Venäjältä pyritään luvatta Suomeen ja Viroon: Liki 500 ulkomaalaista jäi kiinni rajalla alkusyksystä

Vaikka virallinen rajaliikenne on koronan takia minimissään, Leningradin alueen rajaviranomaiset kertovat ottaneensa Venäjällä kiinni satoja epäiltyjä luvattomia Eurooppaan pyrkijöitä.

Venäjän rajaviranomaiset tiedottavat paljastaneensa syys- ja lokakuun aikana liki 500 ulkomaalaista henkilöä, joista monien epäillään valmistautuneen yrittämään luvatonta rajanylitystä päästäkseen Euroopan unionin puolelle.

Epäillyt henkilöt ovat jääneet kiinni Leningradin oblastin hallintoalueella eli siis käytännössä joko Suomen tai Viron vastaisilla rajoilla. Samassa yhteydessä on otettu kiinni myös yli viisikymmentä Venäjän omaa kansalaista, joita epäillään niin ikään rajarikkomuksista.

– Syys- ja lokakuun aikana rajaviranomaiset ovat havainneet yli 550 rajavyöhykkeen sääntöjen rikkojaa, joiden joukossa on yli 490 ulkovaltioiden kansalaista, Venäjän turvallisuuspalvelun alaisuudessa toimiva Pietarin ja Leningradin alueen rajavalvontahallinto tiedotti Fontanka-uutispalvelun mukaan.

FSB:n rajaviranomaisten tiedotteesta kertovat myös uutistoimisto Interfax ja uutissivusto 78.ru.

Rajaviranomaiset kertoivat tarkemmin myös tuoreesta pidätyksestä, joka tehtiin Viipurin alueella viime sunnuntaina.

Keski-Aasiasta kotoisin oleva mies oli otettu kiinni rajavalvontavyöhykkeellä, jossa oleiluaan hän oli selittänyt turistinähtävyyksien katselulla, kertoo uutissivusto Ivbg.ru. Venäjän rajaviranomaiset eivät kuitenkaan selitystä uskoneet, sillä heidän mukaansa ”oli havaittavissa merkkejä valmistautumisesta laittomaan valtionrajan ylittämiseen”.

Syyskuussa Venäjän rajaviranomaiset kertoivat puolestaan ottaneensa Viipurin alueella kiinni kolme ulkomaalaista henkilöä, jotka olivat yrittäneet päästä Suomeen metsiä pitkin. Gazeta.Spb-sivuston mukaan he olivat kotoisin eteläaasialaisista maista ja iältään he olivat 21–33 vuotta.

On epäselvää, kuinka moni kiinni otetuista ulkomaalaisista on ollut vakaissa aikeissa poistua Venäjältä rajan yli luvattomasti. Venäjän rajavyöhyke on laaja, joten sinne voi myös päätyä vahingossa ilman asiaankuuluvia papereita.

Venäjän omien kansalaisten epäillyissä rajarikkomuksissa ei läheskään aina ole kyse aikeista ylittää valtionraja, vaan rajavyöhykkeelle eksyy säännöllisesti marjastajia, sienestäjiä, metsästäjiä ja kalastajia.

Karjalan tasavallan rajaviranomaiset tiedottivat esimerkiksi vastikään, että elokuun aikana heidän valvonta-alueellaan oli jäänyt kiinni yli 50 rajavyöhykkeen sääntöjen rikkojaa. Monet heistä olivat Venäjän omia kansalaisia, jotka olivat menneet rajan lähellä oleviin metsiin tietoisesti sienten ja marjojen perässä.

Kaikki rajavyöhykkeeltä ilman asiaankuuluvaa lupaa kiinni jääneet ovat joutuneet Venäjällä hallinnollisten rankaisutoimien kohteeksi. Lievimmissä tapauksissa voidaan antaa huomautus, mutta yleensä seurauksena on sakko.

Venäjä sulki koronaviruksen vuoksi Euroopan unionin vastaisen rajansa maaliskuun lopussa normaalilta rajaliikenteeltä samoihin aikoihin, kun Suomikin sulki oman Venäjän vastaisen rajansa. Rajanylitykset ovat jatkuneet rahtiliikenteen osalta sekä tietyin osin työtehtäviin liittyvissä rajanylityksissä. Erilaisia joustoja on tehty myös perheasioiden vuoksi.

Lokakuun alussa Suomi päätti sallia kiinteistön omistavien venäläisten maahantulon, mikäli kiinteistön huolto tai remontointi vaatii todistettavasti omistajan läsnäoloa.

Monet venäläiset ovat kuitenkin valittaneet sittemmin paikallisissa tiedotusvälineissä, että he eivät ole silti päässeet Suomeen, vaikka heillä on ollut todistus kiinteistön omistamisesta ja negatiivinen koronatodistus. On käynyt ilmi, että Venäjän viranomaiset eivät ole päästäneet heitä ulos maasta, koska Venäjän säännöissä kiinteistön omistaminen ei ole listattu riittäväksi syyksi rajanylitykseen koronavirusrajoitusten aikana.