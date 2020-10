Navalnyi haluaa, että Trump tuomitsee novitshok-myrkytyksen – kertoi kokemastaan CBS:n haastattelussa

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin nauttii vastustajiensa myrkyttämisestä.

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin mielestä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulisi tuomita häneen elokuussa kohdistunut hermomyrkkyisku. Navalnyi puhui asiasta sunnuntaina yhdysvaltalaisen CBS-kanavan 60 Minutes -ohjelman haastattelussa.

Haastattelussa toimittaja Lesley Stahl mainitsi, kuinka muut länsimaiset johtajat ovat tuominneet myrkytyksen siitä hiljaa pysynyttä Trumpia lukuun ottamatta.

– Kyllä, olen huomannut, Navalnyi vastasi naurahtaen.

Stahl kysyi Navalnyilta, pitääkö hän tärkeänä sitä, että Trump tuomitsisi teon.

– Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että kaikki – mukaan lukien ja kenties ensimmäisenä kaikista Yhdysvaltain presidentti – vastustavat tiukasti kemiallisten aseiden käyttöä 21. vuosisadalla, Navalnyi sanoi.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW on vahvistanut, että Navalnyilta otetuissa veri- ja virtsanäytteistä on löytynyt jälkiä Neuvostoliitossa aikoinaan kehitetystä novitshok-hermomyrkystä. Samalla aineella yritettiin surmata keväällä 2018 Britannian Salisburyssa myös venäläinen ex-vakooja Sergei Skripal.

Aleksei Navalnyi luki hiljattain sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kuvassa tukijoiltaan postitse saamiaan viestejä.­

Haastattelussa Navalnyi myös toisti näkemyksensä siitä, että hänen myrkytyksestään oli vastuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Stahl kysyi häneltä, uskooko hän yhä asian olevan näin.

– En usko niin. Olen varma, että hän vastuullinen, oppositiopoliitikko sanoi.

Venäjän hallinto on kiistänyt tiukasti osallisuutensa Navalnyin myrkytykseen. Ranskalainen Le Monde -lehti paljasti syyskuun lopulla, että Putin olisi väittänyt Ranskan presidentille Emmanuel Macronille puhelimessa jopa niin, että Navalnyi myrkytti itse itsensä.

– Hän teki sen, tiedäthän, ainoastaan ärsyttääkseen häntä, Navalnyi arvioi Putinin motiivia väitteen esittämiseen.

Navalnyi myös huomautti, että Venäjä olisi jo käynnistänyt Siperian Tomskissa tapahtuneesta myrkytyksestä rikostutkinnan, mikäli Putin olisi syytön tapahtuneeseen. Oppositiopoliitikko esitti myös mahdollisen syyn siihen, miksi hallinnon kriitikoiden hiljentämiseen käytetään nimenomaan hermomyrkkyä.

– Uskon, että Putin käytti tätä kemiallista asetta sekä tappaakseen minut että pelotellakseen muita. On jotakin todella pelottavaa, kun ihmiset vain kuolevat ilman aseita. Ei kuulu laukauksia, ja muutamassa tunnissa olet kuollut ilman jälkiä kehossasi. Se on kauhistuttavaa. Ja Putin nauttii siitä, Navalnyi sanoi.

Ote haastattelusta on nähtävissä alla olevalla videolla.

Navalnyi palasi haastattelussa myös niihin elokuun 20. päivän hetkiin, kun hän alkoi tuntea ensimmäisiä myrkytyksen oireita Tomskista Moskovaan matkalla olleessa lentokoneessa. Hän kertoi olonsa muuttuneen ensin oudoksi ja tunteneensa olonsa välittömästi sen jälkeen hyvin sairaaksi.

– Järkytin tavallaan stuerttia sanomalla hänelle: ”No, minut myrkytettiin ja olen kuolemassa”. Sitten kävin pitkälleni hänen jalkojensa juureen.

Kipua hän ei kuitenkaan tuntenut.

– Itse asiassa jokainen solu ruumiissasi kertoo sinulle: ”Keho, olemme tehneet tehtävämme”.

Saksassa tällä hetkellä oleskeleva Navalnyi vaikutti haastattelussa tilanteeseen nähden hyvinvoivalta, joskin hieman laihtuneelta myrkytystä edeltävään aikaan verrattuna. Hän kertoi olevansa edelleen toipumisvaiheessa ja saavansa kuntoutusta päivittäin.

– Minun on opeteltava alusta asti, kuinka liikkua ja tehdä asioita. On mielenkiintoista, että tunnen olevani ikään kuin puu-ukko tai tinasotilas elokuvasta Ihmemaa Oz, koska kehoni menetti kaiken taipuisuutensa. On kiinnostavaa nähdä, miten se toimii, minulla ei ollut aavistustakaan, Navalnyi sanoi.

Navalnyi on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia toipilasajaltaan Saksassa.­

Hän mainitsi esimerkkinä liikkumisen vaikeudesta sen, kuinka hankalaa on nostaa jotakin kädellä maasta. Stahl kysyi Navalnyilta myös liki onnistuneen murhayrityksen psykologisesta vaikutuksesta tämän mieleen.

– Mielestäni se on hyvä asia. Uskon, että poliitikolle on todella hyödyksi kohdata kuolema kerran elämässään, koska se muuttaa ihmistä hieman. Ironista sinänsä, minusta tuli ehkä inhimillisempi kuoleman kohtaamisen jälkeen.