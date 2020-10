Koronavirusta hyödylliseksi kehunut pappi kuoli Venäjällä – sairasti itse koronan eikä toipunut ennalleen

Kirkkoherra Dmitri Smirnov, 69, muistetaan useista erilaisista kohulausunnoista: piti naisia vähempiälyisinä ja kuvaili avoliitossa eläviä naisia ilmaisiksi prostituoiduiksi.

Venäjän tunnetuimpiin ortodoksipappeihin lukeutunut kirkkoherra Dmitri Smirnov on kuollut Moskovassa.

Medialle annettujen tietojen mukaan Smirnovin varsinainen kuolinsyy ei ollut koronavirus, vaan hän kuoli aiemmin todettuun krooniseen sairauteen, kertoo uutistoimisto Ria Novosti.

Moskovan patriarkaatti ilmoitti myöhemmin, että Sminovin muut sairaudet saattoivat kuitenkin pahentua koronaviruksen vuoksi.

– Hänellä oli monia kroonisia sairauksia, diabetes ja ongelmia sydämen sekä jalkojen kanssa. Se, että hän sairasti koronaviruksen, johti mahdollisesti joidenkin sairauksien pahentumiseen, mutta hän ei kuollut covid19-tautiin, piispa Panteleimon sanoi uutistoimistolle.

Smirnovin tiedetään sairastelleen jatkuvasti toukokuusta lähtien, jolloin hänellä todettiin koronavirustartunta. Tuolloin hänen kerrottiin toipuneen viruksesta alle parissa viikossa, mutta hänen kuntonsa ei palannut enää koskaan ennalleen.

Smirnov joutui jättämään pappistehtävänsä terveysongelmien vuoksi elokuussa. Hän joutui uudelleen sairaalaan syyskuussa.

Koronaviruksesta Smirnovilla oli hyvää sanottavaa vain hieman ennen kuin hän itse sairastui siihen. Hän kuvaili koronaviruksen olevan ”äärimmäisen hyödyllinen ilmiö”, kertoo Gazeta.ru.

Smirnovin mukaan koronavirus on auttanut siinä, että ihmisten itsekeskeisyys on vähentynyt ja vapaaehtoinen auttamistyö on lisääntynyt. Ihmiset ovat hänen mukaansa oppineet ymmärtämään kristilliselle kirkolle tärkeitä arvoja paremmin koronaviruksen ansiosta.

(Alla olevalla videolla Smirnov esittää mielipiteitään naisista.)

Smirnov on Venäjän mediassa tunnettu hahmo, sillä hän laukoi mielellään kovasanaisia kommentteja erilaisista yhteiskunnallisista asioista. Hän johti myös Venäjän ortodoksikirkon alaista komissiota, joka keskittyi perheen, äitiyden ja lastensuojelun asioihin.

Smirnovilta muistetaan muun muassa lausunto, jossa hän kuvaili avoliitossa elävien naisten olevan ilmaisia prostituoituja. Kun lausunnosta nousi kohu, Smirnov selitti halunneensa vain suojella naisia, etteivät nämä joutuisi avioliittoa karttavien miesten hyväksikäyttämiksi.

Naisista ja tytöistä Smirnovilla oli monenlaisia vanhoillisia mielipiteitä. Hän muun muassa vastusti tyttöjen koulunkäyntiä.

– Naiset ovat heikompilahjaisia älyllisesti. On tietenkin joitakin Marie Curien tyyppisiä, mutta se on harvinaisuus, Smirnov lausui taannoi Lenta-sivun mukaan radioaktiivisuuden keksijään viitaten.

Ydinaseita Smirnov kuvaili puolestaan hienoksi keksinnöksi ja puolusti ortodoksipappien tapaa siunata jopa ohjuksia. Hänen mukaansa siinä on kyse Venäjän kansan ja sen kulttuurin sekä kirkkojen suojelemisesta.

– Olemme kiitollisia Jumalalle, että hän siunasi meidän tiedemiehemme kehittämään hyvin vaikeissa olosuhteissa tämän suurenmoisen (ydin)aseen. Me siunaamme siksi ohjuksia meidän puolustajinamme, Smirnov sanoi.

Venäjän ja Ukrainan ortodoksikirkossa on kuollut kymmeniä pappeja ja munkkeja koronavirukseen.

Tarkkoja tuoreita tilastoja pappien koronakuolemista ei ole saatavilla, mutta esimerkiksi Pravoslavie-sivusto on listannut yli 70 koronaan kuollutta kirkonmiestä. Lista ei ole kuitenkaan täydellinen, sillä se käsittää ajanjakson huhtikuusta elokuun puoliväliin.