessa, jossa vaakakupissa ovat suuremmat kohtalonkysymykset, eritoten koronavirus­pandemian hoitaminen ja Yhdysvaltain talous.