Armenian mukaan Vuoristo-Karabahin sota ei ratkea diplomatialla vielä pitkään aikaan

Diplomatian sijasta pääministeri kehotti ihmisiä värväytymään rintamalle.

Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin mukaan Vuoristo-Karabahin taisteluita ei saada loppumaan diplomatialla. Pashinjanin mukaan neuvotteleminen Azerbaidzhanin kanssa on hyödytöntä, koska vastapuolella ei ole halua tehdä kompromisseja.

– Kokemus on osoittanut, ettei mikään, mikä on hyväksyttävissä Armenian taholta, ole sitä Azerbaidzhanin puolelta. Siksi diplomaattisesta ratkaisusta puhuminen on merkityksetöntä, ainakin tässä vaiheessa, Pashinjan sanoi.

Diplomatian sijasta pääministeri kehotti ihmisiä värväytymään rintamalle.

– On olemassa joko voitto tai tappio, ei mitään siltä väliltä. Jotta voittaisimme, meidän on muodostettava vapaaehtoisyksikköjä, jotka toimivat sotavoimien päällikön valvonnassa, Pashinjan ohjeisti.

Lähes kuukauden kestäneissä taisteluissa on vahvistamattomien tietojen mukaan kuollut liki tuhat ihmistä.