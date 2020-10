Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Video: Perusta paljastui 37-metrinen kissamainen kuvio, joka on tehty yli 2 000 vuotta sitten

Perulaisen rinteen kupeesta on löytynyt valtava maa-aineksesta tehty kissaa muistuttava kuvio, joka on arkeologien mukaan tehty yli 2 000 vuotta sitten, kertoo CNN. Naszcan autiomaasta on jo aiemmin löydetty useita muita vastaavia eläinkuvioita. Kuvion viivan paksuus vaihtelee 30:stä 40:een senttiin ja leveyttä sillä on 37 metriä. Katso videolta, miltä hämmästyttävä löydös näyttää luonnossa.

