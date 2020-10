Pohjois-Amerikasta löytyy vielä alue, jolla ei ole tilastoitu yhtäkään koronatartuntaa

Kanadan Nunavutin territorio on säästynyt koronalta harvan asutuksensa ansiosta, mutta osuutensa asiaan on myös tiukoilla ja varhain aloitetuilla torjuntatoimilla.

Kuva Nunavutin pääkaupungissa Iqaluitissa sijaitsevalta Frobisherinlahdelta on otettu elokuussa 2019.­

Kanadassa on todettu pian 200 000 koronavirustartuntaa sekä lähes 10 000 viruksen aiheuttamaa kuolemaa, ja vielä kovemmalla kädellä pandemia on kurittanut maan eteläistä naapuria Yhdysvaltoja.

Pohjois-Amerikassa on kuitenkin ainakin yksi kolkka, jossa elävät yhteisöt näyttävät tähän mennessä säästyneen tartunnoilta tyystin. Kyseessä on Kanadan Nunavutin territorio, jonka reilusta 35 000:sta asukkaasta noin 85 prosenttia on inuitteja.

Nunavutia lienee auttanut se, että kyseessä on yksi maailman harvimmin asutuista alueista. BBC:n mukaan viruksen uhka otettiin territoriossa kuitenkin vakavasti heti maaliskuussa, kun maat alkoivat sulkea rajojaan maaliskuulla tartuntamäärien noustessa vauhdilla.

Nunavutissa otettiin heti käyttöön Kanadan tiukempiin kuuluvat matkustusrajoitukset, joilla pääsy alueelle estettiin lähes kaikilta, jotka siellä eivät asu. Kotiinsa muualta matkalla olevat nunavutilaiset puolestaan suljetaan territorion hallituksen kustannuksella kahden viikon ajaksi ”eristyskeskuksiin” eli hotelleihin, jotka sijaitsevat Winnipegissä, Yellowknifessä, Ottawassa ja Edmontonissa.

Hotelleihin majoitettuja nunavutilaisia vartioidaan ja sairaanhoitajat tarkistavat heidän terveydentilaansa säännöllisesti. Tähän mennessä yli 7 000 territorion asukasta on kulkenut näiden keskusten kautta ennen kotiinpaluutaan.

Täysin ongelmitta eristäminen ei ole sujunut, sillä jotkut ovat jääneet kiinni sääntöjen rikkomisesta, mikä on toisinaan johtanut odotusaikojen venymiseen. Myös eristyksessä tarjotusta ruoasta on valitettu.

Nunavutissa ovat käytössä myös muut tutut koronan torjuntatoimet kuten turvavälit, kokoontumisrajoitukset sekä kasvomaskeja koskevat määräykset.

Nunavutin pääkaupunki Iqaluit lokakuussa 2019.­

Kaikki tämä on johtanut siihen, ettei Nunavutissa ole toistaiseksi tilastoitu virallisesti yhtäkään koronavirustartuntaa. Täysin koronattomana territorio ei ole säästynyt silti, sillä syyskuun lopulla tartuntoja todettiin syrjäiselle kultakaivokselle etelästä lennätetyiltä työntekijöillä.

Nämä tartunnat on kuitenkin rekisteröity työntekijöiden omille kotiseuduille. Niistä ei ole myöskään syntynyt uusia tartuntaketjuja, koska kaivoksen ja territorion muiden asutuskeskusten välillä ei ole ollut liikennettä käytännössä kuukausiin.

Koronan rantautumiseen on Nunavutin asutuskeskuksissa kuitenkin varauduttu, sillä hoitomahdollisuudet syrjäseuduilla ovat rajalliset. Koska paikallista testauskapasiteettia ei juuri ole, näytteitä on jouduttu lähettämään tutkittavaksi muualle maahan.

Nyt pyrkimyksenä on kuitenkin laajentaa testausmahdollisuuksia ja tehostaa tulosten valmistumista.

Yhtä kaikki, saavutus on silti merkittävä, etenkin kuin inuittiyhteisöt Nunavutissa ja muualla ovat mahdollisesti tavallista suuremmassa vaarassa koronan vuoksi. Tämä johtuu muun muassa siitä, että inuiteilla on paikallisen etujärjestön Inuit Tapiriit Kanatamin mukaan muihin verrattuna kohonnut riski sairastua hengitystieinfektioihin.