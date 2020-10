Uudessa-Seelannissa pääministeri Ardernin johtamalle työväenpuolueelle murskavoitto vaaleissa

Työväenpuolue sai 64 paikkaa 120-paikkaisessa parlamentissa.

Uuden-Seelannin lauantaisista parlamenttivaaleista tuli suurvoitto työväenpuolueelle ja sitä johtavalle pääministerille Jacinda Ardernille.

– Kiitos kaikille ihmisille, jotka ovat antaneet meille äänensä ja luottaneet siihen, että jatkamme Uuden-Seelannin toipumisen johtamista, Ardern sanoi vaalivalvojaisissa.

Työväenpuolue sai 64 paikkaa 120-paikkaisessa parlamentissa. Lopullisista äänistä puolue sai 49 prosenttia.

Työväenpuolueen johtoon kuuluva Claire Szabo antoi kunnian tuloksesta Ardernille.

– Tämä on mahtava ilta meille, keikumme tuoliemme reunoilla. Ei ole epäilystäkään siitä, että Jacinda Ardernin vahva ja erinomainen johtajuus on tämän takana, hän sanoi ääntenlaskennan aikana.

Ardernin suosiota selittää osaltaan se, että hänen hallituksensa on onnistunut minimoimaan koronaviruksen leviämisen maassa. Virukseen liittyviä kuolemia on ollut 25, kun asukkaita maassa on viisi miljoonaa.