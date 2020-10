Yhdysvallat on presidentinvaalien alkaessa jakautunut demokraattisiin ja republikaanisiin osavaltioihin – sinisiin ja punaisiin. Myös maan suomalaiset valitsevat nyt puolensa.

Yhdysvalloissa presidentinvaalit ovat täydessä käynnissä. 15 miljoonaa amerikkalaista eli lähes joka kymmenes on jo äänestänyt ennen varsinaista vaalipäivää, joka on 3. marraskuuta.

Vaalien alla sekä maan osavaltiot että kansa jakautuvat kahteen leiriin: sinisiin demokraatteihin ja punaisiin republikaaneihin. Valtakunnallisissa mielipidemittauksissa demokraattihaastaja Joe Biden on ollut istuvan presidentin Donald Trumpin edellä. Trumpin kuitenkin tiedetään osaavan yllättää.

Vaaliuurnille suuntaavat myös monet yli 650 000 suomalaistaustaisesta amerikkalaisesta, joita presidentinvaalit jakavat muiden tapaan. Koronavirusvuonna ennätyksellisen moni amerikkalainen aikoo antaa äänensä ennakkoon: 62% demokraateista, 28% republikaaneista ja 47% sitoutumattomista. Myös IS:n haastattelemista amerikansuomalaisista noin kaksi kolmesta aikoi äänestää ennakkoon.

Binnie Kirk pitää molempien ehdokkaiden korkeaa ikää ongelmana.­

”Nyt kaikki on mennyt alas kuin lehmän häntä”

Binnie Kirk, 55, lähti Suomesta 30 vuotta sitten ulkoministeriön lähettämänä New Yorkiin, jossa tapasi tulevan miehensä. He saivat kolme lasta, jotka ovat aikuisia. Tulkkina ja kääntäjänä toimiva nainen on seurannut vaalikamppailua netistä.

– Ongelmana on molempien ehdokkaiden korkea ikä. Olisin mielelläni nähnyt jonkun tuoreemman tapauksen, Kirk valittaa.

Vaaliväittely käänsi naisen pään.

– Nyt on eletty Trumpin kanssa neljä vuotta ja nähty, mitä tässä on tapahtunut. Alussa asiat lähtivät sujumaan noin taloudellisesti. Nyt kaikki on mennyt alas kuin lehmän häntä. Ääneni kallistuu Bidenin puolelle, Kirk puntaroi.

Bidenin kannattajat ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja koronaviruspandemiasta. Heille tärkeitä asioita ovat terveydenhuolto, rotujen välinen tasa-arvo, siirtolaisten kohtelu ja naisen oikeus aborttiin. Jokaisesta on syntynyt katkera taistelu kahden puolueen kannattajien välillä.

Aiemmin Obamaa tukenut Heikki Warma äänestää nyt Trumpia.­

”Lakia pitää noudattaa”

Heikki Warma, 53, on asunut perheineen kuusi vuotta Texasissa, mutta puhuu yhä stadin slangilla. Vaimo Anna työskentelee Alzheimer-potilaiden kanssa ja tytär Janica palvelee Yhdysvaltain laivastossa. Mies itse vartioi työkseen rikkaiden asuinalueita Houstonissa yksityisen turvafirman piikkiin.

– Trumpin kannattajat ovat aika hiljaa. Jos vaikka kiinnittää Trump-tarran autoon, niin sitä raaputetaan ja renkaat puhkotaan. Ei niinkään täällä, mutta monissa paikoissa, Warma kuvailee.

Perheen kotikaupunki on vajaan 6 000 asukkaan Willis Montgomeryn piirikunnassa. Viime presidentinvaaleissa Trump sai siellä 73 prosenttia äänistä. Myös Warman ääni menee istuvalle presidentille.

– Isoin syy on se, että demokraattinen puolue on mennyt niin vasemmalle. Kun tulin maahan, olin Obaman kannattaja. Vuoden 2016 vaalit käänsivät pääni. Se, miten epärehellistä se oli, miten kaikkia asioita vääristeltiin.

Liittovaltion viisumiarpajaisiin osallistunut Warma tuli valituksi miljoonien hakijoiden joukosta ja pääsi perheineen muuttamaan Yhdysvaltoihin. Suomalaismies ymmärtää, että arpajaiset oli hänelle liki ainoa keino muuttaa maahan siirtolaiseksi.

– Jos olet normaali duunia tekevä kansalainen, mahdollisuus muuttaa Yhdysvaltoihin on lähes nolla, hän tietää.

Presidentti Trump on arvostellut ohjelmaa ja vihjannut sen tuovan maahan huonoja yksilöitä. Hän on puolittanut laillisen siirtolaisuuden ja tunnetusti ajaa kovaa linjaa, mitä paperittomiin siirtolaisiin tulee.

– Kannatan ehdottomasti muuria Meksikon rajalle. On ilmiselvää, etteivät ihmiset voi vain juosta läpi sieltä. Minulla on kahdeksan hehtaarin tontti El Pason lähellä, ihan muutaman mailin päässä rajasta. Lakia pitää noudattaa. Jouduin odottamaan yli 20 vuotta, ennen kuin pääsin tänne.

Trumpin hallinto on saanut osakseen ankaraa arvostelua laittomien latinosiirtolaisten epähumaanista kohtelusta, kuten lasten ja vanhempien erottamisesta toisistaan ja heidän vangitsemisesta.

– Jos olisi semmoinen optimaalinen ratkaisu, ettei perheenjäseniä tarvitsisi erottaa, jos siihen olisi tilat, se olisi paras vaihtoehto. En kannata tietenkään perheenjäsenten erottamista toisistaan. Mutta mieluummin tämä vaihtoehto kuin pidättäminen ja vapaaksi päästäminen, Warma tuumii.

Kysyttäessä, miksi Trump pitäisi valita toiselle kaudelle, mies vastaa yleisemmin.

– En tykkää Suomen järjestelmästä. Olen pärjännyt täällä paljon paremmin kuin Suomessa tekemällä täysin samaa duunia kuin siellä.

Warmalle tärkeitä asioita ovat matala verotus, vähäinen sääntely ja vapaudet.

– En halua samanlaista terveydenhuoltoa kuin Suomessa. Minulle on tarjottu sairausvakuutusta joka duunissa.

Hän myöntää amerikkalaisen systeemin heikkoudet.

– Ei minulla ole mitään sitä vastaan, että olisi valtion kilpaileva vakuutussysteemi. Ei obamacare, koska se on ihan skeida. Mutta joku sellainen, joka kilpailisi perinteisten vakuutusten kanssa. Siinä pitäisi olla joku tuloraja, Warma miettii.

Eli optio valtion sairausvakuutuksesta, jota Biden ajaa?

– Olen samaa mieltä Bidenin kanssa, mutta hän on vanha ja höperö. En missään tapauksessa halua niin vanhaa ukkoa sinne, että jotkut muut päättävät hänen puolestaan.

Warma aikoo äänestää paikkakunnallaan vaalipäivänä. Kumpi voittaa?

– Mahdotonta sanoa, se on niin tiukkaa. Vaikka tällä hetkellä Biden on mielipidemittauksissa edellä, voi käydä niin kuin viimeksi, että se kääntyy ympäri, mies pyörittelee.

Atlantassa perheineen asuva Sirpa Vigdorov tukee Joe Bidenia.­

”Luulen että Trump voittaa”

Oululaisittain murtava Sirpa Vigdorov asuu Atlantan kaupungissa. Oikeusavustaja on naimisissa venäläistaustaisen miehen kanssa. Heillä on kaksi teini-ikäistä poikaa.

– Asuinpaikkamme on melko konservatiivinen, Vigdorov kuvailee.

Georgian osavaltiossa mainoskatkot täyttyvät vastapuolta haukkuvista vaalimainoksista. Naiselle tärkeitä ovat perusasiat.

– Käyttäytyminen ja tavallisten asioiden hoitaminen. Viimeiset neljä vuotta totuuden kertominen on ollut melko vähäistä, hän kritisoi.

Viime vaaleissa hän antoi äänensä Hillary Clintonille. Seuraavissa se menee Joe Bidenille.

– Maailmankuva on enemmän samanlainen. Olen rikosten uhrien kanssa tekemisissä. Monet heistä ovat seksuaalirikosten uhreja. Ja mitä Trump on sanonut naisten kourimisesta, jo ennen kuin hänestä tuli presidentti, on anteeksiantamatonta, Vigdorov soimaa.

Bob Woodwardin kirjasta Rage ilmenee, että Trump tiesi koronaviruksen vaarallisuudesta jo viime talvena, mutta vähätteli silti sitä pitkään.

– Jos Trump olisi sanonut alusta asti, että virus on todella vaarallinen, hänen tukijansa olisivat uskoneet siihen, nainen arvelee.

Vigdorov uskoo presidentin vaalimenestykseen.

– Valitettavasti luulen, että Trump voittaa tälläkin kerralla. Täällä on paljon ihmisiä, jotka eivät halua ottaa riskiä, hän miettii.

Kirsi Mikkonen-Shaw lapsineen kotonaan Las Vegasissa. Hänelle tärkeintä on terveydenhuollon säilyminen edes nykyisellä tasolla.­

Terveydenhuolto ratkaisee

Kirsi Mikkonen-Shaw, 48, lähti Porvoosta maailmalle, päätyen kokeilemaan onneaan Las Vegasiin. Hänen ja aviomies Chrisin uusioperheeseen kuuluu neljä lasta, joista kaksi asuu kotona. Asuntolainavirkailijan mukaan asunnot käyvät pelikaupungissa kaupaksi – etenkin nyt, kun NFL-jalkapallojoukkue Raiders muutti alueelle.

Trump piti pitkään vaalitilaisuuksiaan Nevadassakin koronasta ja paikallisten viranomaisten vastustuksesta piittaamatta.

– Ehdokkaat syyttävät toinen toisiaan. Ei ole kovin paljon faktoja, tyyliin mitä aiot tehdä maalle. Bidenilta tulee enemmän konkreettisia ehdotuksia. Trump vastaa, että tehdään maasta vieläkin parempi, Mikkonen-Shaw luonnehtii.

Naiselle kaksi asiaa menevät ylitse muiden.

– Tärkeintä on, että terveydenhuolto pysyisi edes nykyisenlaisena. Obaman ansiosta kaikilla on mahdollisuus saada sairausvakuutus. Koulutus on toinen, hän painottaa.

Ehdokas on jo selvillä.

– Bidenilla on sydämenläheisiä ajatuksia. Hän ei kehu itseään hyväksi ihmiseksi, vaan tähtää siihen, että parantaisimme asioita yhteiskuntana. Ei samaa pelleä enää uudestaan, Mikkonen-Shaw linjaa.

Hän pitää myös varapresidenttiehdokas Kamala Harrisista.

– Sanoin, että tässä se nyt sitten on. Saisimme ehkä seuraavaksi puoliksi mustan naispresidentin. Se voisi olla maalle hyväksi.

Kalevi Ruuska ei pidä Trumpin valehtelusta.­

”Trump täysin epäsopiva”

Kalevi Ruuska, 63 asuu pittoreskissa Fishkillin kaupungissa Hudson-joen laaksossa, tunnin matkan päässä New Yorkista. Mies myy, rakentaa ja asentaa saunoja. Hänellä ja suomalaisella Anneli-vaimolla on aikuinen poika.

– Pidän Trumpia täysin epäsopivana presidentin tehtävään. Syinä ovat hänen persoonansa, oman edun tavoittelunsa, jatkuva valehtelunsa ja politiikkansa, Ruuska lataa.

Miehen ääni menee Bidenille.

– Olisin äänestänyt ketä tahansa, joka on Trumpia vastaan. Harris on vain vahvistanut mielipidettäni.

Hän oli epäluuloinen kuultuaan, että Trumpilla on koronatartunta.

– Tuli heti mieleen, että tämä olisi vaaleihin liittyvä törkeä huijaus – niin paljon on hän valehdellut ja puhunut puuta heinää. Tarkemmin ajatellen niin ei varmaan kuitenkaan ole.

Saunamies uskoo myös, että maa palaa raiteilleen, jos Biden voittaa.

Toiveena yhtenäisyys

Kouvolasta kotoisin oleva kielenkääntäjä Tiina Ef, 50, on asunut maailmalla 18-vuotiaasta. Nykyään hän viihtyy amerikkalaisen miehensä Brucen kanssa Temeculassa, Kaliforniassa. Parilla on kaksi aikuista lasta.

Naisella on ytimekäs vaalitavoite:

– Yhtenäisyyden ja rauhan palauttaminen maahan.

Koiranpentu haukkuu taustalla, ikään kuin hyväksyen emäntänsä linjauksen. Viime kerralla nainen äänesti Clintonia, nyt ääni menee Bidenille. Tänä vuonna pariskunta äänestää vähän eri tavalla kuin ennen.

– Ollaan tilattu ennakkoäänestysliput. Normaalisti viemme ne vaaliuurnalle äänestyspäivänä, mutta tänä vuonna palautamme ne jo aikaisemmin, Ef suunnittelee.

Mari Hendricks Jeff-aviomiehensä kanssa.­

”Tulossa hirveä kaaos”

Seinäjoelta kotoisin oleva Mari Susanna Hendricks, 49, asuu Unionvillessä, Indianassa. Varapresidentti Mike Pence toimi aiemmin osavaltion kuvernöörinä. Pence myös ylensi Marin aviomiehen, Jeffin, majuriksi tämän palvellessa USA:n armeijassa Afganistanissa.

Naisella on nettikauppa, jossa hän myy valmistamiaan kynttilöitä ja kosmetiikkatuotteita. Lapset edellisistä liitoista ovat lentäneet maailmalle. Pari elää farmillaan järven rannalla neljän koiransa kanssa. Ruska vetää paikalle turisteja tähän vuodenaikaan.

Hendricks sai USA:n kansalaisuuden kaksi vuotta sitten ja äänestää nyt ensi kertaa – Bidenia.

– Jotta rauhoittuisi tämä kiihtyvä noidankehä. Nyt on saatava jäitä hattuun ja asiat tärkeysjärjestykseen ymmärtäen, ettei kaikkea pysty korjaamaan, hän paaluttaa.

Jos Biden voittaa, vaalien jälkiselvittelyistä voi tulla myrskyisiä.

– Trumpin kannattajat nostavat tietysti hirveän metelin ja syyttävät vaalitulosten käpälöinnistä. Se on aluksi varmaan ihan hirveä kaaos, mutta rauhoittuu ajan myötä, Hendricks ennustaa.

Ehdokkaita mainostetaan liikkuvissa mainostauluissa. Yhdysvalloissa presidentinvaalien kampanjointi on kovimmillaan.­

”Koronavirus on ylihypetetty”

Henna Boren, 35, asustaa amerikkalaisen miehensä Danielin, 37, neljä kuukautta vanhan poikansa ja koiransa kanssa Tennesseessä. He tapasivat opiskelijoina Jyväskylässä.

Daniel on entinen Yhdysvaltain armeijan laskuvarjohyppääjä. Hän ja Boren asuivat pari vuotta Imatralla, josta mies kävi töissä Venäjän Svetogorskissa. Nykyään Boren on kotiäiti ja mies paperialan insinööri. Politiikkaa seuraamaton vaimo antaa miehen puhua puolestaan.

Julkinen sairaanhoito oli Danielin mielestä Suomessa hyvin järjestetty. Hän purkaisi silti obamacare-sairausvakuutuksen, vaikka se toi 20 miljoonaa amerikkalaista vakuutuksen piiriin.

– Mielestäni mitään sellaista ei kannata tehdä, johon ei ole varaa. Kuten esimerkiksi ruokkia kaikki maailman köyhät, Daniel filosofoi.

Republikaanisia linjauksia seuraavan miehen mielestä Pariisin ilmastosopimuksesta irtaantuminen oli hyvä asia, sillä hän ei usko ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen. Se johtuu kuulemma auringosta ja tulivuorista. Danielin mielestä koronavirus on ”ylihypetetty flunssavirus”, johon maskit eivät auta.

Huomautan, että se on jo toiseksi tappavin sairaus USA:ssa sydänsairauksien jälkeen.

– Sitten meidän pitäisi keskittyä sydänsairauksiin, hän vastaa.

Vain yhdessä kohdassa mies tulee tulee vähän vastaan.

– Presidentti voisi joskus olla vähän tahdikkaampi.

Ilmastoasiat haltuun

Mielipiteiltään melko täydellistä vastakohtaa edustaa Kalifornian Fullertonissa asuva Maarit ”Malla” Nordman, 52. Nuoriso-oikeuden toimistovirkailijalle tärkein teema on ilmastonmuutos. Viime kerralla naisen äänen sai Clinton, nyt Biden.

– Täytyyhän tämä maa jossain vaiheessa saada normalisoitumaan, Nordman perustelee.

Hän on tyytyväinen myös varapresidenttiehdokkaaseen.

– Kamala Harris on ollut Kalifornian oikeusministeri, eli hänellä on lakitaustaa ja hän on järkevä ihminen. Hän osaa ajatella asioita isompana kokonaisuutena.

Bidenin ja Harrisin voitto voisi hänen mielestään parantaa USA:n tulehtuneen ilmapiirin.

– Maasta tulisi rauhallisempi, yhtenäisempi ja saisimme taas haltuun ilmastokysymykset ja kansainväliset suhteet, Nordman uskoo.

Kampanjatuoteet tekevät kauppaansa.­

Yrittäjä ymmärtää Trumpia

Ylivieskasta, Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva apteekkari Hansa Isokoski elää maalaiselämää miehensä Miken kanssa Ridgewayssa, Coloradon vuoristossa. Parilla ei ole lapsia tai lemmikkejä, mutta ympäristössä on villieläimiä – peuroja, saksanhirviä, puumia ja karhuja.

Isokoski suhtautuu epäluuloisesti uutismediaan.

– Toimittajat vetoavat ihmisten pelkoihin. On vaikeaa saada neutraalia uutisointia mistään aiheesta. Mukana on aina jonkin sortin poliittinen mielipide, hän parjaa.

Kuten viime kerrallakin, nainen aikoo äänestää Trumpia.

– Elän täällä maaseudulla ja näen, kuinka esimerkiksi tämä pandemia on vaikuttanut yksityisyrittäjien elämään. Huomaa, että jos talous ei ole kunnossa, ei siellä ole ylimääräistä rahaa eettisten asioiden hoitamiseen, Isokoski selvittää.

Mitä mieltä hän on siitä, että Trump maksoi vuosina 2016 ja 2017 vain 750 dollaria tuloveroa ja monena vuonna ei mitään.

– Mutta hänhän on bisnesmies, jolla on isoja yrityksiä. Luultavasti suurin osa niistä yrityksistä on maksanut veroa, mutta älykkäänä bisnesmiehenä hän ei ole tehnyt henkilökohtaisia tuloja. Pitäisi varmaan ottaa yhteyttä Trumpin lakimieheen.

Apteekkarin mielestä presidentin haastaja on tänä vuonna vahvoilla.

– Bidenilla saattaa olla mahdollisuus, koska on niin monta vihaista nuorta äänestäjää, hän uumoilee.

Tuki mielenosoittajille

– Ihmisten tasa-arvo, naisten oikeudet ja ilmasto – ilman sitä meillä ei ole mitään, latelee terveydenhoitaja Päivi Väisänen hänelle tärkeitä asioitaan.

”Amerikan Helsinkinä” tunnetussa Minneapolisissa pitkään viihtynyt kuopiolaisnainen tekee kotiapua kaipaavien köyhien arviointeja piirikunnalle. Eläkkeellä oleva aviomies Greg kuvaa häitä ja muita juhlia. Parin neljä poikaa aiemmista liitoista ovat omillaan.

Kun Minneapolisin poliisi tukahdutti pidättämänsä mustan George Floydin kuoliaaksi toukokuussa, kaupungissa puhkesi väkivaltaisia mielenosoituksia.

– En lähtenyt mellakoimaan, mutta tuin rauhallisia mielenosoittajia. Kuvernööri kutsui kansalliskaartin apuun. Se auttoi. En silti kannata sitä, että Trump lähettää joukkonsa paikkoihin, joissa mellakoidaan. Hän ei kuuntele, mitä paikalliset haluavat, Väisänen moittii.

Suomalaisnainen äänesti jo syyskuussa Minnesotan ensimmäisenä esivaalipäivänä.

– Nämä ovat elämäni tärkeimmät vaalit. Vaikka kuolisin ennen niitä, olen jo äänestänyt, hän nauraa.

Ääni meni Joe Bidenille, jonka Väisänen uskoo myös voittavan.

– Luulen, että tulee tapahtumaan positiivinen reaktio. Biden on vanha, muttei kuitenkaan seniili. Hänellä on nuori varapresidenttiehdokas, joka voi ottaa vastuun, jos jotain tapahtuu.

Päivi Väisänen ja puoliso Greg. Väisänen äänesti jo syyskuussa Joe Bidenia.­

”Trump on ollut painajainen”

Eläkeläiset Matti ja Elaine Aaltonen elelevät Sadorusin kylässä, keskellä Illinoisin maissipeltoja. Matti, 73, oli tietokoneinsinööri ja Elaine, 77, teki uransa kotitalousopettajana. He tapasivat yli 50 vuotta sitten Suomessa, jossa Elaine Aaltonen oli maatalouskurssilla. Kodin ympärillä lainehtii yhdeksänkymmentä hehtaaria maissipeltoa.

IS vieraili tilalla neljä vuotta sitten, jolloin oltiin myös vaalitunnelmissa, mutta toisenlaisissa kuin nyt. Tuolloin Elaine Aaltonen huokaili ja väänteli käsiään turhautuneena kumpaankin ehdokkaaseen.

– Minulla oli epäilyksiä Hillarysta, mutta olin silti hänen puolellaan. Trump on osoittautunut painajaiseksi. Hänellä ole minkäänlaista myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Maa on jakautunut kahtia ihan kaikessa, jopa siinä, käyttääkö kasvosuojainta vai ei, nainen harmittelee.

– Ennustin, että olisi painajainen, jos Trump voittaa. Ja kaikki on mennyt paljon pahemmin kuin ikinä saatoin kuvitella, hän lisää.

Aaltoset ovat sininen täplä punaisella maaseudulla, republikaanien kannatusalueella.

– Maanviljelijöiden valtaosa on vanhoillisia ja aika vanhoja ihmisiä, Matti Aaltonen valottaa.

Miehen arvio on, että Trumpin kannatus ei enää ole entisenlaista.

– Se on käsittääkseni laskenut aika lailla.

Pari on elänyt koronan takia eristyksissä maaliskuusta lähtien. Elaine Aaltoselle on tehty viisi lonkka- ja polvileikkausta ja vielä yksi pitäisi kestää. Avioparin arki on rauhallista – ruuanlaittoa, lukemista, tv:n katselua, ruohonleikkuuta ja puuhastelua vajassa.

– Odotamme, että posti toisi äänestysliput, jolloin meidän ei tarvitsisi tehdä muuta kuin täyttää ne ja lähettää menemään, maanviljelijä virkkoo.

Ja niihin äänestyslippuihin tulee ruksi Joe Bidenin kohdalle.

– Biden on paljon hienompi ihminen ja kokenut pahoja elämässään. Hän ymmärtää ihmisten vaikeuksia ja yrittää auttaa koko kansaa. Ja sitten siellä on värillinen varapresidenttiehdokas, jolla on suomalainen etunimi, farmari veistelee.

Elaine ja Matti Aaltonen asuvat Trumpin vahvalla kannatusalueella.­

”Trump on tukenut mustia”

Aila Brookins, 59, toimii tapahtumajärjestäjänä Kalifornian Piilaaksossa. Nainen ehti asua Ranskassa ja Marokossa, kunnes Belgiassa kohtasi tulevan amerikkalaisen miehensä Lonnien. Naiselle äänestäminen on oikeus ja velvollisuus.

– Jos et äänestä, et voi vinkua mistään, Brookins huomauttaa.

Hän aikoo äänestää Trumpia. Onko presidentti hänen mielestään kyennyt yhdistämään kansakunnan?

– Mielestäni joo. Kun loppujen lopuksi katsoo, ketkä eivät tykkää Trumpista, niin yleensä rannikoiden tietyntyyppiset ihmiset inhoavat häntä ja lähestulkoon kaikki muut ovat hänen kannattajiaan, Brookins arvioi optimistisesti.

– En tiedä, miksi ihmisten mielestä hän on niin ei-pidetty, kun mielestäni kaikissa asioissa hän puhaltaa yhteen hiileen kaikkien ryhmien kanssa.

Olisiko presidentin herjaavilla puheilla, twiiteillä ja poliittisille vastustajille keksityillä pilkkanimillä osuutensa asiaan?

– Yhteen hiileen puhaltava ei tarkoita sitä, että jokaista persettä pitäisi nuolla, vaan pystyy sanomaan asioista, niin kuin hän itse ajattelee, tapahtumajärjestäjä sanoo suorasukaisesti.

Hän kertoo ammattisotilaan tyttärenä tottuneensa karkeaan kielenkäyttöön. Kysyn vielä mustien oikeuksia puolustavista mielenosoituksista.

– Obama aloitti rotuerottelun uudestaan ja veti kaikki alas niin paljon kuin pystyi. Trump on tehnyt enemmän mustalle väestölle kuin kukaan muu. Black Lives Matter ei ole mustien, vaan kommunistien kannatusryhmä. Sillä ei ole mitään tekemistä mustien mihinkään, Aila laukoo.

Kumman kandidaatin hän sitten uskoo voittavan?

– Trumpin, Aila vastaa salamannopeasti.

Aila Brookins toivoo Donald Trumpin jatkavan presidenttinä.­