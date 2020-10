Koronatartuntojen määrä kasvanut myös Ruotsissa, rajoitukset tiukkenevat – julkista liikennettä vältettävä Uppsalassa

Ruotsin kansanterveysvirasto tiukentaa suosituksia kahden viikon ajaksi Uppsalassa.

Ruotsin kansanterveysviraston (Folkhälsomyndigheten) kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan kasvaneista koronatartuntaluvuista Ruotsissa.

Virasto päätti tiukentaa toimia Uppsalan läänissä. Ruotsin kansanterveysviraston pääjohtaja Johan Carlson kertoi tilaisuudessa uusista toimista, jotka tulevat voimaan heti. Ne jatkuvat marraskuun 3. päivään saakka. Covid-19-taudin leviäminen lisää terveydenhuollon taakkaa ja vaatii siksi lisätoimia.

Uppsala on Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki. Se sijaitsee noin 70 kilometriä pohjoiseen Tukholmasta.

Vältä matkustamista julkisilla liikennevälineillä

Ohjeiden lähtökohtana on se, että fyysisiä kontakteja on pyrittävä välttämään. Myös juhlien ja isojen kokousten järjestämistä tulee välttää.

Uppsalan läänissä on vältettävä matkustamista julkisilla liikennevälineillä, jos se on mahdollista. Kaikkien kauppojen on pyrittävä siihen, että liikkeiden samanaikaisten asiakkaiden määrä on mahdollisimman pieni. Työnantajia kehotetaan toiminaan siten, että henkilöstö voisi työskennellä kotona.

Kaikkien, joilla voi olla covid-19-taudin oireita, pitää välttää läheisiä kontakteja muihin.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kertoi, että Uppsalan koronatilanne on heikentynyt. Juhlien ja isojen kokousten järjestämistä tulee välttää.­

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa, että kahden viikon aikana yritetään välttää taudin leviämistä.

– Myös Skånen läänissä tilanne on heikentynyt, mutta toimet keskitetään nyt Uppsalaan, Tegnell sanoi.

Skåne on Ruotsin eteläisin lääni.

Ruotsin koronalinja poikkeaa monien muiden maiden keinoista. Ruotsi korostaa suosituksia ja maan tavoitteena on vähentää terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvaa rasitusta ja suojata heikkoja. Tiukat rajoitukset ovat pienemmässä roolissa kuin esimerkiksi Suomessa.