Maineikas toimittaja masturboi kesken videoneuvottelun, hyllytettiin tehtävistään – ”En tajunnut näkyväni Zoomissa”

Toimittaja Jeffrey Toobinin mukaan kyse oli ”nolottavan typerästä virheestä”.

Arvostettu aikakauslehti The New Yorker on siirtänyt toistaiseksi sivuun pitkäaikaisen toimittajansa Jeffrey Toobinin, 60, tämän jäätyä kiinni masturboimisesta lehden sekä WNYC-radiokanavan yhteisessä etäpalaverissa. Asiasta maanantaina ensimmäisenä kertoneen Vice-lehden mukaan Toobin ei tiennyt kameransa olevan päällä.

– Tein nolottavan typerän virheen, en uskonut olevani kamerassa. Pyydän anteeksi vaimoltani, perheeltäni, ystäviltäni ja työtovereiltani, Toobin kommentoi Vicelle Zoom-sovelluksen välityksellä paljastunutta tekoaan.

– En tajunnut näkyväni Zoomissa. En uskonut, että kukaan Zoom-puhelussa voisi nähdä minut. Luulin mykistäneeni Zoom-videon, hän jatkoi.

Toobin tunnetaan myös uutiskanava CNN:n lähetyksissään pitkään käyttämänä lakiasiantuntijana sekä kirjailijana. 1980-luvulla hän työskenteli Yhdysvaltain oikeusministeriössä neuvonantajana.

Kaksi videopuhelussa mukana ollutta henkilöä kertoi nimettömänä Vicelle, että kyse oli vaalisimulaatiosta, jossa oli mukana useita The New Yorkerin nimekkäitä tähtitoimittajia. Lähteiden mukaan on epäselvää, kuinka paljon kukakin näki, mutta he itse kertoivat nähneensä Toobinin tyydyttävän itseään.

Teon kerrottiin tapahtuneen, kun osallistujat olivat vetäytyneet hetkeksi tauolle. Silminnäkijöiden mukaan Toobin vaikutti toimivan kuin hän olisi ollut mukana toisessa videopuhelussa.

Poistuttuaan linjalta kertaalleen hän palasi pian mukaan palaveriin ja vaikutti olevan täysin tietämätön siitä, mitä hänen kollegansa olivat juuri nähneet.

Jeffrey Toobin, 60, joutui kömmähdyksensä vuoksi sivuun kesken kiireisen työjakson. Kuva tammikuulta 2016.­

Toobin ei ole kommentoinut tapahtunutta Vicelle antamaansa kommenttia lukuun ottamatta. Hän on pysynyt hiljaa myös Twitter-tilillään viikon ajan.

– Jeffrey Toobin on siirretty syrjään siksi aikaa, kun selvitämme tapahtunutta, The New Yorkerin tiedottaja Natalie Raabe kertoi Vicelle.

– Jeff Toobin on pyytänyt hieman vapaata selvittääkseen henkilökohtaista asiaa. Olemme myöntäneet sitä, CNN:n tiedottaja puolestaan kertoi.

Toobinin hyllytysten kestosta ei toistaiseksi ole tietoa. CNN:n mukaan hän olisi normaalitilanteessa kiireinen sekä korkeimman oikeuden tuomarinimityksen että kahden viikon päässä häämöttävien presidentinvaalien tiimoilta.

Myös Toobinin tuoreeseen, presidentti Donald Trumpia käsittelevään kirjaan liittyvää tapahtumaa siirrettiin maanantailta tuonnemmas.

Koronaviruspandemian aikaan erittäin suosituksi maailmalla nousseessa Zoom-sovelluksessa usean ihmisen ryhmän on mahdollista kommunikoida keskenään yhden videopuhelun välityksellä. Osallistujat voivat kuitenkin mykistää kameransa, mikrofoninsa tai molemmat halutessaan.

Etäpalaverien yhteydessä tahattomasti tai tahallisesti näkyneistä sopimattomista asioista on raportoitu säännöllisesti pandemian kuluessa eri puolilta maailmaa.