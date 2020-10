Järkyttyneet ranskalaiset osoittavat tukeaan opettajia, sananvapautta ja kriittistä opetusta kohtaan sen jälkeen, kun historianopettaja joutui raa’an surman kohteeksi.

Perjantaina surmatun historianopettajan tapaus on järkyttänyt Ranskassa, ja se on saanut ihmiset liikkeelle puolustamaan sananvapautta ja kriittistä opetusta.

Sunnuntaina ihmiset osoittivat solidaarisuuttaan opettajia kohtaan surmatun opettajan koulun edessä Pariisin lähiössä. Opettajia tukevat mielenosoittajat pitelivät kylttejä, joissa lukee Je suis enseignant (minä olen opettaja). Lähes sama tunnus Je Suis Prof on näkynyt monella sosiaalisen median tilillä.

Ranskan poliisin mukaan tuoreen väkivaltaisen iskun uhri oli historianopettaja, joka oli hiljattain näyttänyt luokassa profeetta Muhammadista tehtyjä pilapiirroksia. Opettaja oli SkyNewsin mukaan näyttänyt kuvat sananvapautta käsittelevän opetuksen yhteydessä. Opettaja oli ennen kuvien näyttämistä sanonut tiedostavansa, että kuvat voivat loukata muslimioppilaita ja antanut näille mahdollisuuden olla katsomatta. Opetustunnin jälkeen opettaja vastaanotti uhkauksia.

Hyökkäys tapahtui perjantaina myöhään iltapäivällä paikallista aikaa Conflans Sainte-Honorinessa Pariisin länsipuolella. Opettajalta katkaistiin kaula. Opettajan kimppuun hyökännyt 18-vuotias tshetsheenitaustainen nuori kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli ampunut häntä. Hyökkäystä tutkitaan epäiltynä terroristijärjestöön liittyvänä murhana.

Opettajien liiton edustajat kokoontuivat muistomaan surmattua kollegaansa.­

Opetusministeri Jean-Michel Blanquer on kuvaillut opettajan surmaa iskuksi koko Ranskaa vastaan.

Opettajien liiton edustajat tapasivat lauantaina opetusministeri Blanquerin ja pääministeri Jean Castex’n, kertoo Guardian. Ennen tapaamista opettajien liiton edustaja Jean-Remi Girard kertoi opettajien olevan järkyttyneitä muttei lamaantuneita.

– On järkyttävää nähdä, että Ranskassa 2000-luvulla työtään tekevän opettajan kaula voidaan katkaista kadulla, Girard sanoi.

– Me jatkamme sananvapaudesta puhumista. Me jatkamme vaikeiden aiheiden käsittelyä ja opettamista. Me yritämme rohkaista oppilaissamme kriittistä ajattelua ja tehdä selväksi, että jokaisella on oikeus olla eri mieltä.

Ranskalainen otti kantaa sananvapauden puolesta.­

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvaili opettajan surmaa islamistiseksi terrori-iskuksi. Ranskalaislehti Le Monden mukaan Macron kertoi uhrin kuolleen, koska hän opetti ilmaisun vapautta.

– Sananvapauden vastustaminen ja siihen liittyvä väkivalta eivät tule voittamaan. He eivät tule jakamaan meitä. Tätä he tahtovat ja meidän tulee seistä yhtenäisenä, Macron jatkoi Le Parisien -lehden mukaan.