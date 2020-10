Kriitikoiden mukaan Yhdysvaltain presidentin olisi pitänyt hillitä eikä innostaa yleisöään, joka vaati huutamalla Michiganin kuvernöörin sulkemista lukkojen taakse.

Yhdysvalloissa on puhuttu parin päivän ajan Michiganissa lauantaina järjestetystä presidentti Donald Trumpin kampanjatilaisuudesta, jossa sekä presidentin että yleisön hampaisiin päätyi osavaltion kuvernööri Gretchen Whitmer. Nyt asiaan on ottanut kantaa myös Trumpin kampanja-avustaja, presidentin keskimmäisen pojan Ericin puoliso Lara Trump, jonka puheet ovat niin ikään päätyneet ihmettelyn kohteeksi.

Trumpin kritisoidessa lauantaina kuvernööriä tämän koronaviruksen vuoksi asettamista rajoituksista, yleisö yltyi jo aiemmin tutuksi tulleeseen tapaan vaatimaan huutamalla tämän vankilaan sulkemista.

Trump kuvattuna lauantaina Michiganin Muskegonissa.­

– Pankaa heidät kaikki kiven sisään, Trump vastasi naureskellen.

Video kampanjatilaisuudesta on nähtävissä jutun yläosassa.

Whitmerin ja Trumpin välit ovat jo aiemmin olleet kireät koronatoimien vuoksi, mutta sanasota alkoi kiihtyä muutama viikko sitten, kun liittovaltion keskusrikospoliisi FBI kertoi paljastaneensa kuvernööriin kohdistuneen sieppausjuonen.

Kaikkiaan 14 henkilöä on tähän mennessä saanut kotimaiseen terrorismiin liittyvät syytteet. Syytettyjen epäillään suunnitelleen Michiganin hallintorakennuksiin tunkeutumista, kuvernöörin vangitsemista sekä hänen tuomitsemistaan ”maanpetosoikeudenkäynnissä”. Laajempana päämääränään heillä uskotaan olleen sisällissodan käynnistämisen Yhdysvalloissa vielä ennen tulevia vaaleja.

Pidätyskuvissa yhdeksän kotimaiseen terrorismiin liittyvästä juonesta syytteen saanutta. Vasemmalta oikealle ylhäältä alkaen Michael Null, William Null, Eric Molitor, Shawn Fix, Ty Garbin, Brandon Caserta, Kaleb Franks, Adam Fox, sekä Daniel Harris. Syytettyjä on kaikkiaan 14.­

Useat tahot, mukaan lukien Whitmer itse ovat syyttäneet Trumpia vihan lietsonnasta, jonka seurausta Michiganissa paljastunut juoni heidän mukaansa on. Pari päivää sitten demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden syytti Trumpia epäsuorasta osallisuudesta sieppausjuoneen, koska tämä oli huhtikuussa kehottanut ihmisiä Twitter-tilillään ”vapauttamaan Michiganin”.

Lauantain vaalitilaisuudessa Trump kommentoi myös sieppaussuunnitelman paljastumista.

– Arvatakseni he sanoivat, että häntä uhattiin. Häntä uhattiin. Ja hän syytti minua. Syytti minua. Ja meidän väkemme oli se, joka työskenteli hänen väkensä kanssa, joten saapa nähdä, mitä tapahtuu, Trump sanoi.

Pian hän käänsi kuitenkin huomionsa toisaalle vaatimalla FBI:tä tutkimaan vasemmistoon yhdistettyä Antifa-verkostoa sekä ”etsimään joitakin ihmisiä, joita he eivät etsi niin kuin pitäisi”.

Kuvernööri Whitmer kommentoi Trumpin lauantain vaalitilaisuutta seuraavana päivänä jakamalla videon, jossa Trumpin yleisö vaati hänen vangitsemistaan.

– Tämä on juuri sitä retoriikkaa, joka on asettanut minun, perheeni sekä muiden hallinnon jäsenten henget vaaraan samaan aikaan, kun yritämme pelastaa kanssa-amerikkalaistemme henkiä. Tämän täytyy loppua, Whitmer twiittasi videon yhteydessä.

Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer.­

Demokraatteja edustava Whitmer pyysi vielä haastatteluissa presidenttiä hillitsemään retoriikkaansa, joka hänen mukaansa ”lietsoo tämän kaltaista kotimaista terrorismia”. Kriitikoiden mukaan Trumpin olisi pitänyt pyrkiä toppuuttelemaan kannattajiaan näiden innostamisen sijaan.

Trumpin vaalitilaisuudessa kuultua päätyi selittämään CNN:n haastattelussa kampanja-avustaja Lara Trump, joka on myös presidentin keskimmäisen pojan Ericin puoliso. Hänen katsotaan vähätelleen Trumpin puheita sekä niiden vaikutuksesta noussutta huolta.

– No, minun nähdäkseni hän ei tehnyt yhtään mitään provosoidakseen ihmisiä uhkaamaan tätä naista. Hän piti hauskaa kampanjatilaisuudessa, Lara Trump sanoi.

Lara Trump puhui republikaanien virtuaalisessa puoluekokouksessa elokuun lopulla.­

Lara Trumpin puheita piti puolestaan ”ongelmallisina” CNN:n myöhemmin sunnuntaina haastattelema Delawaren demokraattisenaattori Chris Coons.

– Jos tämä tarkoittaa sitä, että presidentillemme ”hauskanpito” on jakolinjojen syventämistä ja ihmisten rohkaisemista sanomaan ja tekemään uhkaavia ja täysin sopimattomia asioita, niin samalla tämä on muistutus siitä, minkälainen presidentti meillä tällä hetkellä on, Coons sanoi.

Hän korosti vielä kontrastia, joka presidenttiehdokkaiden puhetapojen välillä on nähty.

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi läksytti niin ikään Trumpia sunnuntaina ABC-kanavalla.

– Presidentin on ymmärrettävä, että Yhdysvaltain presidentin sanat painavat tonnin. Poliittisessa dialogissa on niin vastuutonta kylvää pelkoa, erityisesti naiskuvernööriin ja hänen perheeseensä liittyen, demokraatteja edustava Pelosi sanoi.