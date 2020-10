Italian Lombardiassa kiristetään jälleen korona­rajoituksia – Ranskassa on määrätty laajoja ulkona­liikkumis­kieltoja yö­aikaan

Ruotsin ja Belgian ulkoministerit ovat karanteenissa osallistuttuaan maanantaina EU:n ulkoministerikokoukseen, jossa käyneellä Itävallan ulkoministerillä on todettu koronavirustartunta.

Italiassa ja Ranskassa on lisätty rajoitustoimia, joilla koronaviruksen leviämistä yritetään vaikeuttaa.

Pohjois-Italian Lombardiassa ravintoloiden on sulkeuduttava puoliltaöin ja kaikki amatööriurheilutapahtumat on keskeytetty, koska koronavirus leviää alueella jälleen.

Iltakuuden jälkeen vain pöytiintarjoilu on sallittua ravintoloissa, eikä alkoholia saa ostaa mukaan. Myös ulkotiloissa syöminen ja juominen on kielletty.

Vierailut vanhainkoteihin on myös kielletty, elleivät lääkintäviranomaiset anna vierailuun erillistä lupaa. Uudet rajoitukset ovat voimassa marraskuun 6. päivään saakka.

Alueen kouluissa taas on tarkoitus vuorotella etäopiskelua ja luokissa pidettäviä tunteja.

Italiassa kerrottiin perjantaina kymmenestätuhannesta uudesta koronatartunnasta vuorokauden aikana, ja tilanne on nyt pahin Lombardiassa. Euroopan ensimmäiset koronavirustartunnat todettiin juuri siellä helmikuussa.

Toiseksi pahiten kärsineellä Campanian alueella Etelä-Italiassa taas on suljettu kouluja ja kielletty juhlat ja hautajaissaatot.

Pääministeri Giuseppe Conten hallitus määräsi viikolla voimaan maskipakon ulkona liikuttaessa ja pidensi poikkeusolojen voimassaoloa tammikuun loppuun. Lehtitietojen mukaan Conte harkitsee seuraavansa Ranskan esimerkkiä öisillä ulkonaliikkumiskielloilla.

Ulkonaliikkumiskiellot koskevat kolmannesta ranskalaisista

Ranskassa on otettu tänään käyttöön laajoja, suurkaupunkeja koskevia ulkonaliikkumiskieltoja. Yölliset ulkonaliikkumiskiellot tulivat voimaan keskiyöllä Pariisissa ja muissa suurissa kaupungeissa.

Ulkonaliikkumiskiellon piirissä on noin 20 miljoonaa ihmistä eli noin 30 prosenttia Ranskan väestöstä. Liikkumisrajoitus on voimassa iltayhdeksästä aamukuuteen.

Huolta aiheuttaneiden koronatartuntamäärien vuoksi asetettujen rajoitusten on tarkoitus olla voimassa ainakin kuukauden ajan. Rajoituksista antoi määräyksen aiemmin tällä viikolla maan presidentti Emmanuel Macron.

Ranskassa raportoitiin perjantaina yli 25 000 uutta tartuntaa ja edellisten 24 tunnin ajalta kirjattiin yhteensä 122 koronaan liittyvää kuolemaa. Torstaina uusia tartuntoja varmistettiin yli 30 000.

Uutistoimisto AFP kuvaili rajoituksia edeltävän illan tunnelmien muistuttaneen Pariisin kaduilla uuttavuotta. Perjantai-iltana baarien pöydät olivat ääriään myöten täynnä ihmisiä ja naurun remakka täytti lokakuisen illan.

– Nautimme siitä niin paljon kuin on mahdollista, sanoi ystäviensä kanssa liikkeellä ollut 19-vuotias Kurtys Magdelo, jonka mukaan ryhmän suunnitelmiin kuuluu muun muassa ravintolakäynti ja baarihyppelyä.

Ulkonaliikkumiskiellossa ei ole mainittu matkustusrajoituksia. Tämä saattaa johtaa siihen, että monet perheet pakenevat kaupungista maaseudulle. Ainakin yhdessä suositussa lomakohteessa Le Touquetissa on otettu käyttöön omia paikallisia ulkonaliikkumiskieltoja kaupunkilaisten mahdolliseen virtaan varautuen.

Ranskassa ja Italiassa yli 1,2 miljoonaa tartuntaa

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Italiassa on tähän mennessä varmistettu yli 390 000 koronatartuntaa ja kirjattu yli 36 400 koronaan liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on siis noin 640 sataatuhatta asukasta kohden.

Ranskassa tartuntoja on varmistettu yli 870 000 koronatartuntaa ja kuolemia kirjattu yli 33 300. Sataatuhatta asukasta kohden tartuntoja on hieman yli 1 300.

Yhteensä maissa on varmistettu 1,26 miljoonaa tartuntatapausta.

Ranskassa tartuntoja on listauksen mukaan määrällisesti kahdeksanneksi eniten koko maailmassa, kun Italia pitää 16. sijaa.

Määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, jossa on varmistettu yli kahdeksan miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 218 000 koronakuolemaa. Sataatuhatta asukasta kohden tartuntoja on varmistettu yli 2 400.

Ruotsin ulkoministeri on koronakaranteenissa

Itävallan ulkoministeri Alexander Schallenberg on saanut koronavirustartunnan. Hänen sanotaan olevan oireeton, mutta koronavirustestin tulos oli positiivinen.

Tiedotteen mukaan hänellä on voinut olla tartunta jo maanantaina, kun hän osallistui EU:n ulkoministerien kokoukseen. Hän on voinut myös saada tartunnan kokouksen aikana.

Kokoukseen osallistunut Ruotsin ulkoministeri Ann Linde odottaa testitulosta karanteenissa, mutta hänellä ei ole taudin oireita. Belgian ulkoministeri Sophie Wilmes ilmoitti perjantaina eristäytyvänsä saatuaan oireita, jotka voivat viitata koronavirustartuntaan.

Itävallan Schallenberg osallistui keskiviikkona maansa hallituksen kokoukseen, joten koko hallitus testataan nyt koronaviruksen varalta.

Suomea edusti EU:n ulkoministerikokouksessa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että Haavisto oli kokouksesta palattuaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 72 tunnin karanteenissa ja kävi kahdessa koronatestissä. Molempien testien tulos oli negatiivinen.