Paavi Franciscus hyväksyy samaa sukupuolta olevien liitot – ”He ovat jumalan lapsia”

Franciscus ei kuitenkaan lausuntojensa perusteella ole valmis myöntämään homoseksuaaleille yhtäläistä avioliitto-oikeutta vaan puhuu uuden siviililiittolain puolesta.

Katolisen kirkon paavi Franciscus hyväksyy ensimmäisenä paavina samaa sukupuolta olevien siviililiitot. Hän kertoi asian dokumenttielokuvassa Francesco, joka sai ensi-iltansa Rooman elokuvafestivaaleilla keskiviikkona.

– Homoseksuaaleilla on oikeus perheeseen. He ovat jumalan lapsia. Meidän täytyy luoda siviililiittolaki. Siten he ovat lain suojaamia, Franciscus sanoo dokumentissa The Guardianin mukaan.

Franciscus tarkoittanee, ettei perinteistä avioliittoa ja kirkollista vihkimistä kuitenkaan sovellettaisi samaa sukupuolta olevien parien tapauksessa.

Paavi Franciscus ei ole Guardianin mukaan aiemmin paavina ollessaan tukenut samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Kuitenkin Buenos Airesin arkkipiispana toimiessaan hän on puhunut asian puolesta, ja paavin asemassa myös ilmaissut hyväksyvänsä homoseksuaalit ja tukenut heitä muutoin.

Jesuiittapappi James Martin, joka on tehnyt töitä seksuaalivähemmistöjen puolesta katolisessa kirkossa, iloitsee paavin lausunnosta. Hänen mukaansa se on valtava askel eteenpäin.

Uutistoimisto AP:n mukaan paavin lausunto poikkeaa katolisen kirkon aiemmasta linjasta. Kirkon oppien mukaan homoseksuaaleja tulee kohdella arvokkaasti ja kunnioittavasti, mutta homoseksuaalinen toiminta on luonnotonta ja häiriintynyttä.

Kirkko on muun muassa virallisessa lausunnossaan vuonna 2003 todennut, että kirkon kunnioitus homoseksuaaleja kohtaan ei saa ”millään tavoin johtaa homoseksuaalisen käyttäytymisen hyväksymiseen tai homoseksuaalien välisten liittojen lailliseen tunnustamiseen”.