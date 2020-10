Peter Madsen istuu samassa vankilassa kuin Steen Christensen – Herstedvesterin vankilalla on oma erityispiirteensä

Kööpenhaminan länsilaidalla sijaitsevan Herstedvesterin vankilan erityispiirre on, että lähes kaikki sen vangit saavat psykiatrista tai psykologista hoitoa tai seksuaalirikollisille suunnattua terapiaa.

Ruotsalaisen toimittajan Kim Wallin, 30, murhasta keväällä 2018 elinkautiseen vankeuteen tuomittu tanskalaiskeksijä Peter Madsen, 49, onnistui tiistaina pakenemaan hetkeksi Kööpenhaminan liepeillä sijaitsevasta Herstedvesterin vankilasta, jossa hän suorittaa tuomiotaan. Ennen kiinni jäämistään poliiseja räjähteillä uhkaillut Madsen ehti vain 850 metrin etäisyydelle vankilasta.

Madsen siirrettiin Herstedvesteriin kesällä 2018 Falsterin saarella sijaitsevasta Storstrømin vankilasta, jossa hänen oli uutisoitu muutamaa viikkoa aiemmin joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi. Asianajajansa Betina Hald Engmarkin mukaan Madsen oli itse toivonut siirtoa Herstedvesteriin jo useamman kuukauden ajan.

Sukellusvenemurhaajana tunnettu Peter Madsen istui pari tuntia tien varrella tarkka-ampujien tähtäimessä, kun poliisit odottivat paikalle räjähdeasiantuntijoita.­

– Oletettavasti Herstedvester on oikea paikka tilanteessa, jossa henkilö on todettu syylliseksi sellaisista asioista kuin minun asiakkaani, Hald Engmark sanoi tuolloin.

Herstedvesteriin on sijoitettu vakaviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä kuten murhaajia ja seksuaalirikollisia, joista monilla on erilaisia persoonallisuushäiriöitä. Vuonna 1935 perustetun vankilan erityispiirre on, että lähes kaikki sen vangit saavat psykiatrista tai psykologista hoitoa tai seksuaalirikollisille suunnattua terapiaa.

Verkkosivujensa mukaan Herstedvesterin vankila on suljettu laitos, jossa on paikat 161 vangille. Paikoista 20 on kuitenkin puoliavoimella osastolla. Herstedvesterissä on myös naisille tarkoitettu osasto.

Lisäksi vankilaan on sijoitettu rikollisia myös Grönlannin ja Färsaarten itsehallintoalueilta.

Madsenin lisäksi Herstedvesterissä on myös muita Tanskan tunnetuimpiin kuuluvia rikollisia. Sukellusvene­murhaajaksi kutsutun Madsenin vankitovereihin kuuluvat muun muassa neljä ihmistä Tanskassa ja Yhdysvalloissa 1990-luvulla tappanut paloittelumurhaaja Peter Lundin, 48, sekä naimisissa olleen rakastajansa perheen vuonna 1995 murhannut lääkäri Elisabeth Wæver, 66.

Kahden suomalaispoliisin murhasta syytetty tanskalainen Steen Christensen kuvattuna oikeudessa Helsingissä helmikuussa 1998.­

Suomalaisten näkökulmasta Herstedvesterin vangeista tunnetuin on Steen Christensen, 56, joka tuomittiin toukokuussa 1998 elinkautiseen vankeuteen kahden suomalaispoliisin murhasta Helsingin Ullanlinnassa. Myös Christensen sijoitettiin Herstedvesterin vankilaan aikoinaan omasta pyynnöstään.

– Suurin osa vangeistamme on vaarallisia tai vakavia rikoksia tehneitä kuten henkirikollisia, raiskaajia, vakaviin henkilöön kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneitä. Valtaosa istuu pitkää tuomiota tai on elinkautisvankeja, vankilanjohtaja Hanne Høegh Rasmussen kertoi Ilta-Sanomille keväällä 2017, kun häntä haastateltiin Christensenin anottua vapauttamistaan.

Vaikka Herstedvester on vakaville rikollisille tarkoitettu suljettu vankila, se ei silti ole korkeimman turvallisuustason rangaistuslaitos.

– Meille ei sijoiteta jengirikollisia tai terrorismista tuomittuja, Høegh Rasmussen sanoi tuolloin.

Muista vankiloista poiketen Herstedvesterin vangeista vain harvoilla on kuitenkin mahdollisuus päästä vankilasta lomille itsenäisesti ilman vartijaa.

Høegh Rasmussen kertoi tiistaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Madsen pääsi pakenemaan vankilasta ottamalla panttivangikseen vankilan työntekijän, jota hän uhkasi ”pistoolilta näyttäneellä esineellä” sekä olemattomilla räjähteillä. Hän ei suostunut vahvistamaan Tanskan mediassa kerrottuja tietoja, joiden mukaan Madsenin kaappaama työntekijä olisi ollut vankilan naispuolinen psykologi.

Madsen hyppäsi panttivankinsa kanssa valkoiseen pakettiautoon, jonka kuljettajan hän pakotti liikkeelle. 850 metrin päässä matka katkesi poliisin pysäytettyä auton.

Herstedvesterin vankilan johtaja Hanne Høegh Rasmussen ja poliisitarkastaja Mogens Lauridsen vastailivat tiistaina toimittajien kysymyksiin lehdistötilaisuudessa.­

Poliisi sai pantua Madsenin käsirautoihin, mutta joutui perääntymään, koska tällä oli kehonsa ympärillä pommivyöltä vaikuttanut esine. Myöhemmin esine varmistui valepommivyöksi, mutta pattitilanne tien varressa kesti muutaman tunnin poliisin odottaessa paikalle räjähdeasiantuntijoita.

Vankilan tiedottaja kertoi AFP:lle, että vankeja ei pidetä yleensä lukkojen takana koko päivää. Hän ei kuitenkaan kommentoinut Madsenin tilannetta pakoyrityksen tapahtuessa.

– Tämä on suljettu vankila. Tarkastelemme turvallisuuteen liittyviä prosessejamme nähdäksemme, onko niitä kunnioitettu ja tarvitsevatko ne vahvistamista, vankilanjohtaja Høegh Rasmussen kertoi uutistoimiston mukaan.