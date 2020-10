Yhdysvalloissa äänestetään nyt ennätysmäisen vilkkaasti – Rosemarie, 77, haluaisi saattaa Trumpin itse ulos Valkoisesta talosta

Ennakkoäänten suuri määrä ja Joe Bidenin selvä johto voivat varmistaa voittajan odotettua nopeammin.

Bucksin piirikunnan palvelukeskuksen ulkopuolella jonottaa useita kymmeniä ihmisiä maskit kasvoillaan. Demokraattisen puolueen vapaaehtoinen neuvoo äänestämään tulleita ihmisiä oikeaan jonoon.

Yhdysvaltain presidentinvaalit käydään 3. marraskuuta, mutta Philadelphian esikaupungissa äänestys käy jo vilkkaana.

Pennsylvanian osavaltion laki ei tunne varsinaista ennakkoäänestystä, mutta koronaviruspandemian varjostamissa vaaleissa on luotu sitä vastaava käytäntö. Äänestäjä voi anoa niin sanotuissa satelliittiäänestyspaikoissa postiäänestyslippua, täyttää sen saman tien ja jättää samaan paikkaan.

– Haluan ääneni ajoissa sisään, ettei vaalipäivästä tule hullua. Toivon, että kaikki sujuu reilusti, Rosemarie Weil, 77, kertoo.

Rosemarie ja Richard Weil äänestivät ennakkoon. Heidän äänensä meni Joe Bidenille.­

11 tunnin jono

Koronaviruspandemia on tehnyt ennakkoäänestämisestä Yhdysvalloissa ennennäkemättömän suosittua. Monet äänestäjät haluavat välttää äänestyspäivän ruuhkat ja vähentää siten tartuntariskiä.

Joissain osavaltioissa ennakkoon voi äänestää Suomen tapaan paikan päällä, mutta kymmenet miljoonat lähettävät äänensä postissa.

Floridan yliopiston professori Michael McDonald kerää ennakkoäänestysdataa U.S. Elections Projectin verkkosivulle. Hänen laskujensa mukaan posti- ja ennakkoääniä oli annettu perjantai-iltaan mennessä jo yli 23 miljoonaa.

Luku vastaa kuudesosaa kaikista vuoden 2016 vaaleissa annetuista äänistä ja on noin kymmenen kertaa suurempi kuin tuolloin samaan aikaan raportoitu äänimäärä.

Georgiassa jotkut äänestäjät kertoivat seisoneensa 11 tuntia jonossa ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä. Uutistoimisto AP:n analyysin mukaan kahdeksan prosenttia tähän mennessä äänestäneistä ei ollut koskaan aikaisemmin äänestänyt.

– Voimme olla varmoja siitä, että näistä tulee korkean äänestysprosentin vaalit, McDonald sanoi AP:n haastattelussa.

Korkean äänestysprosentin on perinteisesti katsottu suosivan demokraattista puoluetta.

Demokraatit innokkaita

Pennsylvania on ratkaisevan tärkeä vaa’ankieliosavaltio, jonka Donald Trump voitti neljä vuotta sitten niukasti.

Bucksin piirikunnassa Hillary Clinton keräsi hieman Trumpia enemmän ääniä, mutta torstaina äänestysjonossa saattoi kuvitella olevansa umpidemokraattisella paikkakunnalla. Niin suurta oli demokraattisen puolueen ehdokkaan Joe Bidenin kannatus.

IS tiedusteli 13 äänestäjältä heidän valintaansa. 12 kertoi äänestävänsä Bidenia, yksi Trumpia. Haastatelluista 11 äänesti samoin myös viime vaaleissa. Yksi kertoi äänestäneensä tyhjää, yksi kolmannen puolueen ehdokasta. Nyt molemmat antoivat äänensä Bidenille.

Otos ei ole tieteellinen, mutta se kuvastaa demokraattien intoa äänestää hyvissä ajoin. Pennsylvaniassa demokraattisen puolueen äänestäjiksi rekisteröityneet ovat antaneet lähes viisi kertaa niin paljon ääniä kuin republikaanit.

Demokraattisen puolueen paikallisosaston vapaaehtoinen Frank Goldstein avusti äänestäjiä. Hän kertoo tutustuneensa Joe Bideniin 1973 toimiessaan kameramiehenä Bidenista kertovassa dokumenttielokuvassa.­

On selvää, että republikaanit kirivät itse vaalipäivänä. Mielipidetiedustelujen mukaan demokraattien halu äänestää näissä vaaleissa postitse on huomattavasti suurempi kuin republikaanien. Siihen on vaikuttanut Trumpin kuukausia jatkunut postiäänestyksen mustamaalaaminen.

Jo saatu ääni on kuitenkin arvokkaampi kuin tuleva ääni. Demokraatit voivat kohdistaa mainontansa niille potentiaalisille kannattajilleen, jotka eivät vielä ole äänestäneet.

Äänien jättämisessä yhden päivän varaan on myös riskinsä. Huono sää tai koronavirustilanteen pahentuminen voivat jättää äänestäjiä kotiin.

Tulos selviääkin nopeasti?

Asiantuntijat ovat varoitelleet jo pitkään, että ääntenlasku saattaa venyä postiäänten suuren määrän takia jopa useita päiviä. Jotkut osavaltiot hyväksyvät myös myöhässä saapuvat postiäänet, kunhan ne on lähetetty viimeistään vaalipäivänä.

Ennakkoäänestyksen suosio ja Bidenin selvä johto mielipidetiedusteluissa viittaavat kuitenkin siihen, että Biden saatetaan julistaa voittajaksi jo vaali-iltana.

Esimerkiksi Florida ja Pohjois-Carolina sallivat postiäänten käsittelyn jo ennen vaalipäivää. Ne aikovat julistaa ennakkoäänten tilanteen heti äänestyspaikkojen sulkeutuessa. Koska vaalipäivänä annettuja ääniä on vastaavasti tavallista vähemmän, on nekin nopeasti laskettu.

Biden johtaa gallupeja sekä Floridassa että Pohjois-Carolinassa. Mikäli hän voittaa molemmat, on Trumpin käytännössä mahdotonta koota riittävää määrää valitsijamiehiä noustakseen vaalivoittoon. Postiäänet hitaasti laskevat vaa’ankieliosavaltiot, kuten Pennsylvania ja Michigan, jäisivät näin merkityksettömiksi.

Mukaan saattamaan

Rosemarie Weilille valinta näissä vaaleissa ei ollut vaikea. Hän äänestää aina demokraattisen puolueen ehdokasta. Bidenista hänellä on vain hyvää sanottavaa.

– Hän on oikeudenmukainen ja hyvä mies. Hän on koulutettu, ja häntä kunnioitetaan ympäri maailman. Uskon, että hän on kaikkien presidentti, Weil sanoo.

– Enkä pidä Trumpista. Jos hän voittaa – luoja siunatkoon – neljä lisävuotta, suunnittelen muuttavani tästä maasta.

Trump on useaan otteeseen kieltäytynyt sanomasta, aikooko hän tunnustaa vaalien tuloksen. Arvioiden mukaan hän kylvää epäluuloa postiääniä kohtaan, jotta voi hävitessään kyseenalaistaa ne.

Weil ei ole asiasta huolissaan.

– Jos Trump ei poistu Valkoisesta talosta suosiolla, hänet saatetaan sieltä ulos. Ja haluaisin olla mukana. Haluaisin saattaa hänet ulos ja tehdä hänelle vähän vahinkoa.