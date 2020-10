Forbes: Trumpin velkamäärä yli kaksi kertaa isompi kuin hän myönsi – jopa miljardi dollaria

Donald Trumpin bisnesimperiumilla on yli kaksi kertaa isommat velat kuin presidentti suostuu myöntämään, paljastaa Forbes-lehti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin bisnesvelkojen summa on jopa miljardi dollaria, kertoo talouslehti Forbes. Trump myönsi torstain televisioidussa keskustelutilaisuudessa, että hänen velkansa olisivat 400 miljoonaa dollaria.

Forbesin mukaan velka jakaantuu yli tusinaan Trumpin omistukseen, mukaan lukien hotelleja, kiinteistöjä sekä golfkenttä. Suuri osa veloista ilmenee presidentin omistusten vuosi-ilmoituksista.

Sen sijaan kahta muuta, yhteensä 447 miljoonan dollarin velkaa ei ole ilmoitettu, kertoo Forbes. Myöskään kaikki lainoittajatahot eivät käy julki ilmoituksista.

Yksi Trumpin suurimmista lainoittajista on Deutsche Bank. Trumpilla on sieltä velkaa 125 miljoona dollaria Miamissa sijaitsevaa Doral-golfklubiaan vastaan. New York Timesin mukaan Deutsche Bank on myöntänyt Trumpille vuosina 2012–15 lainoja 340 miljoonan dollarin edestä.

Forbesin mukaan lisäksi ainakin kuusi muuta tahoa ovat lainanneet rahaa Trumpin bisneksille. Kaksi lainoista on alkanut tai jatkettu Trumpin presidenttikauden aikana.

Lehti kuitenkin muistuttaa, että Trumpilla on velkojen lisäksi huomattava omaisuus. Forbes laskee Trumpin omaisuuden arvoksi 3,66 miljardia dollaria, jolloin nettovarallisuus velkojen jälkeen olisi 2,5 miljardia.

– Hän ei ole puilla paljailla, vaikka monet niin väittävät, huomauttaa Forbes.